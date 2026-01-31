Cuartos de final COAC 2026: ¿A qué hora cantan la comparsa del Jona y 'Seguimos cayendo mal' en el Falla? Orden de actuación de hoy 31 de enero

Este sábado de cuartos de final trae un buen cartel de comparsas: la primera en actuar será la del Jona, El manicomio, que intentará ganarse un hueco entre las cuatro primeras. Algo después le tocará el turno a La camorra, una agrupación en la que Marta Ortiz disecciona y lanza dardos a la Iglesia católica. Y por último, cerrando la función, La marea, el grupo comandado por Yoli Álvarez, que cuajó una buena actuación en preliminares.

También será una noche atractiva en chirigotas, con el segundo pase del conjunto de Écija de los hermanos Castro. También Seguimos cayendo mal, de Diego Letrán, Luis Rossi y Quique Parodi, que dejó muy buenas sensaciones con un tipo basado en un avión que va hacia el suelo en picado. Además, habrá que seguir con atención al coro de Luis Rivero y Juan Manuel Moreno Gandul y al cuarteto Crónica de una muerte más que anunciada, con caras conocidas del carnaval callejero.

Orden de actuación

20:00 Coro La ciudad perfecta. El coro de Chiclana de la Frontera ha conseguido pasar a cuartos de final tras lograrlo el último Concurso con Ley natura.

20:45 Chirigota Nos hemos venío arriba. Los hermanos Castro han vuelto a traer una puesta en escena muy original. Con dos semifinales en estos dos últimos Concursos, la chirigota de Écija luchará como mínimo por acceder a la tercera fase.

21:30 Cuarteto Crónica de una muerte más que anunciada. Con un estilo clásico, de rimas y tono muy marcados, este cuarteto gaditano de autor anónimo representó una peculiar historia de Jesucristo sobre las tablas del Falla.

22:15 Comparsa El manicomio. El Jona ha apostado por una comparsa que gira en torno al carnaval, una propuesta con la que intentará luchar por un puesto en la Gran Final. El año pasado con El cementerio logró un meritorio segundo premio.

23:00 Coro ADN. Después del segundo puesto alcanzado en el COAC 2025, Luis Rivero y Juan Manuel Moreno Gandul han presentado ADN, una agrupación apegada a la identidad gaditana. Como en años anteriores, pelearán por lo más alto en la modalidad.

23:45 Comparsa La camorra. Marta Ortiz ha vuelto a demostrar que es una de las plumas más inteligentes del carnaval actual. En esta ocasión, su crítica va dirigida a la Iglesia católica como institución, confeccionando un repertorio tan crudo como redondo.

00:30 Chirigota Seguimos cayendo mal. La chirigota de Diego Letrán, Luis Rossi y Quique Parodi dejaron muy buenas sensaciones en su primer pase. Un tipo fresco, con un punto de riesgo y humor negro, sirvieron para cuajar una de las actuaciones más destacadas de la modalidad en este 2026.

01:15 Comparsa La marea. El grupo comandado por Yoli Ortiz demostró que es uno de los conjuntos con más gusto de este COAC. Más allá del grupo de voces, también ha destacado la música de pasodoble, con un toque muy chirigotero.