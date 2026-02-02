Vientos de 84 kilómetros hora, 10 litros por metro cuadrado y posibles tornados en Sevilla: un "frente singular" deja horas de caos

El paso de la borrasca Leonardo ha provocado numerosas incidencias en Sevilla. Muchas de ellas ocasionadas por el fuerte viento que ha azotado este lunes por la mañana buena parte de la provincia, en un fenómeno que investiga la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por si se hubiese producido incluso un tornado durante su tránsito por la zona. Entre las seis y las ocho de la mañana se han alcanzado rachas de viento de 84 kilómetros por hora y hasta diez litros por metro cuadrado.

"La Aemet nos ha trasladado que el fenómeno meteorológico registrado es un frente singular que se caracteriza por una enorme cantidad de agua e importantes rachas de viento", ha señalado el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano. "En concreto, ha entrado por Extremadura hacia Cádiz, y ha atravesado nuestra provincia de manera muy rápida y concentrada. Esto ha generado que incluso se esté estudiando si puede haber algún posible tornado durante este paso".

Según ha advertido el propio Toscano, "las próximas jornadas van a ser complicadas en lo meteorológico". "Por eso desde el Gobierno hacemos un llamamiento a seguir las indicaciones de los canales oficiales, de los organismos oficiales y a evitar, como siempre, acercarse a las riberas y a las cercanías de los embalses, de los arroyos y los ríos".

Trenes, vuelos y carreteras afectados por el temporal

Estas condiciones meteorológicas han causado más de 200 incidencias que han afectado a 25 calles de la capital y que han dejado un elevado número de destrozos en el área metropolitana. En municipios como Tomares o Mairena del Aljarafe los fuertes vientos han arrastrado árboles, placas solares y elementos de mobiliario urbano dejando al menos cinco personas heridas.

En la red ferroviaria "la caída de un árbol sobre un tren de cercanías que discurría entre Dos Hermanas y Utrera", según ha informado el propio Toscano a los medios. "Se han visto afectados aproximadamente unos cien pasajeros, sin que haya que lamentar ningún tipo de herido ni de daños personales. No obstante, han sido evacuados a través de pasarelas a otro tren colocado en paralelo". Tanto la línea de cercanías C1 como los Media Distancia que unen Sevilla con Cádiz y con Málaga se han visto afectados por este incidente. Además de varios retrasos, "se han tenido que llevar a cabo algunas cancelaciones en este tipo de trenes", según ha apuntado el subdelegado del Gobierno.

Asimismo, se han contabilizado "cuatro vuelos que han tenido que ser desviados". Dos de ellos procedentes de Valencia, que ha aterrizado finalmente en al aeropuerto de Málaga; otro que venía de Milán, que ha hecho lo propio en Alicante, y un último que partió de París y se tuvo que desviar hacia Almería. "También ha habido que cancelar dos vuelos, uno con origen y destino Almería-Sevilla y el inverso, Sevilla-Almería", ha explicado Toscano, que ha aclarado que "el tránsito ordinario en San Pablo se ha recuperado de manera progresiva".

"En cuanto a las carreteras, lo más complicado ha estado en el puente del Centenario, donde a primera hora de la mañana se veía accidentado y volcado un camión, lo que ha generado que no se pudieran utilizar todos los carriles del puente y provocando importantes retenciones". Además ha habido carreteras afectadas en toda la provincia así como cortes de luz.