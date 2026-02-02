Andalucía impulsa la minería sostenible convirtiendo la licencia social en un activo estratégico

En el actual contexto europeo de transición energética y autonomía estratégica, Andalucía se ha consolidado como un territorio clave para el desarrollo de proyectos vinculados a las materias primas. Sin embargo, su liderazgo no se apoya únicamente en la riqueza de su subsuelo. Cada vez con mayor claridad, la comunidad está demostrando que el verdadero factor diferencial para una minería sostenible es la capacidad de generar confianza, diálogo y consenso social: la licencia social para operar.

Este enfoque sitúa a Andalucía a la vanguardia de un nuevo modelo minero en Europa, donde el desarrollo industrial va de la mano del compromiso social y territorial.

Un nuevo enfoque alineado con las prioridades europeas

La licencia social para operar se ha convertido en un elemento estratégico para el sector de las materias primas, especialmente en un momento en el que Europa busca garantizar la seguridad de suministro sin renunciar a los principios de sostenibilidad, cohesión social y protección ambiental.

Este cambio de paradigma está siendo impulsado de forma conjunta por la industria, las administraciones públicas y plataformas de cooperación como el Clúster Nacional para la Minería Sostenible de la Península Ibérica (ISMC). Desde este espacio, la dimensión social se integra desde las fases iniciales de los proyectos, alineándose con las políticas y objetivos europeos en materia de materias primas críticas.

En este camino, la Junta de Andalucía actúa como colaborador estratégico del clúster, reforzando la conexión entre política pública, desarrollo industrial y territorio.

Andalucía, un ecosistema empresarial comprometido con el territorio

Alicia García, responsable de comunicación y gestora senior de proyectos en ISMC / El Correo

El liderazgo andaluz se sustenta en un ecosistema empresarial sólido y diverso, con socios del ISMC que operan y generan actividad directamente en la comunidad. Entidades colaboradoras y empresas como AMINER, Qualifica2, CUBICOFF Ingeniería, Atalaya Mining, AGQ, EcoCastulum, Pan Global Resources, Tharsis Mining o Minas de Estaño de España, entre otras, conforman una red complementaria que actúa como punta de lanza de este nuevo “mineral crítico”: la confianza social.

Su experiencia sobre el terreno demuestra que la aceptación social no es un elemento accesorio, sino una condición imprescindible para la viabilidad, continuidad y éxito de los proyectos mineros.

El diálogo como base de la aceptación social

Lucía Núñez, delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Industria, Energía y Minas en Huelva, Junta de Andalucía.jpg / El Correo

La importancia de este modelo quedó especialmente visible durante la Jornada Multisectorial de Diálogo para la Aceptación Social del Sector de las Materias Primas, celebrada el pasado mes de diciembre en Madrid e impulsada por ISMC. El encuentro reunió a representantes institucionales, empresas y expertos para analizar la aceptación social como un factor inseparable de la autonomía estratégica europea, con una presencia destacada de actores andaluces.

En este contexto, Lucía Núñez, delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Huelva, subrayó el papel de las políticas públicas en la promoción de una minería alineada con el desarrollo local, la generación de empleo de calidad y la protección ambiental, destacando a Huelva como uno de los principales corazones mineros de Andalucía.

Experiencias reales de colaboración público-privada

De izquierda a derecha, Juan José Fernández Garrido, alcalde de Aznalcóllar y Rafael Cano, director de operaciones de Minera Los Frailes / El Correo

Durante la jornada también se compartieron experiencias concretas de colaboración entre administraciones locales y empresas mineras. Un ejemplo fue el caso expuesto por Juan José Fernández, alcalde de Aznalcóllar, junto a Rafael Cano, director de Operaciones de Minera Los Frailes.

Ambos pusieron de relieve la importancia de una relación basada en el diálogo permanente, la transparencia y la construcción de confianza con la ciudadanía como pilares fundamentales para el desarrollo de proyectos sostenibles y socialmente aceptados.

Del territorio andaluz a la estrategia europea

La dimensión europea de este enfoque se refuerza a través de la participación activa de ISMC en el proyecto RM SLO PLUS Hub, una iniciativa financiada por EIT RawMaterials (EIT RM). Este proyecto trabaja en el desarrollo de marcos, herramientas y buenas prácticas para integrar la licencia social para operar a lo largo de toda la cadena de valor de las materias primas.

Gracias a esta iniciativa, experiencias reales de territorios como Andalucía pueden trasladarse al ámbito europeo, al tiempo que las políticas comunitarias se adaptan mejor a la realidad social y territorial de los proyectos.

La confianza social, el mineral más valioso

En un momento en el que Europa busca reforzar su autonomía en materias primas críticas, Andalucía demuestra que el futuro del sector no se juega únicamente en el ámbito tecnológico o normativo. Se juega, sobre todo, en la relación con las personas y los territorios.

Porque hoy, el mineral más escaso —y más valioso— no está en el subsuelo: es la confianza social.