Cuartos de final COAC 2026: ¿A qué hora canta la comparsa de Martínez Ares en el Falla? Orden de actuación de hoy 2 de febrero

Antonio Martínez Ares vuelve al Falla después de estrenar su repertorio en la última función de preliminares, esa que se aplazó por la tragedia de Adamuz. Con un tipo de viejos resabiados y con mucho conocimiento a sus espaldas, el autor del barrio de Santa María ha apostado esta vez por un estilo algo más calmado, menos aguerrido. Como siempre, eso sí, un repertorio muy trabajado tanto en músicas como en letras.

En esta sesión de cuartos de final también canta una de las sorpresas de preliminares: El patriota, de Alcalá de Guadaíra. También el coro de los Estudiantes -Las mil maravillas-, la comparsa de la Cantera, Los locos, y la nueva agrupación de Germán Rendón, que convenció al público en su primer pase con unas coplas con mucha carga lírica y romántica. El cartel lo completa la chirigota del Sofri, la de Iván Romero y Carlitos Pérez.

Orden de actuación

20:00 Coro Las mil maravillas. El coro de los Estudiantes ha mantenido el gran nivel que ha demostrando en las últimas ediciones del COAC. En la de 2025, de hecho, consiguieron el primer premio con El gallinero.

20:45 Comparsa El patriota. Vestidos de Blas Infante y con algunos componentes de aquella recordada comparsa de Tocina, este conjunto de Alcalá de Guadaíra resultó ser una de las sorpresas de preliminares. En la autoría, Jesús Gómez, Fran Ramos y Juan Manuel Moreno Gandul.

21:30 Chirigota Los antiguos. Iván Romero y Carlitos Pérez pusieron sobre las tablas del Falla a unos viejos chirigoteros que defienden el compás más puro desde la puerta de una peña. En el COAC 2025, con Cuando tú vas yo vengo, lograron acceder a semifinales.

22:15 Comparsa Los humanos. Antonio Martínez Ares, uno de los autores más laureados en la historia reciente del carnaval, regresó con un tipo de viejos tras un año de parón. Como siempre, trajo una propuesta muy trabajada tanto en músicas como en letras, y con un estilo algo más calmado después de aquellas aguerridas ovejas negras que se alzaron con el primer premio en 2024.

23:00 Chirigota La purga (Los que no pasan). Tras muchos carnavales quedándose cerca del corte y dejando buenas sensaciones, la chirigota conileña del Sofri ha conseguido al fin pasar a cuartos con estos técnicos de la ITV.

23:45 Comparsa Los locos. La comparsa de la Cantera, con Sergio Guillén el Tomate y Antonio Pérez Piru en la autoría, apuesta en esta ocasión por una idea bastante gaditana con el viento de levante como protagonista. El pasado Concurso lograron el tercer premio con Los del otro barrio.

00:30 Chirigota Los niños con nombre. La chirigota de David Corrales Sise vuelve a pisar los cuartos de final, una fase que ya logró alcanzar el pasado año con Cinco minutitos más.

01:15 Comparsa OBDC Me quedo contigo. Germán Rendón convenció al público presente en el Falla en preliminares con un repertorio muy apegado a Cádiz, con un punto íntimo y romántico. A las coplas, además, acompaña un grupo con muy buenas prestaciones.