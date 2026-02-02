La DGT alerta de múltiples cortes de carreteras en Andalucía por inundaciones y nieve
Cádiz concentra la mayoría de los cortes por inundación, mientras Granada registra restricciones por nieve y en Jaén hay avisos por viento
La Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene activas este lunes varias incidencias en Andalucía por el temporal, con cortes totales por inundación en carreteras secundarias —especialmente en Cádiz— y restricciones por nieve y viento en puntos de Granada y Jaén, según el parte recogido en la última actualización.
En Cádiz, la DGT refleja varios cortes por inundación con circulación interrumpida en tramos de las carreteras CA-3110 (de Los Repatadores a La Ina), CA-3113 (de Carretera al Portal a El Portal), CA-3104 (en Guadalcacín), CA-6200 (en Alcalá de los Gazules, entre los km 7,5 y 8), CA-9101 (en Olvera), CA-6101 (de Bornos a Coto de Bornos), A-2202 (en El Guijo) y CA-4107 (de Torrecera a Los Siletes), todas con aviso de corte total en los tramos señalados.
También hay afecciones por lluvias en otras provincias andaluzas. En Jaén, figuran cortes totales por inundación en la A-6000 (a la altura de Mengíbar), la JA-2321 (de Andújar a Los Villares) y la A-319 (en Coto-Ríos). En Córdoba, aparece interrumpida la CO-4207 en el tramo del puente entre Jarata y La Zarza (sentido hacia Montalbán). Y en Málaga, la DGT señala corte total en la MA-8302 entre Estepona y Genalguacil.
Nieve en Granada y viento en Jaén
Además de la lluvia, la nieve complica la circulación en la provincia de Granada. La DGT informa de circulación difícil en la A-92 entre Albolote y Albuñuelas, con prohibición para camiones y autobuses y obligación de cadenas o neumáticos de invierno. También constan avisos por nevada en la A-317 a la altura de Puebla de Don Fadrique (km 80 al 85) y en la A-4301 en San Clemente (km 21 al 38), donde igualmente se exige equipamiento invernal y se restringe el paso de determinados vehículos.
En Jaén, el parte incluye un episodio de viento en la N-432 a la altura de Sabariego, con recomendación de máxima precaución por condiciones difíciles de circulación.
Otras restricciones reflejadas por la DGT
El listado de incidencias recoge además restricciones en el acceso y salida de Granada por la GR-30 para vehículos que necesitan autorización complementaria, así como una restricción a mercancías peligrosas en la CA-36 por circulación en el puente José León de Carranza (en Cádiz).
La DGT recomienda evitar desplazamientos innecesarios, planificar el viaje con antelación y consultar el estado de las vías antes de salir, especialmente en zonas con cortes, inundaciones, nieve o viento.
