Los médicos en Andalucía llaman a la vacunación ante el repunte del sarampión: "Se esperan muchos más casos"

España -y por ende Andalucía- ya no es un país libre de sarampión para la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aunque la enfermedad nunca llegó a erradicarse, durante varios años consecutivos no se registró ningún caso en el territorio nacional. Todo cambió en 2023, cuando se recuperó por completo la movilidad después de la pandemia. Ese año se contabilizaron 11 contagios a nivel nacional y desde entonces las cifras no han dejado de crecer: en 2025 se notificaron 397 casos en España y alrededor de un centenar en la comunidad andaluza hasta el mes de agosto, siendo la que más contagios acumula en el país.

El pasado 27 de enero, España perdió el estatus que ganó en 2016 por cumplir tres años consecutivos sin un brote endémico. Por ello, en la última década el sarampión apenas se ha colado en las consultas de los centros de salud. Sin embargo, diez años después, España y otros países como Reino Unido y Austria han sufrido un repunte de casos. Para los expertos las cifras "no son especialmente preocupantes", pero inquieta el cambio en la tendencia: de 2024 a 2025 los casos han crecido un 235% en Andalucía.

El doctor Cristóbal Coronel, presidente de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), advierte de que este año “se esperan muchos más casos” y atribuye el aumento a dos factores principales: "Por una parte, la tasa de cobertura de la segunda dosis de la vacuna y, por la otra, el aumento de casos importados de países con baja cobertura vacunal, como es el caso de Marruecos".

Reacción cutánea al contraer el sarampión. / Archivo

La vacuna triple vírica contra el sarampión se administra en dos dosis: la primera a los 15 meses —con posibilidad de adelantarla a los seis meses en situaciones de riesgo— y la segunda a los 2 o 3 años, según la comunidad autónoma. Se trata de una enfermedad extremadamente contagiosa, por lo que es necesario que al menos el 95% de los menores estén correctamente vacunados con ambas dosis. De lo contrario, tal como señala el pediatra, no se alcanzan los niveles mínimos de inmunización colectiva.

La importancia de la inmunidad de rebaño

Desde su consulta en el Centro de Salud de El Cachorro, en el barrio de Triana (Sevilla), el doctor Coronel ha constatado en primera persona el aumento de casos, algo que, asegura, "se veía venir". "En Andalucía la primera dosis de la vacuna tiene una cobertura muy alta, del 97%, pero la segunda se queda en el 94% de la población. Esto es porque muchos padres la consideran de recuerdo, cuando en realidad es de refuerzo, porque en muchos casos, aunque el niño esté vacunado una primera vez, no se inmuniza", explica.

El pediatra detalla el denominado “error primario de vacunación”: “De cada 100 niños vacunados, cinco o seis no desarrollan inmunidad pese a que la vacuna sea correcta. Si no reciben una segunda dosis, siguen siendo susceptibles. Así se acumula población vulnerable y se pierde la inmunidad de grupo, que es clave para controlar esta enfermedad”.

Ante este escenario, el representante de la SEPEAP, insta a las familias a vacunar a los más pequeños, tanto de la primera como de la segunda dosis. El año pasado, esta segunda inmunización se adelantó a los 2 años en el calendario vacunal de algunas comunidades autónomas, entre ellas Andalucía. El objetivo detrás de esta modificación, recomendada por la Agencia Española de Pediatría, fue elevar la tasa de vacunación porque, según Coronel, cuanto más tarde se aplica la segunda dosis menor cobertura. "Lo vemos en la consulta, a medida que el niño se hace mayor el contacto con el sistema sanitario baja y la necesidad de vacunar a los niños también, y eso debe cambiar", sostiene el doctor.

De los casos importados al virus autóctono

Al aumento de casos se suma una nueva incógnita: su procedencia. En 2025, de los casi 400 casos que se notificaron en España 108 fueron importados y la mayoría procedieron de Marruecos. Sin embargo, el grueso de los contagios son autóctonos. "El problema es que se desconoce su origen, pero se sabe que la enfermedad nace aquí", sostiene el pediatra. Uno de los brotes más relevantes del año pasado en Andalucía se produjo en una guardería de Mijas (Málaga) y tuvo un origen importado. “El problema es que ahora ya no hablamos solo de casos importados”, insiste Coronel.

Pese a ello, los expertos coinciden en que la clave no es tanto la llegada de casos desde otros países como el nivel de protección de la población. El inmunólogo y catedrático de la Universidad de Sevilla, Alfredo Corell, subraya la necesidad de reforzar la vacunación: “Cuando llegan casos importados, el problema surge si la población no está suficientemente inmunizada”. A su juicio, es necesaria “más pedagogía y alguna campaña institucional”, aunque recuerda que Andalucía mantiene una cobertura vacunal superior a la media nacional.

La escasa circulación del virus durante la última década ha reducido la percepción del riesgo. Sin embargo, la OMS considera el sarampión una enfermedad grave por su altísimo índice de reproducción: una sola persona infectada puede contagiar hasta a 18 más. Según Coronel, es más contagiosa -y potencialmente más grave- que la gripe, el covid o la varicela. Los síntomas son comunes, como la fiebre alta, la tos seca o el moqueo nasal, pero en caso de complicación puede provocar una neumonía o una encefalitis. Este año, el 29% de los casos que se registraron en Andalucía hasta agosto precisaron ingreso hospitalario.

La vacuna es para los más pequeños, pero la enfermedad afecta a menores y adultos por igual. Este año, el 67% de los casos en la comunidad andaluza fueron en adultos. "Es igual de grave en niños como en adultos. Por eso es muy importante que los menores estén vacunados, para que no se lo transmitan a sus abuelos, por ejemplo", dice el doctor Coronel.

Las consecuencias de una década sin virus

Para el doctor Corell, el inmunólogo de la Universidad de Sevilla, el hecho de que el virus haya sido casi inexistente en el territorio nacional durante los últimos 10 años ha influido en la detección por parte de los profesionales. "No hay ninguna evidencia científica, pero me da la sensación de que como los sanitarios no están acostumbrados a ver sarampión, ahora se puede tardar un poco más en diagnosticarlo y eso puede hacer que los brotes locales sean un poco más amplios", apunta. El propio doctor Coronel reconoce que los médicos más jóvenes jamás han visto el sarampión en consulta y, como consecuencia, "se diagnostica cuando ya se ha extendido mucho el foco".

En este sentido, el inmunólogo invita a recurrir a técnicas que se utilizaron durante el covid, como el confinamiento: "Una persona contagiada tiene que aislarse no solo del ámbito laboral, también del familiar, como en el covid".

En abril de 2025 la Junta de Andalucía actualizó el Protocolo de Vigilancia y Alerta de Sarampión en un contexto de repunte de casos en Europa tras la recuperación de la movilidad y el bajón de coberturas durante la pandemia. Entre las novedades, se incluyó como sospecha a la persona con dos dosis que presentara síntomas asumiendo que en poblaciones muy inmunizadas hay presentaciones atípicas (“sarampión modificado”) y en laboratorio, recomendó que ante sospecha de sarampión o rubéola, las muestras se estudiaran para ambas enfermedades y preferiblemente en paralelo.

El Ministerio de Sanidad asegura que ya está trabajando en la actualización del Plan Estratégico para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola con el objetivo de recuperar dicho reconocimiento. Entre los objetivos del plan se encuentra reforzar la cobertura de vacunación y el sistema de vigilancia y garantizar una respuesta coordinada entre todos los niveles de la administración sanitaria.