Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alcázar gratisVacuna sarampiónCámaras CartujaCuartos de final COAC 2026Sueldos funcionariosCoalición izquierdaNueva borrascaPetróleo Trump
instagramlinkedin

Lluvias en Andalucía: qué carreteras están cerradas y dónde hay restricciones al tráfico

Las fuertes lluvias mantienen cierres y restricciones en vías estatales, autonómicas y provinciales, con especial incidencia en la Sierra y la campiña de Jerez

Zonas inundadas en la rivera del río Guadalete en Jerez de la Frontera.

Zonas inundadas en la rivera del río Guadalete en Jerez de la Frontera. / Román Ríos / EFE

El Correo

El Correo

Sevilla

Numerosas carreteras de la provincia de Cádiz permanecen cortadas o con restricciones tras las intensas lluvias y otros fenómenos asociados a la borrasca Kristin, según el último balance de incidencias difundido este sábado por la Subdelegación del Gobierno.

Los problemas afectan a vías estatales, autonómicas y provinciales por inundaciones, hundimientos del firme, desprendimientos y daños estructurales, concentrados sobre todo en la Sierra de Cádiz y la campiña de Jerez.

Red estatal afectada

Entre las carreteras de la red estatal, destaca la A-372 (Arcos–Ronda), cortada en el kilómetro 42,600 a su paso por Grazalema y Ubrique tras la caída de un muro de contención sobre la calzada. Además, se mantiene un corte por mantenimiento entre Benamahoma y el cruce con la CA-9104.

La A-384 (Arcos–Antequera) presenta restricciones con un carril reducido en el kilómetro 71,600 por hundimiento del firme, mientras que la A-2075 (A-491–Rota) está cerrada totalmente en el kilómetro 2,350 por el mismo motivo.

Autonómicas y provinciales

En la red autonómica y provincial se registran numerosos cortes por inundación, especialmente en el entorno de Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera, Ubrique, Bornos, Villamartín y Setenil. Permanecen cerradas, entre otras, las CA-3102, CA-3104, CA-3110, CA-3113 y CA-4107 en el término municipal de Jerez, así como las CA-5101, CA-6101 y CA-6105 en la Sierra.

Especial relevancia tienen los cortes totales de las CA-8104 y CA-8105, en Ubrique, por socavones de grandes dimensiones, y el cierre de la CA-9107, entre la A-384 y Alcalá del Valle, debido a una grieta que afecta a más de ocho kilómetros de calzada.

Noticias relacionadas y más

Recomendaciones y trabajos en curso

Las autoridades indican que los tramos afectados están señalizados y que, en algunos casos, existen desvíos habilitados. Se recomienda extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y consultar el estado de las carreteras antes de viajar. Los servicios de mantenimiento y emergencia continúan trabajando para restablecer la circulación cuando las condiciones meteorológicas y de seguridad lo permitan.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aemet anuncia una masa de aire húmedo y una gran borrasca en Andalucía: estos son los días clave
  2. Sevilla y Andalucía afrontan este jueves otra jornada de alertas: avisos naranja y amarillo por fuertes vientos y lluvias
  3. Alerta naranja en Andalucía el viernes: vientos de hasta 100 km/h y avisos en tres provincias hasta el sábado
  4. La Junta de Andalucía ofrece a sus funcionarios siete millones de euros para adelantar nóminas
  5. Fallece la víctima 46 del accidente de Adamuz: una opositora de la Palma del Condado
  6. Canal Sur retransmitirá el COAC 2026 en directo desde la fase de cuartos hasta la Gran Final
  7. ¿Qué es la lluvia engelante y por qué está afectando a Sierra Nevada?
  8. Retenciones kilométricas en la A-7 hacia Algeciras por una regulación especial

¿Hasta cuándo seguirá lloviendo? La previsión día a día en Andalucía

¿Hasta cuándo seguirá lloviendo? La previsión día a día en Andalucía

Lluvias en Andalucía: qué carreteras están cerradas y dónde hay restricciones al tráfico

Duelo, fotos y aplausos: la política andaluza contiene el aliento tras las tragedia de Adamuz

Duelo, fotos y aplausos: la política andaluza contiene el aliento tras las tragedia de Adamuz

Hasta 15.000 euros más al año: los funcionarios andaluces igualan su sueldo al resto de España

Hasta 15.000 euros más al año: los funcionarios andaluces igualan su sueldo al resto de España

Leire Iglesias, presidenta de Casa 47: "Las viviendas tendrán precios según lo que se pueda pagar en Andalucía, no dependerán del coste de las obras"

Leire Iglesias, presidenta de Casa 47: "Las viviendas tendrán precios según lo que se pueda pagar en Andalucía, no dependerán del coste de las obras"

Cuartos de final COAC 2026: ¿A qué hora cantan la chirigota de Manolín o los Stephen Hawking en el Falla? Orden de actuación de hoy 1 de febrero

Los médicos en Andalucía llaman a la vacunación ante el repunte del sarampión: "Se esperan muchos más casos"

Los médicos en Andalucía llaman a la vacunación ante el repunte del sarampión: "Se esperan muchos más casos"

Un motín en la cárcel de Huelva deja varios funcionarios heridos

Un motín en la cárcel de Huelva deja varios funcionarios heridos
Tracking Pixel Contents