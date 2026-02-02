Las viviendas turísticas suspendidas por el Ministerio se disparan en Andalucía: 21.872 cancelaciones en siete meses

Siete meses después de la entrada en vigor del nuevo registro único de viviendas turísticas aprobado por el Ministerio sigue disparada la cifra de pisos ubicados en Andalucía que no han conseguido pasar este nuevo filtro. Concretamente, 21.872 viviendas turísticas han sido rechazadas por no cumplir los requisitos pese a estar dadas de alta en el registro público de la Junta de Andalucía. Por este motivo, al no obtener la acreditación estatal, quedan excluidas de las principales plataformas de alquiler.

La nueva normativa estatal entró en vigor el 1 de julio de 2025. Desde entonces toda vivienda turística que opere en Andalucía, esté o no en el registro autonómico oficial, debe solicitar su alta en la ventanilla única digital y acreditar que cumple todos los requisitos para operar de acuerdo con la normativa. Deben superar una revisión coordinada por el Colegio de Registradores de la Propiedad. Si no superan este trámite no pueden anunciarse en las principales plataformas como Airbnb o Booking que han suscrito acuerdos con el Ministerio.

Desde el 1 de julio de 2025 hasta el 1 de febrero de 2026 hay 21.872 viviendas ubicadas en Andalucía que han intentado pasar este trámite en la ventanilla única y no lo han conseguido. Esto supone el mayor número de toda España y uno de cada cuatro inmuebles cancelados a nivel nacional. Estos pisos aunque estén dados de alta en el registro público andaluz no pueden anunciarse en las plataformas.

Los municipios con más viviendas turísticas canceladas

Marbella, uno de los municipios más turísticos de España, lidera la clasificación en Andalucía con 2.993 viviendas que no han superado el filtro y que por tanto no pueden operar en las principales plataformas. Le sigue Sevilla con 2.659 y Málaga con 1.845. En la clasificación de municipios donde este nuevo sistema ha provocado más cancelaciones hay también otras cuatro localidades de la Costa del Sol: Fuengirola (719), Mijas (664), Torremolinos (617) y Estepona (505).

En cuanto al mapa autonómico Andalucía lidera ampliamente la clasificación con 21.872 viviendas turísticas canceladas, seguida de la Comunidad Valenciana con 14.387 , Canarias con 13.726 y Cataluña con 13.350

¿Qué supone la cancelación del Ministerio?

En el caso de Andalucía, el rechazo en el registro único del Ministerio no supone que la vivienda pase a ser ilegal o que no pueda operar. Es la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo, quien determina si un piso puede o no realizar una actividad turística.

Sin embargo, el rechazo de este trámite sí supone que no tengan los permisos necesarios para anunciarse en las principales plataformas que tras un acuerdo con el Ministerio se han comprometido a exigir esta acreditación para que puedan operar las viviendas en sus servicios.

Por este motivo, hay miles de viviendas que tienen los permisos autonómicos y por tanto son legales, pero que no tienen la autorización estatal para anunciarse en las plataformas. Esta circunstancia es la base del recurso presentado por la Consejería de Turismo a la normativa estatal que advierte de que supone una "invasión de competencias" y que genera "inseguridad jurídica".