Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso rojo en CádizDirecto aviso amarilloIncidencias borrasca LeonardoTornado Sevilla hoyRatio escolarización AndalucíaVecinos incendio TrianaLínea 3 MetroSueldos funcionarios
instagramlinkedin

Operación de rescate

Un muerto y un herido en el desembarco de una patera en Almería

Los servicios de emergencias han recuperado el cuerpo sin vida de un hombre en una playa de Carboneras, adonde llegó la embarcación con una veintena de adultos y un menor a bordo

La playa de Los Muertos, en una imagen de archivo.

La playa de Los Muertos, en una imagen de archivo. / Shutterstock

EFE

Almería

Un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido y evacuado a un centro hospitalario en el desembarco de una patera detectada este lunes en la playa de Los Muertos, en Carboneras (Almería).

Según han informado a EFE fuentes de la investigación, un aviso ha alertado de la presencia de una embarcación rápida frente al litoral de Carboneras minutos antes de las 12:45 horas, lo que ha movilizado a los servicios de emergencias, que han recuperado el cuerpo sin vida de un hombre.

En la intervención también han rescatado a otro hombre que ha sido evacuado a un centro hospitalario con lesiones de consideración y que viajaba en la misma patera junto a una veintena de adultos y un menor, todos en aparente buen estado de salud.

Noticias relacionadas

Durante la jornada se ha alertado de otras embarcaciones en la misma zona del litoral que podrían trasladar a más migrantes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aemet anuncia una masa de aire húmedo y una gran borrasca en Andalucía: estos son los días clave
  2. Alerta naranja en Andalucía el viernes: vientos de hasta 100 km/h y avisos en tres provincias hasta el sábado
  3. ¿Hasta cuándo seguirá lloviendo? La previsión día a día en Andalucía
  4. Hasta 15.000 euros más al año: los funcionarios andaluces igualan su sueldo al resto de España
  5. Fallece la víctima 46 del accidente de Adamuz: una opositora de la Palma del Condado
  6. La Junta de Andalucía ofrece a sus funcionarios siete millones de euros para adelantar nóminas
  7. ¿Qué es la lluvia engelante y por qué está afectando a Sierra Nevada?
  8. Canal Sur retransmitirá el COAC 2026 en directo desde la fase de cuartos hasta la Gran Final

Las viviendas turísticas suspendidas por el Ministerio se disparan en Andalucía: 21.872 cancelaciones en siete meses

Las viviendas turísticas suspendidas por el Ministerio se disparan en Andalucía: 21.872 cancelaciones en siete meses

Un muerto y un herido en el desembarco de una patera en Almería

Un muerto y un herido en el desembarco de una patera en Almería

Fonsán construirá la nueva Unidad de Estancia Diurna de Nueva Aljaima en Cártama

Fonsán construirá la nueva Unidad de Estancia Diurna de Nueva Aljaima en Cártama

Vientos de 84 kilómetros hora, 10 litros por metro cuadrado y posibles tornados en Sevilla: un "frente singular" deja horas de caos

Cuartos de final COAC 2026: ¿A qué hora canta la comparsa de Martínez Ares en el Falla? Orden de actuación de hoy 2 de febrero

Punta Umbría albergará nueve chiringuitos nuevos en verano desde El Portil hasta La Canaleta

Punta Umbría albergará nueve chiringuitos nuevos en verano desde El Portil hasta La Canaleta

Andalucía, en alerta total el miércoles: aviso rojo en Cádiz, todas las provincias en alerta y hasta 200 litros lluvia por metro cuadrado

Andalucía, en alerta total el miércoles: aviso rojo en Cádiz, todas las provincias en alerta y hasta 200 litros lluvia por metro cuadrado

Mujer, de menos de 40 años que mira ya las condiciones de jubilación: este es el perfil del opositor andaluz

Mujer, de menos de 40 años que mira ya las condiciones de jubilación: este es el perfil del opositor andaluz
Tracking Pixel Contents