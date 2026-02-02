Dos ciudades andaluzas compiten por tener el mejor graffiti de todo el mundo: así son las obras seleccionadas para la gran final

Dos ciudades andaluzas compiten con otros 48 municipios de todo el mundo por tener el mejor graffiti de toda la geografía internacional. Así lo ha dado a conocer la plataforma Street Art Cities, que ha seleccionado entre los 50 finalistas 15 ciudades españolas, de las que dos están localizadas en Andalucía.

"Celebramos el arte callejero más popular en el mundo", ha señalado la plataforma, que está buscando el mejor mural de todo el globo, entre los que ha destacado tres graffitis localizados en dos municipios andaluces: Linares, en la provincia de Jaén, y Fuente Obejuna, en Córdoba.

Los tres graffitis andaluces que compiten por ser el mejor del mundo

Las tres pinturas se enfrentan a ciudades de todo el mundo por conseguir tener el mejor mural en una competición en la que son los propios ciudadanos quienes emiten su voto a través de su web, cuyas votaciones están abiertas hasta el 31 de enero.

Los graffitis de Linares que han conseguido colarse entre los 50 mejores del planeta son 'Your Dream' y 'La diosa del olivo'. Una ciudad que se ha convertido en cuna del arte callejero a través de su novedosa iniciativa, Festival de Arte Urbano 23700, que llena la ciudad con cada nueva edición de toda clase de murales y pinturas de artistas tanto de la localidad como de diversos territorios.

Un graffiti 100% linarense

El primero de los graffitis escogidos, 'Your Dream', es obra del artista linarense Murfin y se encuentra en un antiguo silo de cereales localizado en la calle Gardenia número 2 de Linares.

Graffit 'Your Dreams', que compite por ser el mejor del mundo / Street Art Cities

"El proyecto mural más grande que he hecho hasta la fecha es en Linares, mi ciudad natal", ha señalado este artista con largos años de trayectoria que ha dejado su impronta en una amplia variedad de ciudades no solo españolas, sino de todo el planeta.

Este graffiti de Linares, lleno de vida y color

Tal y como ha asegurado a la plataforma Street Art Cities, este mural que destaca por la figura "poderosa" que se extiende en el enorme mural rodeado por el inmenso mar de colores que caracteriza las obras de Murfin es una de las pinturas más especiales de su carrera por la importancia que tiene esta zona en su trayectoria vital.

"En todo ese espacio y alrededores comencé mis primeras firmas, piezas, murales, allá por el 2004. Un espacio con mucha historia hablando del arte urbano de Linares, por donde han pasado infinidad de artistas. Es muy bonito para mí", ha relatado el artista.

Además, ha afirmado que, desde pequeño, ha fantaseado con poder llenar de vida y color este lugar, un hito que ha conseguido y que le ha llevado a tener uno de los 50 mejores murales del mundo.

Un graffiti del Festival de Arte Urbano 23700

La otra obra linarense que se postula a mejor mural del 2025 es 'La diosa del olivo', un mural situado en la intersección de la calle General Torrijos con la calle Bailén creado por el artista de Jerez de la Frontera Cosa.V.

Graffit 'La diosa del olivo', que compite por ser el mejor del mundo / Street Art Cities

La verdadera musa del autor

Este graffiti que fue desarrollado durante el Festival de Arte Urbano 23700 de 2025 retrata a una diosa andaluza que encarna la identidad cultural de la región y su conexión con el olivo, y en el que el artista se ha inspirado en su verdadera musa, su mujer.

"La diosa bendice la ciudad con su icónico oro líquido, símbolo de tradición, resiliencia y herencia que define a la gente de Linares", han señalado desde la plataforma sobre esta obra que combina el realismo con sutiles influencias barrocas, "elevando la importancia de los olivares y el aceite de oliva como elementos atemporales de la cultura andaluza".

El tercer graffiti participante, de Fuente Obejuna

El último mural andaluz que se ha colado entre los 50 mejores del mundo es 'El Alebrije', un graffiti situado en el municipio cordobés de Fuente Obejuna y creado con motivo del Festival Foco de la localidad.

Este mural que se localiza en el paseo de la Fuente Nueva es obra de María García-Diéguez, más conocida como Mariadie. "Este mural es muy importante para mí, pertenece a una serie de murales que empecé en México justo después del fallecimiento de mi padre y son homenajes a él", ha recalcado la artista a la plataforma.

Graffit 'El Alebrije', que compite por ser el mejor del mundo / Street Art Cities

Tal y como ha relatado, su padre tuvo como mascota un león, lo que llevó a la artista a realizar una serie de niños con "animales de poder". "Algunos de ellos son fantástico, como es el caso de este mural que reflejan un alebrije, guiadores del alma", ha añadido.

Así, en esta obra que podría alzarse como la mejor del mundo se puede observar cómo su protagonista permanece con los ojos cerrados aunque el animal que lo acompaña posee un ojo verde intenso: "Con ello hago referencia a mirar y ver la vida y lo que venga, a través de alma".