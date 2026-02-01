¿Hasta cuándo seguirá lloviendo? La previsión día a día en Andalucía
La previsión anuncia precipitaciones persistentes, rachas muy fuertes de viento y cambios de temperatura al menos hasta el miércoles
Andalucía afronta varios días consecutivos de tiempo adverso, con precipitaciones localmente fuertes y persistentes, especialmente en la mitad occidental, y episodios de viento intenso, según la previsión meteorológica para el inicio de la semana.
Las lluvias irán acompañadas de rachas muy fuertes, sobre todo en el litoral y en el área del Estrecho, mientras que las temperaturas se moverán con descensos iniciales y un repunte posterior a mitad de semana.
Lunes: lluvias persistentes y viento fuerte
El lunes estará marcado por cielos muy nubosos y precipitaciones moderadas que se extenderán de oeste a este. En la mitad occidental podrán ser localmente fuertes y persistentes.
Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso, con heladas débiles en las sierras orientales. Los vientos de componente oeste soplarán flojos a moderados en el interior y moderados a fuertes en el litoral, con rachas muy fuertes.
Martes: atención al Estrecho
El martes continuarán los cielos muy nubosos o cubiertos, con precipitaciones moderadas y posibilidad de que sean localmente fuertes y persistentes en el área del Estrecho.
Las temperaturas bajarán, manteniéndose las heladas débiles en zonas de sierra. El viento del oeste será flojo a moderado, aunque no se descartan rachas muy fuertes en el Estrecho.
Siete días consecutivos con lluvia en Sevilla
Lunes 2 de febrero
Día muy lluvioso en Sevilla, con probabilidad de precipitación del 100% durante todo el día.
Las lluvias serán continuas y generalizadas, con presencia de tormentas desde la madrugada y durante gran parte del día. El cielo permanecerá cubierto de forma constante, destacando la persistencia del episodio.
Martes 3 de febrero
Las lluvias continúan sin tregua, con probabilidad del 100% durante toda la jornada.
El día comenzará con tormentas y cielo muy nuboso, evolucionando a lluvias continuas durante el resto del día, dentro de un escenario de inestabilidad sostenida.
Miércoles 4 de febrero
Se mantiene un patrón similar, con lluvias durante toda la jornada y probabilidad del 100%.
El cielo estará cubierto de forma permanente, con precipitaciones persistentes y sin indicios de mejoría.
Jueves 5 de febrero
Las lluvias persisten sin cambios significativos, con probabilidad del 100%.
El cielo seguirá muy nuboso, con lluvia presente durante gran parte del día, consolidando un episodio prolongado de tiempo inestable.
Viernes 6 de febrero
Continúa el tiempo plenamente invernal, con probabilidad de lluvia del 100%.
El cielo permanecerá muy nuboso y las precipitaciones serán persistentes, aunque sin señales destacadas de tormenta.
Sábado 7 de febrero
La inestabilidad remite ligeramente, aunque el riesgo de lluvia sigue siendo muy alto, con una probabilidad del 95%.
El cielo continuará muy nuboso, con precipitaciones presentes a lo largo del día.
Miércoles: suben las temperaturas
El miércoles se mantendrán los cielos cubiertos y las precipitaciones moderadas, que de nuevo podrán ser localmente fuertes y persistentes.
Como novedad, las temperaturas iniciarán un ascenso, localmente notable en las máximas. El viento de componente oeste seguirá flojo a moderado en el interior y moderado a fuerte en el litoral y zonas altas, con rachas muy fuertes.
