Fonsán construirá la nueva Unidad de Estancia Diurna de Nueva Aljaima en Cártama
La constructora andaluza ejecutará un equipamiento social clave para el municipio, con una inversión superior a dos millones de euros y financiación europea
La constructora Fonsán, perteneciente a Grupo Fonsán, ha iniciado las obras de la nueva Unidad de Estancia Diurna (UED) y Sala de Usos Múltiples de Nueva Aljaima, en el municipio malagueño de Cártama, tras resultar adjudicataria del proyecto impulsado por el Ayuntamiento.
La actuación cuenta con un presupuesto superior a los dos millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses, y se desarrolla en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU. El nuevo equipamiento permitirá reforzar los servicios sociales y comunitarios del municipio, especialmente la atención diurna a personas mayores y el desarrollo de actividades sociales, vecinales y culturales.
El proyecto contempla la construcción de un edificio de una sola planta, con accesos independientes para la Unidad de Estancia Diurna y la Sala de Usos Múltiples. El diseño arquitectónico prioriza la eficiencia energética, la sostenibilidad y la integración en el entorno, incorporando soluciones constructivas avanzadas y preservando los elementos vegetales de valor ambiental existentes en la parcela.
La superficie total de actuación alcanza los 1.066,84 metros cuadrados, e incluirá patios interiores, zonas de convivencia, áreas ajardinadas e instalaciones auxiliares, pensadas para mejorar la funcionalidad y el confort del espacio.
Según explica Beatriz López, jefa de grupo de la compañía en Málaga, “la ejecución de este proyecto implica un alto nivel de responsabilidad y cuidado, no solo desde el punto de vista técnico, sino también en la integración del edificio en su entorno y en el respeto al diseño y a los materiales previstos”.
Con esta actuación, Grupo Fonsán amplía su presencia en la construcción de equipamientos públicos y sociales en Andalucía, un ámbito en el que cuenta con una amplia trayectoria. La compañía dispone de medios técnicos y maquinaria propios, así como de equipos especializados, lo que le permite mantener un control integral del proceso constructivo y cumplir con los plazos y estándares de calidad exigidos en este tipo de proyectos.
