El tiempo en Andalucía
Andalucía, en alerta total el miércoles: aviso rojo en Cádiz, todas las provincias en alerta y hasta 200 litros lluvia por metro cuadrado
Aemet anuncia un gran frente de borrasca que barrerá la comunidad autónoma con alertas en todas las provincias, por lluvia, viento y fenómenos costeros
El tren de borrascas que está padeciendo Andalucía deja otro temporal a la vista. Tras un día de más o menos transición este martes con tres provincias en alerta (Almería, Cádiz y Huelva), el miércoles llega un nuevo frente muy activo asociado a una borrasca, que viene acompañado de una gran masa de aire húmedo con vientos fuertes que pondrá en alerta a las ocho provincias andaluzas con vientos de hasta 120 km/h y hasta 200 litros de lluvia por metro cuadrado en 24 horas, en este caso en la comarca gaditana de Grazalema, según informa Rubén del Campo, portavoz de Aemet.
Todas las provincias en alerta: una alerta roja, además de naranjas y amarillas
Aunque puede haber variaciones de aquí al miércoles, Aemet ha informado de alertas en las ocho provincias, con Cádiz con la situación más grave con alerta de nivel rojo y naranja. Hay activos el miércoles avisos en Andalucía por lluvias y viento (y además por fenómenos costeros en varias provincias del litoral). En Cádiz el aviso es por lluvias, viento y oleaje y se mantiene en rojo durante las 24 horas, con al menos 120 litros de lluvia por metro cuadrado en 12 horas y más de 200 litros por metro cuadrado en 24 horas en Grazalema. El resto de la provincia gaditana tendrán avisos de nivel naranja por lluvias, viento y fenómenos costeros.
En Málaga, también por lluvias, viento y costeros, el nivel es naranja por lluvias y oleaje todo el día, y amarillo por viento. En Almería y Granada (ambas con lluvias, viento y costeros) el aviso arranca en amarillo durante las 24 horas por lluvias y viento, subiendo a naranja a partir de las 08.00 horas por oleaje.
En el resto, los avisos son menos severos. Huelva (con lluvias, viento y fenómenos costeros) y Jaén (con lluvias y viento) permanecen en amarillo todo el día (00:00–23:00). En Córdoba y Sevilla (ambas por lluvias y viento) el aviso está en amarillo de 00:00 a 15:00 y queda sin aviso desde las 16:00 hasta las 23:00.
Cuidado con los cauces de los ríos
Según informa Rubén del Campo, tras varios días de lluvias, ya el miércoles los suelos "estarán muy empapados y los cauces ya irán cargados", especialmente en zonas como Andalucía. Además, la subida de la cota de nieve hará que llueva sobre la nieve acumulada, provocando deshielos, lo que puede aumentar aún más el caudal y hacer que algunos ríos y arroyos bajen muy crecidos.
- Aemet anuncia una masa de aire húmedo y una gran borrasca en Andalucía: estos son los días clave
- Alerta naranja en Andalucía el viernes: vientos de hasta 100 km/h y avisos en tres provincias hasta el sábado
- ¿Hasta cuándo seguirá lloviendo? La previsión día a día en Andalucía
- Hasta 15.000 euros más al año: los funcionarios andaluces igualan su sueldo al resto de España
- Fallece la víctima 46 del accidente de Adamuz: una opositora de la Palma del Condado
- La Junta de Andalucía ofrece a sus funcionarios siete millones de euros para adelantar nóminas
- ¿Qué es la lluvia engelante y por qué está afectando a Sierra Nevada?
- Canal Sur retransmitirá el COAC 2026 en directo desde la fase de cuartos hasta la Gran Final