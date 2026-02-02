El Ministerio del Interior pide máxima precaución ante el impacto este miércoles de la borrasca Leonardo en Andalucía

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, ha activado una alerta por lluvias intensas y extraordinariamente persistentes en Andalucía, como consecuencia de la borrasca Leonardo, que afectará al tercio sur peninsular a partir del miércoles 4 de febrero y, al menos, hasta el jueves 5.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Leonardo se mantendrá prácticamente estacionaria al noroeste de Galicia, pero su flanco meridional arrastrará hacia el sur una masa de aire de origen tropical, con un contenido de humedad muy elevado y anómalo para esta época del año. Esta situación favorecerá precipitaciones fuertes, continuadas y de gran impacto, especialmente en Andalucía, donde los suelos ya se encuentran saturados.

Andalucía, en el centro del episodio

El miércoles 4 será el día de mayor adversidad, con lluvias intensas y muy persistentes en buena parte de la comunidad. Las zonas más afectadas serán Grazalema, la Serranía de Ronda y el entorno del Estrecho, donde podrían superarse localmente los 200-250 litros por metro cuadrado en solo 24 horas.

En otros puntos de las cordilleras Béticas, como la Sierra de Cazorla o Sierra Nevada, se esperan acumulaciones significativas que podrían alcanzar los 100 litros por metro cuadrado a lo largo de la jornada, especialmente en las laderas expuestas al flujo del oeste.

Estas lluvias tan abundantes podrían provocar un importante impacto hidrológico aguas abajo, tanto en la vertiente atlántica como en la mediterránea andaluza, además de deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

Viento muy fuerte y temporal marítimo

La borrasca Leonardo vendrá acompañada de una intensificación notable del viento, con rachas muy fuertes que comenzarán en el extremo suroeste peninsular desde la noche del martes y se extenderán por amplias zonas de Andalucía durante el miércoles. En el área del Estrecho, las rachas podrían alcanzar los 100 km/h.

El temporal marítimo será especialmente acusado en el mar de Alborán, con un poniente muy intenso y olas de entre 4 y 5 metros, lo que incrementa el riesgo en zonas costeras y portuarias.

Lluvias persistentes también el jueves

Durante la primera mitad del jueves 5, las precipitaciones generalizadas continuarán en Andalucía bajo un flujo húmedo del oeste-suroeste. En puntos de las Béticas que ya habrán recibido grandes cantidades de agua el día anterior, las acumulaciones podrían seguir siendo muy elevadas, con la posibilidad de que en el conjunto del episodio se alcancen localmente hasta 400 litros por metro cuadrado.

Además, el paso del frente frío asociado a Leonardo dejará chubascos fuertes en distintos puntos de la comunidad, mientras el viento volverá a ser la variable más adversa, con rachas superiores a los 90-100 km/h en zonas montañosas y litorales expuestos.

Recomendaciones a la población

Protección Civil recomienda a la ciudadanía extremar las precauciones, especialmente en desplazamientos, evitar atravesar zonas inundadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

El difícil pronóstico de este tipo de fenómenos hace aconsejable un seguimiento constante de la evolución meteorológica a través de la Red de Alerta Nacional (RAN) y del estado de las carreteras en los canales de la DGT.