¿Qué es la lluvia engelante y por qué está afectando a Sierra Nevada?
La estación granadina ha pospuesto la apertura a las 10.00 horas por trabajos de desbloqueo tras una lluvia engelante durante la madrugada
La estación de esquí de Sierra Nevada ha retrasado este sábado su apertura hasta las 10.00 horas debido a las tareas de desbloqueo de hielo que se están realizando en los remontes, afectados por un episodio de precipitación engelante durante la noche.
Remontes bloqueados por hielo
La entidad gestora del recinto ha explicado que todos los remontes quedaron bloqueados por acumulación de hielo, lo que ha obligado a iniciar trabajos de acondicionamiento y seguridad antes de permitir el acceso de los usuarios a las instalaciones.
Kilómetros esquiables y restricciones
La jornada cuenta con 26 kilómetros esquiables. No obstante, no está permitido esquiar fuera de las pistas balizadas por la existencia de un riesgo considerable de avalancha. Por el mismo motivo de seguridad, queda prohibido el esquí de montaña en la pista El Río.
Además, durante este fin de semana (31 de enero y 1 de febrero) se ha suspendido la venta de tiques de telecabina para peatones, una medida preventiva mientras se mantienen las condiciones adversas.
Qué es la lluvia engelante
La precipitación engelante se produce cuando gotas de agua caen sobre superficies con temperaturas bajo cero y se congelan al contacto, generando capas de hielo que pueden provocar incidencias en infraestructuras y transportes.
- Sevilla y Andalucía afrontan este jueves otra jornada de alertas: avisos naranja y amarillo por fuertes vientos y lluvias
- Alerta naranja en Andalucía el viernes: vientos de hasta 100 km/h y avisos en tres provincias hasta el sábado
- Aemet anuncia una masa de aire húmedo y una gran borrasca en Andalucía: estos son los días clave
- La Junta de Andalucía ofrece a sus funcionarios siete millones de euros para adelantar nóminas
- Más de 45.000 funcionarios de la Junta de Andalucía podrán solicitar en abril la subida salarial por los nuevos complementos
- Fallece la víctima 46 del accidente de Adamuz: una opositora de la Palma del Condado
- Preliminares COAC 2026: ¿A qué hora canta la comparsa de Martínez Ares en el Falla? Orden de actuación de hoy 28 de enero
- Canal Sur retransmitirá el COAC 2026 en directo desde la fase de cuartos hasta la Gran Final