El SAS convoca más de 180 plazas para médicos en zonas rurales con contratos de 2 años y mediante concurso de méritos

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha puesto en marcha, por primera vez, un procedimiento específico de concurso de méritos para cubrir puestos de difícil cobertura en Atención Primaria. La convocatoria contempla 187 plazas fijas dirigidas a Medicina de Familia y Pediatría, con el objetivo de reforzar la estabilidad de las plantillas en los destinos con mayores dificultades para atraer profesionales.

En total, se ofertan 125 plazas de Medicina de Familia y 62 de Pediatría de Atención Primaria. Del conjunto, se reserva un 10% para personas con discapacidad, incluyendo un 1% específico para personas con enfermedad mental, en aplicación de la normativa vigente.

A finales de diciembre, la Junta de Andalucía ya aprobó en su Consejo de Gobierno un plan para cubrir parte de las vacantes de facultativos en centros de salud y hospitales ubicados en municipios pequeños de la comunidad autónoma. Estas zonas de difícil cobertura es donde más afecta la falta de sanitarios en Andalucía y donde más plazas vacías quedan todos los años tras las convocatorias de vacantes. La intención era que, a principios de 2026, se convocaran las primeras 364 plazas.

De momento, ya se ha dado luz verde a unas 187, tras la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ya anunció que habría dos convocatorias: la primera con 183 plazas y la segunda se llevará a cabo finalice la oferta de empleo público y el concurso de traslados. Del total de plazas, 320 se destinarán a médicos de familia y 44 a pediatras.

Concurso de méritos y dos años de contrato

El proceso se desarrollará sin fase de oposición, basándose exclusivamente en la valoración de méritos. La experiencia profesional tendrá un peso del 60% de la puntuación, mientras que el 40% restante corresponderá a otros méritos, con un reconocimiento específico a la experiencia previa en puestos declarados de difícil cobertura.

Las solicitudes deberán presentarse en un plazo de diez días hábiles, entre el 17 de febrero y el 2 de marzo de 2026, y la tramitación será íntegramente electrónica a través de la Ventanilla Electrónica de Profesionales (VEC). La adjudicación de destinos se realizará por orden de puntuación y preferencias, estableciendo una permanencia mínima de dos años en el puesto asignado para favorecer la continuidad asistencial.

Plazas vacantes difíciles de cubrir

La activación de este sistema específico llega tras constatar que determinadas vacantes incluidas en ofertas de empleo público y procedimientos ordinarios no han podido cubrirse. El marco normativo que lo regula es el Decreto 203/2025, que permite impulsar soluciones estructurales para la cobertura estable de plazas asistenciales.

Según ha expresado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz este concurso "permite incorporar personal estatutario fijo allí donde los sistemas ordinarios de selección y provisión no han logrado cubrir vacantes, especialmente en zonas rurales, remotas o con dificultades estructurales de captación de profesionales".

Con esta iniciativa, en palabras del titular de Sanidad, "el Gobierno andaluz avanza en una política de recursos humanos más ágil, eficaz y adaptada a las realidades del sistema sanitario público andaluz, reforzando la equidad en el acceso a la atención sanitaria y contribuyendo a que cualquier persona pueda recibir una atención de calidad independientemente de dónde viva".

¿Qué son plazas de difícil cobertura?

El decreto aprobado por la Junta de Andalucía en 2020 califica como "puestos de difícil cobertura" aquellos en los que el número de solicitudes existentes en la bolsa temporal de empleo de una categoría y especialidad, en su caso, ponderada respecto al número de profesionales efectivos en plantilla, alcanza un coeficiente insuficiente para la cobertura de dicho puesto. También tienen esta consideración aquellos puestos que no haya sido posible cubrir a través de los procedimientos ordinarios en ofertas de empleo temporal.

Cada año, la Junta de Andalucía establece una declaración de puestos de difícil cobertura cuyas plazas son aprobadas en una resolución específica y que tienen incentivos para favorecer su ocupación. Principalmente, aquellas personas que ocupan puestos de sanitarios en estas zonas tienen más puntuación y están mejor posicionados para acceder a otras plazas cuando así se requieran.

Ahora, a estos incentivos se añade por el nuevo decreto que el criterio de selección será el de concurso. Así, según establece el decreto, se aprobará un procedimiento selectivo específico para cubrir las plazas de cada año a través de este procedimiento.