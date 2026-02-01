La presidenta de Casa 47: "Nuestras viviendas tendrán precios que se puedan pagar en Andalucía, no dependerán del coste de las obras"

El Gobierno de España completó el pasado mes de diciembre el proceso para configurar la primera gran empresa estatal de vivienda. Casa 47 nació así para afrontar uno de los grandes desafíos de la población de todo el país, especialmente de los más jóvenes. Al frente está Leire Iglesias, quien fuera consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura y directora general de la Entidad Pública Empresarial de Suelo Sepes desde diciembre de 2023.

¿Qué puede suponer para una comunidad como Andalucía con tan graves problemas de vivienda la constitución de Casa 47 y su estrategia de promoción de viviendas públicas?

Más que para Andalucía, en general. Es la creación de un servicio público alrededor de la vivienda. En este país hemos hecho vivienda pública, pero no hemos hecho servicio público de vivienda. Lo que estamos creando es un nuevo servicio para la ciudadanía que nos permita construir un parque de vivienda asequible. Eso va a tener un efecto contagio en las empresas municipales y en las autonómicas de vivienda. Si somos capaces de proyectar un buen modelo y garantizamos su viabilidad, esto no se va a quedar solo en el Gobierno de España, va a permeabilizar a todo el territorio, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Si nosotros hemos sido capaces de quedarnos con suelos de Instituciones Penitenciarias, de Hacienda, de Defensa y de otras administraciones para ponerlos a disposición de la ciudadanía, pues ojalá eso también tenga efecto contagio y cada uno en el límite de sus competencias también lo pueda hacer.

Dentro de esa estrategia, ¿cuántas viviendas públicas estatales se podrán incorporar en Andalucía?

Tenemos grandes bolsas de suelo ya muy avanzadas. Es el caso en Sevilla de Regimiento de Artillería que son cerca de 950 viviendas. Estamos también esperando que pronto la Junta de Andalucía recabe todos los informes ambientales y el Ayuntamiento de Málaga recopile toda la documentación para que podamos avanzar también en otra bolsa de suelo como es Buenavista, que son cerca de 800 viviendas también. Y luego al habernos quedado con patrimonio de otras administraciones eso nos posibilita hacer inversiones nuevas. La Ranilla, en Sevilla, no estaba prevista y son otras 200 viviendas. O la antigua cárcel de Fátima en Córdoba. Nos quedamos ese suelo para desarrollar otras 300 viviendas.

Una de las cuestiones que se ha planteado desde Casa 47 y el Ministerio de Vivienda es que los ayuntamientos y las comunidades autónomas debían colaborar para que se agilizaran los trámites lo máximo posible. ¿Cuál está siendo la respuesta en Andalucía?

Bueno, estamos encontrando colaboración y disposición, pero en los tiempos todavía no tanto. Y en este país es verdad que hay una parte del atasco de la construcción de viviendas que está en la tramitación administrativa a todos los niveles y en ese caso, pues, también de las licencias municipales y de la aprobación de los planeamientos. Y de eso estamos muy pendientes en muchos sitios. Por ejemplo, en Málaga, ya hace meses que se hizo una aprobación inicial del proyecto de urbanización y todavía estamos esperando que se dé el visto bueno. No lo quiero trasladar como una crítica al Ayuntamiento porque estamos colaborando y cooperando en que se pueda desarrollar, pero sí creo que la ciudadanía nos exige otros tiempos y que todo lo que no demoremos en la tramitación administrativa pues será más que bienvenido. No es la culpa de la lentitud o de la provisión de viviendas, pero es una de las causas que pueden hacer que los proyectos no vayan al ritmo que debieran ir.

De todos estos proyectos ¿Cuándo veremos obras? ¿Cuándo se empezarán a entregar viviendas?

