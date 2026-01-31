El obispo de Córdoba en la misa funeral por el accidente de Adamuz: “Dios estaba allí, dando luz en medio de la noche”
La ceremonia, oficiada por el obispo de Córdoba, ha reunido a autoridades, cuerpos de emergencia y familiares para rendir tributo a los fallecidos en el accidente ferroviario
La Mezquita-Catedral de Córdoba ha acogido este sábado una misa funeral en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, en un acto cargado de emoción, recogimiento y homenaje colectivo. El oficio ha sido presidido por el obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández González, quien ha subrayado en su homilía que aquel trágico 18 de enero, “Dios estaba allí, dando luz en medio de la noche”.
Autoridades, familiares y cuerpos de emergencia
La ceremonia ha comenzado a las 18:00 horas y ha contado con la presencia de familiares de los fallecidos, así como de representantes institucionales de toda Andalucía. Entre ellos, el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre; los consejeros José Carlos Gómez Villamandos y José Antonio Nieto; y el alcalde de Córdoba, José María Bellido.
También han asistido los presidentes de las diputaciones de Córdoba y Huelva, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, y el alcalde de Adamuz, entre otras autoridades. Miembros de Protección Civil, bomberos, fuerzas de seguridad y personal sanitario han ocupado un lugar destacado entre los asistentes.
“Lágrimas, esperanza y amor compartido”
En su intervención, el obispo de Córdoba ha recordado que 46 personas perdieron la vida en el accidente, “dos de nuestra tierra cordobesa”, y ha querido destacar la fe, la esperanza de las familias y el amor mostrado por la sociedad y los servicios públicos como “consuelo y alivio”.
Monseñor Fernández González ha agradecido especialmente el papel del pueblo de Adamuz y localidades cercanas que “se volcaron desde el primer momento”, así como la labor de los sacerdotes y servicios médicos, a los que ha atribuido un valor reparador en medio del dolor.
Música y recogimiento en la catedral
La ceremonia ha estado acompañada por la Orquesta y el Coro de la Catedral de Córdoba, que han ofrecido una interpretación sobria y solemne, envolviendo la misa en un clima de recogimiento y consuelo.
Este funeral se suma a otros actos celebrados en los últimos días, como la misa en Adamuz y el homenaje organizado en Huelva, como parte de una cadena de memoria y apoyo a los afectados por una de las tragedias más dolorosas vividas recientemente en Andalucía.
