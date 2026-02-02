Andalucía, en alerta total el miércoles: aviso rojo en Cádiz, todas las provincias en alerta y hasta 200 litros lluvia por metro cuadrado

El tren de borrascas que está padeciendo Andalucía deja otro temporal a la vista. Tras un día de más o menos transición este martes con tres provincias en alerta (Almería, Cádiz y Huelva), el miércoles llega un nuevo frente muy activo asociado a una borrasca, que viene acompañado de una gran masa de aire húmedo con vientos fuertes que pondrá en alerta a las ocho provincias andaluzas con vientos de hasta 120 km/h y hasta 200 litros de lluvia por metro cuadrado en 24 horas, en este caso en la comarca gaditana de Grazalema, según informa Rubén del Campo, portavoz de Aemet.

Todas las provincias en alerta: una alerta roja, además de naranjas y amarillas

Aunque puede haber variaciones de aquí al miércoles, Aemet ha informado de alertas en las ocho provincias, con Cádiz con la situación más grave con alerta de nivel rojo y naranja. Hay activos el miércoles avisos en Andalucía por lluvias y viento (y además por fenómenos costeros en varias provincias del litoral). En Cádiz el aviso es por lluvias, viento y oleaje y se mantiene en rojo durante las 24 horas, con al menos 120 litros de lluvia por metro cuadrado en 12 horas y más de 200 litros por metro cuadrado en 24 horas en Grazalema. El resto de la provincia gaditana tendrán avisos de nivel naranja por lluvias, viento y fenómenos costeros.

En Málaga, también por lluvias, viento y costeros, el nivel es naranja por lluvias y oleaje todo el día, y amarillo por viento. En Almería y Granada (ambas con lluvias, viento y costeros) el aviso arranca en amarillo durante las 24 horas por lluvias y viento, subiendo a naranja a partir de las 08.00 horas por oleaje.

En el resto, los avisos son menos severos. Huelva (con lluvias, viento y fenómenos costeros) y Jaén (con lluvias y viento) permanecen en amarillo todo el día (00:00–23:00). En Córdoba y Sevilla (ambas por lluvias y viento) el aviso está en amarillo de 00:00 a 15:00 y queda sin aviso desde las 16:00 hasta las 23:00.

Cuidado con los cauces de los ríos

Según informa Rubén del Campo, tras varios días de lluvias, ya el miércoles los suelos "estarán muy empapados y los cauces ya irán cargados", especialmente en zonas como Andalucía. Además, la subida de la cota de nieve hará que llueva sobre la nieve acumulada, provocando deshielos, lo que puede aumentar aún más el caudal y hacer que algunos ríos y arroyos bajen muy crecidos.