Sobre suelos estamos interviniendo ya. Todos los proyectos que venían pendientes del pasado están desatascados y están en este momento pendiente de iniciarse las obras de urbanización. De los nuevos, estamos acelerando todo lo posible. Como en el Regimiento de Artillería o en la cárcel de Ranilla en Sevilla. Pero vamos a aprovechar también un número de viviendas importantes. Son más de 4.000 viviendas las que tenía Sareb en Andalucía que vamos a adecuar bastante más rápido por irlas ofertando y poniéndolas a disposición de la ciudadanía también. Es decir, si tenemos que hacer el ciclo completo, suelo, edificación y ponerla a disposición de la gente, vamos a tardar mucho. Por eso queremos aprovechar lo que ya está construido, que haya sido del Estado o que podamos adquirir. Y ya anunciamos el día que presentamos Casa 47 que íbamos a hacer licitaciones de compra de vivienda privada también para recuperarlas y ponerla a disposición de la ciudadanía y próximamente saldrá una convocatoria de 100 millones de euros para comprar vivienda en todo el territorio.

En el caso de las viviendas de la Sareb, ¿se ha revisado ya en qué situación están? Porque uno de los problemas con ese parque es que a veces los pisos se entregan con ocupantes y otras con muchos defectos?

Sí, por eso esto no quiere decir que vayan a estar mañana disponibles todas. El acuerdo que tenemos con Sareb es que va a dedicarse a la adecuación de esas viviendas para traspasárnoslas y que las podamos poner inmediatamente a disposición de alquiler. Luego ese será un ejercicio que seguirá haciendo Sareb. Lo que hemos hecho ha sido cambiar su objeto. Antes, no estaba tener las viviendas en estado de revista ni en condiciones de habitabilidad siquiera. Estaba vender y vender al mejor precio para cubrir la parte de deuda del rescate que entre todos los ciudadanos y ciudadanas hicimos a las entidades financieras. Y hemos decidido cambiar su objeto. Ese rescate que se le hizo a las entidades financieras nunca se debió haber hecho sin contar con los ciudadanos y las ciudadanas. Ya entonces, ya cuando se creó el banco malo, se podía haber dicho que las viviendas se ponían a disposición de la gente que estaba siendo desahuciada de sus casas o que no podían comprar viviendas cuando no había falta de vivienda, sino que había un exceso de oferta y una burbuja. Pero no ha sido hasta ahora cuando se ha podido hacer. Al cambiar la lógica, lo que tenemos es que adecuarlas para ponerlas en condiciones de habitabilidad y no en condiciones de mercado.

¿Y qué plazo maneja Casa 47? ¿Cuándo podrían empezar a ofertarse esas viviendas en Andalucía?

Vamos a empezar ya. Hemos empezado a escriturar viviendas ya. Las primeras viviendas pasaron a finales del año pasado, en el último trimestre, un paquete pequeñito de 200 viviendas. Lanzamos un primer programa piloto de arrendamientos de viviendas en tres municipios para ir probando los modelos de arrendamiento que vamos a establecer. Lo hicimos en Vigo, en Mieres y en los municipios afectados por la dana en Valencia, que se habían recuperado viviendas para personas afectadas y ya al no necesitar ese nuevo realojo las podíamos disponer para el parque de viviendas asequibles. Y a partir de ahora. En 2026, cada trimestre, iremos lanzando ofertas de viviendas. Luego, viviendas que vayamos recuperando, viviendas que iremos ofertando.

¿Los dueños de viviendas vacías de comunidades podrán también vender sus viviendas al Estado?

Si tenemos una falta de oferta, lo que tenemos que aprovechar es lo que está construido ya. Cuando digo que hay una falta de oferta, hay parte que no está construida y que hay que construirla, pero también hay otra parte que está construida y que no se destina a vivienda asequible. Hay gente que la tiene vacía y que no la ha querido vender, o que la ha utilizado para otros fines y ahora ya no le compensa utilizarla para otros fines, o que ha sido de fondos de inversión, que ya descartan ese tipo de inversiones porque ya no pueden exprimir más a la vivienda . Y nosotros seguimos necesitando provisionar vivienda para ponerla en disposición asequible. Estamos hablando de reconvertir lo público y reconvertir parte de lo privado también. Lanzaremos un primer paquete de compra de 100 millones de euros y a partir de ahí, en función de cómo funcione, iremos viendo las posibilidades de ir ampliando también el parque por ahí.

¿Cómo se van a ofertar? ¿Todas en alquiler o habrá también en venta?

