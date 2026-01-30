Jerez, otra vez pendiente del río por una borrasca: máxima "preocupación" tras evacuar varias zonas rurales

La situación en La Ina en la tarde de este jueves era "preocupante", según su delegado de alcaldía, Carlos Vidal. Los vecinos de la barriada rural, perteneciente al término municipal de Jerez de la Frontera, tuvieron que abandonar sus casas como medida preventiva ante el crecimiento del río Guadalete. En total, fueron unos 300. Incluso, una pareja de personas mayores quedó aislada en su finca, por lo que efectivos del GEAS (Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas) de la Guardia Civil tuvieron que sacarlos en una zódiac. No son los únicos: en total han sido 14 puntos de las barriadas rurales donde se han producido desalojos en la campiña jerezana, siendo la mencionada y Las Pachecas las más pobladas. La previsión es que la situación se prologue "varios días".

El miedo principal en estas zonas rurales es que se queden aislados los vecinos porque las carreteras sean anegadas por la crecida del río. Estas poblaciones están a unos 10 kilómetros del núcleo urbano de Jerez y en la otra ribera del Guadalete, por lo que para llegar hay que conducir por carreteras secundarias cercanas al río. Generalmente, son los lugares más afectados cada vez que hay grandes lluvias, siendo el episodio más recordado el ocurrido en 2009.

La situación es dispar según el punto geográfico. Susana Busto, delegada de alcaldía de la barriada rural de Las Pachecas, explica que el agua solo afectaría a algunas viviendas de la barriada. Sin embargo, todos los vecinos podrían "quedar aislados" y por eso es importante el desalojo preventivo. En La Ina la situación es parecida: saben que el agua puede llegar a las casas que están más cercanas a la carretera, pero por la disposición del lugar, cuesta arriba, el resto no deberían tener problemas. El mayor contratiempo es el corte de las carreteras que dan acceso a la barriada.

Por el momento, el Ayuntamiento de Jerez activó el Plan Territorial de Emergencias Local en fase 2. No se teme a la lluvia en la localidad, se teme a la lluvia de la sierra que incremente el nivel del Guadalete, haga desbordar el río, queden impracticables las carreteras de entrada y provoque también que el agua llegue hasta la casa de algunos vecinos.

Situación en La Ina

En La Ina hubo familias que se resistieron a irse, por lo que la situación por la tarde se volvió preocupante. "La Junta de Andalucía ha ordenado el desalojo", explicaba Vidal, y esas personas podrían enfrentarse a un delito de desobediencia. "La situación es preocupante", recalcaba el delegado: "El que se quede es bajo su responsabilidad".

A la hora del cierre de esta edición, el agua ya había cortado uno de los accesos a La Ina. Se trataba del que llega desde Cuartillos, que ya tenía "agua por encima de la carretera". La situación se prolongará "varios días", apunta Vidal.

Algunos vecinos tenían miedo a los saqueos. La Guardia Civil apuntó que patrullaría la zona y que no dejaría entrar a nadie que no perteneciera a la barriada durante el tiempo que los vecinos estuvieran desalojados. Los caminos de tierra que dan a la barriada rural también están impracticables.

"El problema no viene por la lluvia, por lo que conocemos no suele haber problemas. Vienen por el desembalse de agua", apunta Vidal. Es decir, hay que estar pendientes al cielo de la sierra y ver cómo desembalsa agua en estos días el pantano de Guadalcacín.

Situación en Las Pachecas

Las Pachecas vive una situación parecida, que no igual. Se ha ordenado el desalojo de 400 vecinos, explica la delegada Susana Busto, y algunos también se han resistido a abandonar el lugar. "Solo quedarían cuatro casas bajo el agua", pero el resto de casas no debería tener problemas. Eso sí, cortarían "la vía de servicio", que es la de entrada. Algunos residentes refieren a este periódico que podrían acceder por la entrada de la fábrica de cemento. "Antes de que se inunde eso se tendría que inundar Jerez, porque el agua iría hacia La Corta", insisten.

A los habitantes de estas zonas desalojadas se les ha enviado al polideportivo de Chapín, zona donde se encuentra el estadio municipal. Allí los irán recolocando para pasar estos días. "La mayoría ha optado por irse con familiares", explica la delegada.

Busto insiste, al igual que su homólogo, en que la Guardia Civil garantiza la seguridad del pueblo, por lo que los vecinos pueden estar tranquilos al dejar sus casas. Cataloga de "muy duro" el momento de tener que abandonar las viviendas a la espera de que llegue el agua que ha desembalsado el pantano. "Queremos agradecer a todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado la ayuda", finalizó.

"Estamos ante una situación frenética"

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, catalogó la situación de "frenética". Anunció que el polideportivo de Chapín estaba abierto para acoger a los vecinos desalojados, que a las 3 de la tarde alcanzaba la cifra de 600.

La regidora explicó que "en muy poco tiempo cambia el escenario" porque cambia el río. El Puesto de Mando Avanzado depende de la Junta de Andalucía que obligó al desalojo de 14 zonas rurales. "La cifra pone en evidencia la magnitud del problema en el que nos encontramos", apuntó la alcaldesa.