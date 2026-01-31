Huelva rendirá homenaje a las víctimas de Adamuz con un monumento junto a la estación

Huelva tendrá un monumento en memoria de las víctimas y afectados por el accidente ferroviario de Adamuz, una tragedia que marcó profundamente a la comunidad. El proyecto ha sido propuesto por la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Santo Ángel y ha recibido el respaldo institucional del Ayuntamiento, que ya trabaja en la búsqueda del emplazamiento más adecuado, lo más cerca posible de la estación ferroviaria.

Un ángel como símbolo del recuerdo

El monumento consistirá en la figura de un Ángel Custodio, inspirado en los testimonios de víctimas que encontraron apoyo en los servicios de emergencia, personal sanitario y vecinos que actuaron como “auténticos ángeles de la guarda” durante el siniestro. La pieza será obra del escultor Martín Lagares, con asesoría artística de Antonio María Lebrero, y su construcción ya ha comenzado con los primeros bocetos.

Financiación privada y colaboración institucional

La financiación del monumento correrá a cargo de la asociación promotora, con aportaciones de empresas privadas y entidades colaboradoras, entre ellas la Hermandad de la Oración en el Huerto. El Ayuntamiento de Huelva se encargará de adecuar el espacio elegido, con el compromiso de que el monumento esté terminado antes del próximo verano.

La alcaldesa, Pilar Miranda, ha agradecido públicamente esta “iniciativa necesaria y cargada de sensibilidad” y ha subrayado la importancia de que la ciudad “conserve para la posteridad el recuerdo de las víctimas y de quienes sufrieron aquel trágico accidente”.

Un gesto en una semana de memoria

La propuesta se ha conocido en la misma semana en la que Huelva ha celebrado una misa funeral en homenaje a las víctimas, que tuvo lugar en el Palacio de Deportes Carolina Marín. El acto reunió a familiares, afectados y representantes institucionales en una ceremonia cargada de emoción y recuerdo.