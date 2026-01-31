Las grandes riadas de Jerez: un repaso a las inundaciones históricas del Guadalete antes de la borrasca Kristin

Jerez de la Frontera ha sido una de las zonas que más ha sufrido las consecuencias de la borrasca Kristin esta semana por la subida del caudal del río Guadalete, que ha alcanzado su nivel máximo histórico de 6,22 metros. Esta situación obligó al desalojo este jueves de hasta 14 puntos de las zonas rurales. En concreto, estos desalojos preventivos llegaron a las barriadas del Portal y Portalillo, La Ina, Las Pachecas, La Corta y Lomopardo. Hasta el punto de no permitir el regreso a sus casas de hasta 650 personas.

Cuando las lluvias son continuadas, en Jerez se vuelven así a repetir grandes imágenes de inundaciones, que ya se han vuelto un habitual. El problema llega a las zonas rurales asentadas sobre el Guadalete por la crecida del río, que recibe el agua desembalsada de la presa de Guadalcacín -muy alejada de la ELA que porta el mismo nombre-. Esta situación se ha vivido en múltiples ocasiones. Y la última, por la borrasca Kristin. En el último siglo, la ciudad ha sido testigo de algunas de las riadas más preocupantes en la historia de la provincia de Cádiz y que han marcado la historia reciente de Jerez.

La gran riada de 1917: Jerez sin agua potable durante días

La primera gran inundación documentada del siglo XX ocurrió en marzo de 1917, cuando el Guadalete alcanzó niveles récord, desbordándose en localidades de la Sierra de Cádiz, Arcos y la Junta de los Ríos. Esta riada tuvo consecuencias devastadoras. El puente de La Florida, en el municipio vecino de La Barca, colapsó, cortando la línea de suministro de agua potable que abastecía a Jerez desde el embalse de Tempul. Como resultado, la ciudad estuvo sin agua durante varios días. El desastre dejó a los jerezanos sin el recurso más básico, poniendo en evidencia la dependencia de las infraestructuras locales ante eventos meteorológicos extremos.

1930: otra riada que sacudió la campiña jerezana

En junio de 1930, tras una serie de lluvias torrenciales, el Guadalete volvió a desbordarse, provocando importantes daños en la campiña. El agua arrasó hogares, cosechas y cortijos, ocasionando también la rotura del Puente de la Florida. Afectó a varias pedanías, entre ellas La Ina y El Portal. Los daños en los cultivos fueron severos y también ocasió víctimas. Ya se había construido el puente de San Patricio, aunque también hubo fallecimientos y numerosas viviendas destruidas. Se registraron caudales extraordinarios.

Riadas en la segunda mitad del siglo XX

Desde entonces, hasta el siglo XXI, la hemeroteca también guarda otras grandes riadas por el desbordamiento del Guadalete. Por ejemplo, en 1946, las lluvias caídas provocaron un desbordamiento similar al de 1930. Aunque los detalles de la riada no están tan documentados como en otros episodios, se sabe que el agua arrasó de nuevo las vegas y campos de la comarca, afectando especialmente a las zonas rurales cercanas al río. Se documentaron desbordamientos en varias pedanías y en la propia vega de Jerez, aunque, nuevamente, los daños materiales y agrícolas fueron el principal impacto.

También en 1963, uno de los hitos más importantes de las inundaciones del Guadalete. Las grandes lluvias de febrero de 1963 hicoeron que el Guadalete alcanzara niveles históricos, con hasta 1.400 metros cúbicos por segundo en Bornos. Las lluvias intensas en la sierra gaditana causaron una de las mayores avenidas conocidas en la historia del río, causando estragos en la zona rural de Jerez, especialmente en La Ina y El Portal. La magnitud de la crecida dejó a las zonas más cercanas al río bajo el agua, provocando evacuaciones y aislamiento de algunas pedanías. Jerez se volvió a quedar sin agua potable.

El 14 de septiembre de 1979 una tromba de agua se desató en pleno corazón de Jerez. Perdieron su hogar 300 personas tras caer 183 litros por metro cuadrado. En esta ocasión, fue más por las intensas lluvias que el Guadalete en sí. En cuestión de unas horas, el centro de Jerez, especialmente el barrio de Porvera, sufrió graves inundaciones, con hasta un metro de agua en las calles. Los daños fueron cuantiosos, con más de 300 personas sin hogar debido al agua que anegó viviendas y comercios. La ciudad quedó sumida en un caos, y las evacuaciones fueron numerosas.

A finales del siglo XX, también es recordado el temporal de diciembre de 1996. La combinación de lluvias intensas y el llenado de los embalses provocó una gran crecida del Guadalete. Hubo cortes de carreteras y, nuevamente, la inundación de Las Pachecas, con más de 80 familias evacuadas, además de Doña Blanca, El Portal y La Ina.

De 2009 a 2026: las últimas riadas

De las más recientes, el episodio más recordado es el ocurrido en 2009. Fue a finales de diciembre de 2009, cuando el río Guadalete se desbordó a su paso por Jerez de la Frontera como consecuencia de lluvias extraordinarias y desembalses de agua de presas, que elevaron el caudal del río y obligaron a activar medidas de emergencia local. Los vecinos de Las Pachecas, El Portal y La Greduela dejaron sus casas. Hubo entrada de agua en viviendas (más de 20 casas en algunas zonas), con daños materiales importantes.

La última ha sido la crecida del Guadalete de finales de enero de 2026. Tras las intensas lluvias provocadas por la borrasca Kristin, el nivel del Guadalete alcanzó niveles peligrosos, superando los 6 metros y superando el umbral de nivel rojo en las estaciones de medición. La crecida afectó a varias pedanías cercanas al río, entre ellas Las Pachecas, La Ina y El Portal, y se decretaron desalojos preventivos de más de 650 personas en 14 núcleos rurales. Este episodio ha dejado viviendas anegadas, carreteras cortadas y una decena de rescates realizados por las autoridades.