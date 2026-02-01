Cuartos de final COAC 2026: ¿A qué hora cantan la chirigota de Manolín o los Stephen Hawking en el Falla? Orden de actuación de hoy 1 de febrero

Desde la arriesgadísima -y muy bien desarrollada- idea de hacer una chirigota sobre Stephen Hawking a las formas gaditanas de Los robins o de Los cadisapiens, la agrupación de Manolín Santander, Sánchez Reyes y Juan Blanco. Desde el compromiso ideológico del Chapa y su coro Libertario a la apuesta de hombres sin corazón de los Pastrana o al feminismo de Las muñecas. Y de ahí, a la juventud y descaro de los pandilleros del cuarteto de Manu Peinado. Todos conforman una tercera noche de cuartos de final que promete buenas coplas.

Orden de actuación

20:00 Coro El reino de los cielos. Desde San Fernando llega este coro que ha conseguido alcanzar los cuartos de final ataviado de águilas. En la autoría, Victoriano Cano, Luis Alfonso Betanzos y Fran Sevilla Pecci.

20:45 Chirigota Los robins. Roberto Gómez y Pepe Juan Pastrana han sacado de nuevo la chirigota del barrio de Santa María. En este caso, con un tipo de Robin Hood lleno de referencias y modos gaditanos.

21:30 Cuarteto Los latin king de la calle Pasquín. El cuarteto liderado por Manu Peinado siguió la senda marcada en el pasado COAC: juventud, poca vergüenza, mucha carga y algunos toquetazos de humor negro. Una fórmula que ya en 2025 les valió para conseguir el segundo premio con Un clásico nunca falla.

22:15 Comparsa Las muñecas. Estas muñecas Barbies desarrollan sobre el escenario un repertorio cargado de mensajes feministas. Una llamativa y necesaria propuesta que ha conseguido el refrendo del jurado en forma de pase a cuartos de final.

23:00 Coro La carnicería. El coro Libertario, que vuelve a firmar Miguel Ángel García Argüez, ha regresado al Falla representando la estampa de una plaza de toros en pleno franquismo. Este enfoque le sirve al Chapa para elaborar unas coplas con mucho compromiso ideológico con las que intentará hacerse un hueco en la Final.

23:45 Chirigota Una chirigota en teoría. Stephen Hawking en el Falla. Así se ha presentado este año la chirigota de Miguel Ángel Llull, con una arriesgada idea que, sin embargo, recibió de maravilla el público. En cuartos tienen otra oportunidad para confirmar esas mismas buenas sensaciones.

00:30 Comparsa El hombre de hojalata. Bajo el prisma de un hombre de hojalata que no tiene corazón, los hermanos Pastrana han compuesto un repertorio con el que esperan volver a estar como mínimo en la fase de semifinales de este COAC 2026.

01:15 Chirigota Los cadisapiens (La involución). Manolín Santander, Juan Blanco y José Manuel Sánchez Reyes han elaborado el repertorio de estos cavernícolas de Cádiz. Como siempre, mucho gaditanismo en las coplas e interpretación de un grupo que volverá a aspirar a todo en la modalidad.