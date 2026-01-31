Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Huelva rendirá homenaje a las víctimas de Adamuz con un monumento junto a la estación

El proyecto ha sido impulsado por la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Santo Ángel y contará con el respaldo del Ayuntamiento de Huelva

Trabajos de retirada de las vías de los vagones del Iryo tras el accidente de Adamuz.

Trabajos de retirada de las vías de los vagones del Iryo tras el accidente de Adamuz. / SALAS / EFE

El Correo

El Correo

Sevilla

Huelva tendrá un monumento en memoria de las víctimas y afectados por el accidente ferroviario de Adamuz, una tragedia que marcó profundamente a la comunidad. El proyecto ha sido propuesto por la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Santo Ángel y ha recibido el respaldo institucional del Ayuntamiento, que ya trabaja en la búsqueda del emplazamiento más adecuado, lo más cerca posible de la estación ferroviaria.

Un ángel como símbolo del recuerdo

El monumento consistirá en la figura de un Ángel Custodio, inspirado en los testimonios de víctimas que encontraron apoyo en los servicios de emergencia, personal sanitario y vecinos que actuaron como “auténticos ángeles de la guarda” durante el siniestro. La pieza será obra del escultor Martín Lagares, con asesoría artística de Antonio María Lebrero, y su construcción ya ha comenzado con los primeros bocetos.

Financiación privada y colaboración institucional

La financiación del monumento correrá a cargo de la asociación promotora, con aportaciones de empresas privadas y entidades colaboradoras, entre ellas la Hermandad de la Oración en el Huerto. El Ayuntamiento de Huelva se encargará de adecuar el espacio elegido, con el compromiso de que el monumento esté terminado antes del próximo verano.

La alcaldesa, Pilar Miranda, ha agradecido públicamente esta “iniciativa necesaria y cargada de sensibilidad” y ha subrayado la importancia de que la ciudad “conserve para la posteridad el recuerdo de las víctimas y de quienes sufrieron aquel trágico accidente”.

Un gesto en una semana de memoria

La propuesta se ha conocido en la misma semana en la que Huelva ha celebrado una misa funeral en homenaje a las víctimas, que tuvo lugar en el Palacio de Deportes Carolina Marín. El acto reunió a familiares, afectados y representantes institucionales en una ceremonia cargada de emoción y recuerdo.

Un motín en la cárcel de Huelva deja varios funcionarios heridos

El obispo de Córdoba en la misa funeral por el accidente de Adamuz: “Dios estaba allí, dando luz en medio de la noche”

Huelva rendirá homenaje a las víctimas de Adamuz con un monumento junto a la estación

Detenido un hombre tras matar a su madre y herir de gravedad a su padre en Algeciras

Las grandes riadas de Jerez: un repaso a las inundaciones históricas del Guadalete antes de la borrasca Kristin

Temporal en Andalucía: más de 4.000 incidencias y 22 carreteras cortadas

Llega otra semana pasada por agua en Sevilla: estos son los días y horas más lluviosos según la Aemet

El SAS convoca más de 180 plazas para médicos en zonas rurales con contratos de 2 años y mediante concurso de méritos

