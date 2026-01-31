¿Qué es la lluvia engelante y por qué está afectando a Sierra Nevada?

La estación de esquí de Sierra Nevada ha retrasado este sábado su apertura hasta las 10.00 horas debido a las tareas de desbloqueo de hielo que se están realizando en los remontes, afectados por un episodio de precipitación engelante durante la noche.

Remontes bloqueados por hielo

La entidad gestora del recinto ha explicado que todos los remontes quedaron bloqueados por acumulación de hielo, lo que ha obligado a iniciar trabajos de acondicionamiento y seguridad antes de permitir el acceso de los usuarios a las instalaciones.

Kilómetros esquiables y restricciones

La jornada cuenta con 26 kilómetros esquiables. No obstante, no está permitido esquiar fuera de las pistas balizadas por la existencia de un riesgo considerable de avalancha. Por el mismo motivo de seguridad, queda prohibido el esquí de montaña en la pista El Río.

Además, durante este fin de semana (31 de enero y 1 de febrero) se ha suspendido la venta de tiques de telecabina para peatones, una medida preventiva mientras se mantienen las condiciones adversas.

Qué es la lluvia engelante

La precipitación engelante se produce cuando gotas de agua caen sobre superficies con temperaturas bajo cero y se congelan al contacto, generando capas de hielo que pueden provocar incidencias en infraestructuras y transportes.