Lluvias en Andalucía: qué carreteras están cerradas y dónde hay restricciones al tráfico

Numerosas carreteras de la provincia de Cádiz permanecen cortadas o con restricciones tras las intensas lluvias y otros fenómenos asociados a la borrasca Kristin, según el último balance de incidencias difundido este sábado por la Subdelegación del Gobierno.

Los problemas afectan a vías estatales, autonómicas y provinciales por inundaciones, hundimientos del firme, desprendimientos y daños estructurales, concentrados sobre todo en la Sierra de Cádiz y la campiña de Jerez.

Red estatal afectada

Entre las carreteras de la red estatal, destaca la A-372 (Arcos–Ronda), cortada en el kilómetro 42,600 a su paso por Grazalema y Ubrique tras la caída de un muro de contención sobre la calzada. Además, se mantiene un corte por mantenimiento entre Benamahoma y el cruce con la CA-9104.

La A-384 (Arcos–Antequera) presenta restricciones con un carril reducido en el kilómetro 71,600 por hundimiento del firme, mientras que la A-2075 (A-491–Rota) está cerrada totalmente en el kilómetro 2,350 por el mismo motivo.

Autonómicas y provinciales

En la red autonómica y provincial se registran numerosos cortes por inundación, especialmente en el entorno de Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera, Ubrique, Bornos, Villamartín y Setenil. Permanecen cerradas, entre otras, las CA-3102, CA-3104, CA-3110, CA-3113 y CA-4107 en el término municipal de Jerez, así como las CA-5101, CA-6101 y CA-6105 en la Sierra.

Especial relevancia tienen los cortes totales de las CA-8104 y CA-8105, en Ubrique, por socavones de grandes dimensiones, y el cierre de la CA-9107, entre la A-384 y Alcalá del Valle, debido a una grieta que afecta a más de ocho kilómetros de calzada.

Recomendaciones y trabajos en curso

Las autoridades indican que los tramos afectados están señalizados y que, en algunos casos, existen desvíos habilitados. Se recomienda extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y consultar el estado de las carreteras antes de viajar. Los servicios de mantenimiento y emergencia continúan trabajando para restablecer la circulación cuando las condiciones meteorológicas y de seguridad lo permitan.