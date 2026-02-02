Punta Umbría albergará nueve chiringuitos nuevos en verano desde El Portil hasta La Canaleta
El ayuntamiento licita nueve chiringuitos desmontables de temporada. El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, destaca que se avanza hacia la regularización y la seguridad jurídica del sector
El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha puesto en marcha la licitación de nueve chiringuitos desmontables que se distribuirán a lo largo de la playa urbana y natural del municipio, desde El Portil hasta La Canaleta. Se trata de establecimientos de carácter estacional, pensados para operar durante el verano.
Los chiringuitos podrán prestar servicio entre junio y septiembre y contarán con una superficie máxima de 70 metros cuadrados sobre la arena. De ese total, 20 metros corresponderán a la instalación cerrada y 50 metros al espacio de terraza, según recoge el pliego.
Plazos y concesión
El plazo para presentar ofertas finaliza quince días hábiles después de la publicación de la licitación. La concesión será de cuatro años, con desmontaje obligatorio cada temporada, tal y como establece la Ley de Costas.
La adjudicación definitiva queda supeditada a la aprobación del Plan de Playas por parte de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Huelva.
El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha subrayado que el proceso busca una solución legal y estable, en un contexto en el que intervienen tres administraciones. El Estado es titular del dominio público marítimo-terrestre; la Junta de Andalucía gestiona las concesiones administrativas; y el Ayuntamiento regula y otorga las licencias de obra, actividad y apertura.
Nueve chiringuitos sí, tres no
De los doce chiringuitos desmontables existentes hasta ahora, tres quedan fuera de esta licitación por carecer de concesión y licencia y por no cumplir el desmontaje en tiempo y forma exigido. El Consistorio ha solicitado la inclusión de los nueve licitados en el Plan de Playas 2026.
La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto y cada licitador solo podrá obtener un chiringuito, con el objetivo de repartir las concesiones. El pliego incorpora criterios de sostenibilidad, calidad del servicio, integración paisajística y cumplimiento ambiental.
Una vez adjudicados, los titulares deberán tramitar la licencia municipal correspondiente. El alcalde ha señalado que la licitación es una oportunidad para regularizar la actividad y dotar a los empresarios de seguridad jurídica, recordando que las concesiones no son indefinidas y deben respetar los requisitos legales.
Chiringuitos fijos: prórroga en marcha
En paralelo, los establecimientos fijos con concesión y licencia tienen en tramitación una prórroga de cinco años ante la Delegación Territorial. Algunos negocios ya han iniciado adaptaciones para cumplir las exigencias y seguir operando legalmente.