Prioritariamente van a ir en alquiler y la oferta se va a hacer a través de Casa 47. Directamente. Hemos licitado dos contratos importantes. Uno es un portal con un sistema integrado de gestión, un portal inmobiliario del Estado que ya está empezando a desarrollar. Servirá para mostrar las viviendas, para que la gente las pueda solicitar para adjudicar las viviendas y para gestionar las incidencias. A partir de ahí, aprovechando las tecnologías de hoy en día, también se establecerá la interlocución con los gestores para atender las necesidades que un inquilino pueda tener dentro de su vivienda y que le reclama a su casero. En este caso el casero es Casa 47 y las puede atender. Y luego hay una segunda licitación de gestores de viviendas. No vamos a lanzar una oferta pública de empleo por todo el territorio con empleados que estén en cada ciudad para gestionar las viviendas que deben estar en cada ciudad. Nos apoyaremos en los servicios de gestión de vivienda que existen incorporando además a proveedores sociales de vivienda que en algunas zonas de España tienen una implantación importante y en otras casi no existen y que puedan prestar ese acompañamiento para la gestión del parque de vivienda. El sistema de provisión va a ser una gestión directa desde Casa 47. Casa 47 fijará los precios, fijará las condiciones y atenderá las consultas de la ciudadanía en ese primer parque que es el que vamos recuperando o vamos adquiriendo para ponerlo a disposición de la gente.

¿Cómo se van a fijar esos precios? ¿Cómo se consigue evitar que se quede fuera del alcance de parte de la población? Hemos tenido casos así en Andalucía recientemente.

Va a ser probablemente la primera vez que el precio de la vivienda que llamamos asequible o protegida no se fija en función de cuánto cuesta construirla y más el beneficio que tenga que sacar el constructor sino en lo que la gente pueda pagar. La condición de fijación de precios no es cuánto cuesta construir sino cuánto se puede pagar. Y si la ley de vivienda dice que la gente no debe destinar más del 30% de sus ingresos a los pagos asociados a la vivienda nosotros establecemos una primera base de precios que sea un 30% sobre la renta mediana del municipio en el que se ubique la vivienda. No vamos a ofertar vivienda por encima de los precios de mercado. Si el indicador del mercado está por debajo nosotros iremos a precios por debajo del mercado porque en este momento creemos que lo que hay que hacer es bajar los precios de arrendamiento. Y un segundo factor de corrección será establecer un precio tope por comunidad autónoma porque dentro del mismo territorio puede haber municipios con rentas muy altas y municipios con rentas muy bajas y lo que no queremos hacer es una segregación urbana. Luego, por cada comunidad autónoma habrá un precio máximo atendiendo los deciles de renta de esa comunidad autónoma sobre el que no se excederá. Lo que estamos estableciendo son criterios, no cifras. La política se hace con criterios.

Pero, por ejemplo, en Andalucía que han revisado los módulos máximos de VPO hace muy poco y los subieron, Casa 47 ¿no los va a tomar como referencia?

No, en ningún caso. Nosotros vamos a hacer vivienda en suelos que están calificados como libres y en suelos que están calificados como protegidas. En los suelos que están calificados como protegidas lógicamente quien tiene la competencia para regular es la comunidad autónoma. Y tendremos que tener en cuenta los precios de los módulos que fije la comunidad autónoma. Pero esos precios son máximos. Luego nosotros lo que aplicaremos en la oferta que le damos a los ciudadanos serán los precios de asequibilidad que son los que imponen la ley de vivienda.

Y el objetivo, siguiendo una hoja de ruta que planteaba al principio, es que esto contagie el mercado. Es decir, si Casa 47 construye VPO en Sevilla o Málaga a un precio muy por debajo de otras promociones, pues que arrastre a otras

Bueno, es que estas son las reglas del juego, ¿no? Hoy por hoy la mayor parte del parque construido en este país está en manos privadas. Esta es la realidad. No es público, es privado. Y el Estado solo puede intervenir mediante la regulación. Lo que estamos es creando un instrumento que puede intervenir también mediante la oferta. Y además, contando con la obligación de que no todo el parque o no toda la oferta de vivienda, si entendemos que la vivienda es un derecho, puede depender de un privado. Y que, por tanto, los poderes públicos tenemos la obligación también de provisionar vivienda. Es evidente que ya hay un efecto contagio. Cuando uno llega a un portal inmobiliario y ve que la casa de al lado, el propietario, está pidiendo una cifra y tiene que poner el precio de alquiler de la suya, no pide menos de lo que ha puesto su vecino o el propietario de al lado. Y, de alguna manera, con eso juegan los portales inmobiliarios también. De hecho, muchas veces, los precios por los que se formalizan los contratos de compra y de arrendamiento no son los que aparecen en los portales inmobiliarios. En este sentido, nos aproximaremos más a la realidad y a la asequibilidad. Y ojalá, cuando alguien tenga que fijar el precio, intente fijar el precio más justo y no el precio por el que pueda explotar más su vivienda.

