La DGT alerta de múltiples cortes de carreteras en Andalucía por inundaciones y nieve

La Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene activas este lunes varias incidencias en Andalucía por el temporal, con cortes totales por inundación en carreteras secundarias —especialmente en Cádiz— y restricciones por nieve y viento en puntos de Granada y Jaén, según el parte recogido en la última actualización.

En Cádiz, la DGT refleja varios cortes por inundación con circulación interrumpida en tramos de las carreteras CA-3110 (de Los Repatadores a La Ina), CA-3113 (de Carretera al Portal a El Portal), CA-3104 (en Guadalcacín), CA-6200 (en Alcalá de los Gazules, entre los km 7,5 y 8), CA-9101 (en Olvera), CA-6101 (de Bornos a Coto de Bornos), A-2202 (en El Guijo) y CA-4107 (de Torrecera a Los Siletes), todas con aviso de corte total en los tramos señalados.

También hay afecciones por lluvias en otras provincias andaluzas. En Jaén, figuran cortes totales por inundación en la A-6000 (a la altura de Mengíbar), la JA-2321 (de Andújar a Los Villares) y la A-319 (en Coto-Ríos). En Córdoba, aparece interrumpida la CO-4207 en el tramo del puente entre Jarata y La Zarza (sentido hacia Montalbán). Y en Málaga, la DGT señala corte total en la MA-8302 entre Estepona y Genalguacil.

Nieve en Granada y viento en Jaén

Además de la lluvia, la nieve complica la circulación en la provincia de Granada. La DGT informa de circulación difícil en la A-92 entre Albolote y Albuñuelas, con prohibición para camiones y autobuses y obligación de cadenas o neumáticos de invierno. También constan avisos por nevada en la A-317 a la altura de Puebla de Don Fadrique (km 80 al 85) y en la A-4301 en San Clemente (km 21 al 38), donde igualmente se exige equipamiento invernal y se restringe el paso de determinados vehículos.

En Jaén, el parte incluye un episodio de viento en la N-432 a la altura de Sabariego, con recomendación de máxima precaución por condiciones difíciles de circulación.

Otras restricciones reflejadas por la DGT

El listado de incidencias recoge además restricciones en el acceso y salida de Granada por la GR-30 para vehículos que necesitan autorización complementaria, así como una restricción a mercancías peligrosas en la CA-36 por circulación en el puente José León de Carranza (en Cádiz).

La DGT recomienda evitar desplazamientos innecesarios, planificar el viaje con antelación y consultar el estado de las vías antes de salir, especialmente en zonas con cortes, inundaciones, nieve o viento.