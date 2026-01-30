Retenciones kilométricas en la A-7 hacia Algeciras por una regulación especial
La incidencia afecta a todos los carriles de la A-7 y se mantiene desde las 19:40 horas
La Dirección General de Tráfico (DGT) informa de retenciones kilométricas en la A-7 en sentido Algeciras, donde el tráfico es muy lento debido a una regulación especial que afecta a todos los carriles entre los puntos kilométricos 1107 y 1114, en los municipios de San Roque y Los Barrios.
La incidencia se mantiene desde las 19:41 horas, con nivel de servicio amarillo, según los datos oficiales.
Conductores que circulan por la zona describen la situación como un “colapso absoluto”, con tráfico prácticamente detenido y colas que se prolongan más allá de San Roque. Por el momento, no se ha facilitado una previsión sobre la normalización de la circulación.