¿Habrá colaboración público privada en estas promociones?

Sí, habrá edificaciones que construyamos nosotros, habrá edificaciones que construyamos mediante fórmulas de colaboración público-privada y hay muchas fórmulas de colaboración público-privada. Hoy la más extendida son los derechos de superficie, pero hay otras fórmulas de colaboración público-privada que también desarrollaremos. Y luego cabe en otro tipo de construcción de modelos como cesiones de uso a cooperativas que en el caso de artillería hay volumetría suficiente para que haya modelos mixtos de construcción de vivienda. No podemos llegar a un barrio y pensar en un solo modelo de sociedad. No podemos hacer lo que se hizo con los realojos de viviendas sociales en los años 70 y decidir en función de cuánto ganas, sabiendo dónde vives, ya sé cuáles son tus rentas y tu posición social. Tenemos que mistificar lo máximo posible en niveles de renta, en tipología de propiedad de la vivienda, de tenencia de la vivienda y construir barrios, porque no estamos haciendo solo viviendas, estamos haciendo ciudades, barrios, estamos haciendo proyectos de vida. Y hay una parte del proyecto de vida que se desarrolla dentro de cuatro paredes y otra parte del proyecto de vida que se desarrolla en un entorno en el que convive con otra gente y que no tenemos que estratificar dentro de una ciudad. Y en ese sentido vamos a ofertar las viviendas de Casa 47 el 60% de la población a las rentas que van entre dos veces y siete veces y medio el IPREM que es donde se ubica el 60% de la población, dejando el 20% de la población más vulnerable en la necesidad de un acompañamiento social.

Aquí en Andalucía que ha entrado en vigor hace poco la ley de vivienda. ¿Cómo se ve desde la empresa pública el planteamiento que ha hecho la Junta?

Bueno, la competencia es del Parlamento andaluz. Dentro de su competencia pues puede hacer la ordenación que decida. Nosotros estamos convencidos de que hay que aprender de los errores del pasado y no persistir en ellos y mucho menos ir más lejos. Y que cuando decimos que nos hemos quedado sin un parque público de vivienda porque hemos decidido descalificar toda la vivienda protegida que se ha construido la respuesta debe ser calificar permanentemente la vivienda protegida en lugar de reducir los periodos de calificación de la vivienda. Y cuando necesitamos instrumentos de conocer la necesidad real y la ubicación real de donde está la necesidad de las personas que requieren una vivienda no parece la respuesta más sensata quitar los instrumentos que nos sirven para conocer cuáles son las demandas reales de una promoción de vivienda que además hace que la gente se da en las mismas condiciones de mérito, igualdad y capacidad y publicidad a una vivienda que se hace con fondos públicos. Y en ese sentido, bueno, pues serán las decisiones de la Junta de Andalucía pero no nos parece que sea el camino más cierto para garantizar la función social de la vivienda y un nuevo servicio ciudadano o un derecho de la ciudadanía de acceso a la vivienda.

Dentro de la estrategia de la Junta de Andalucía ha ofertado suelos, algunos eran antes dotacionales o de equipamientos, para hacer VPO. ¿Se plantea Casa 47 adquirir algunos para poder promover más en Andalucía?

Ahora mismo no estamos comprando suelo, pero sí nos planteamos que pueda haber más cesiones de suelo de otras administraciones a Casa 47 para promover viviendas. Ya lo están haciendo algunos ayuntamientos y comunidades autónomas. Lo hemos hecho en el pasado y lo haremos en el futuro. En cualquier caso, ahora mismo tenemos mucho suelo para promover. No se trata de tener suelo por tenerlo ni por acumular, sino de tener un instrumento para poder usarlo lo mejor posible.