Febrero arranca sin tregua de agua en Sevilla y Andalucía: un tren de frentes atlánticos trae lluvias diarias y rachas de viento

Andalucía despide enero con intervalos nubosos, algunas precipitaciones débiles en sierras y viento con rachas muy fuertes en el tercio oriental, según el parte de la Aemet. A partir de la tarde-noche del domingo y la madrugada del lunes, la situación da un giro: la entrada de frentes desde el Atlántico abrirá un episodio claramente más húmedo que, en el arranque de semana, se irá extendiendo por gran parte de la comunidad, con los acumulados más destacados en zonas de costa y vertiente atlántica.

En Sevilla capital, la predicción municipal de Aemet ya dibuja un escenario muy claro: probabilidad de lluvia del 100% durante prácticamente toda la semana próxima, con ambiente templado y varios días con viento notable.

Sevilla, día a día: lluvia asegurada y repuntes de viento

Domingo 1: jornada pasada por agua (probabilidad 100% todo el día), cielo cubierto con lluvia y viento del suroeste moderado. Temperaturas: 17/10 ºC.

Lunes 2: continúa el episodio con lluvias y tormentas (100%), y rachas máximas en torno a 55 km/h según la predicción. Máximas algo más bajas: 16 ºC.

Martes 3: día de mucha nubosidad, lluvia y tormenta (100%). Se mantiene el patrón inestable.

Miércoles 4: lluvia persistente (100%) y nuevo repunte del viento: rachas previstas alrededor de 55 km/h. Suben las máximas hasta 20 ºC.

Jueves 5: la inestabilidad no afloja: 100% de precipitación y el día con viento más adverso, con rachas que pueden rondar 70 km/h en la predicción. Temperaturas suaves: 20/13 ºC.

Viernes 6: se mantiene la probabilidad alta (100%), pero con un cielo algo más variable (“intervalos nubosos con lluvia”). Máximas en torno a 18 ºC.

Andalucía: lluvias de oeste a este y atención a costa y sierras

A escala regional, el patrón encaja con lo que vienen advirtiendo varios seguimientos meteorológicos: circulación atlántica activa y sucesión de frentes entrando por el oeste, con la lluvia barriendo la comunidad a lo largo de la semana y mayor incidencia en la vertiente atlántica y tramos costeros cuando los frentes lleguen más “armados”.

Con antecedentes recientes de episodios de lluvia y viento que ya han obligado incluso a suspender clases en municipios de Almería, Málaga y Cádiz, el mensaje práctico es claro: semana de paraguas y de estar pendiente del viento, sobre todo en zonas expuestas y litoral cuando entren los frentes.