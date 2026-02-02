Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fonsán construirá la nueva Unidad de Estancia Diurna de Nueva Aljaima en Cártama

La constructora andaluza ejecutará un equipamiento social clave para el municipio, con una inversión superior a dos millones de euros y financiación europea

La constructora Fonsán, adjudicataria de la construcción de la nueva Unidad de Estancia Diurna de Nueva Aljaima, en Cártama

La constructora Fonsán, perteneciente a Grupo Fonsán, ha iniciado las obras de la nueva Unidad de Estancia Diurna (UED) y Sala de Usos Múltiples de Nueva Aljaima, en el municipio malagueño de Cártama, tras resultar adjudicataria del proyecto impulsado por el Ayuntamiento.

La actuación cuenta con un presupuesto superior a los dos millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses, y se desarrolla en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU. El nuevo equipamiento permitirá reforzar los servicios sociales y comunitarios del municipio, especialmente la atención diurna a personas mayores y el desarrollo de actividades sociales, vecinales y culturales.

El proyecto contempla la construcción de un edificio de una sola planta, con accesos independientes para la Unidad de Estancia Diurna y la Sala de Usos Múltiples. El diseño arquitectónico prioriza la eficiencia energética, la sostenibilidad y la integración en el entorno, incorporando soluciones constructivas avanzadas y preservando los elementos vegetales de valor ambiental existentes en la parcela.

La superficie total de actuación alcanza los 1.066,84 metros cuadrados, e incluirá patios interiores, zonas de convivencia, áreas ajardinadas e instalaciones auxiliares, pensadas para mejorar la funcionalidad y el confort del espacio.

Según explica Beatriz López, jefa de grupo de la compañía en Málaga, “la ejecución de este proyecto implica un alto nivel de responsabilidad y cuidado, no solo desde el punto de vista técnico, sino también en la integración del edificio en su entorno y en el respeto al diseño y a los materiales previstos”.

Con esta actuación, Grupo Fonsán amplía su presencia en la construcción de equipamientos públicos y sociales en Andalucía, un ámbito en el que cuenta con una amplia trayectoria. La compañía dispone de medios técnicos y maquinaria propios, así como de equipos especializados, lo que le permite mantener un control integral del proceso constructivo y cumplir con los plazos y estándares de calidad exigidos en este tipo de proyectos.

