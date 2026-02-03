Aemet alerta de lluvias torrenciales: así es la masa de aire caribeño que entra por Huelva a partir de las 21 horas

El aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sobre la llegada de un fenómeno meteorológico adverso ha encendido todas las alertas en Andalucía: la borrasca Leonardo, que arrastra una masa de aire muy húmedo caribeño que se denomina río atmosférico, descargará lluvias muy intensas y constantes con importante riesgo de inundaciones, con alertas rojas, naranjas y amarillas en distintos puntos de la comunidad.

El problema no es solo la lluvia sino la enorme acumulación de agua después de tantos días de borrasca. "Hay puntos de Andalucía en los que podrá llover estos días prácticamente lo mismo que llueve a lo largo de todo el año", avisó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Este miércoles se esperan lluvias muy intensas y constantes en Andalucía, lo que eleva el riesgo de inundaciones en puntos críticos de la comunidad y ha obligado a tomar medidas excepcionales como la cancelación de todas las clases en colegios e institutos, salvo en la provincia de Almería. Ese “fenómeno excepcional y muy poco frecuente en Andalucía”, como apuntó el presidente Moreno, en una comparecencia urgente, tiene una explicación atmosférica.

La borrasca Leonardo descargará de manera importante en Portugal, en el norte de Marruecos y en Andalucía a partir de las 21 horas de esta noche de miércoles y durante toda la madrugada. El delegado de Aemet en Andalucía, Juan de Dios del Pino, que ha participado en el comité asesor de Emergencias de Andalucía, explicó que la borrasca entrará sobre las 21 horas por la parte más Occidental, por la provincia de Huelva. Se espera que descargue unos 120 litros por metro cuadrado las primeras doce horas. Se prevé que llueva intensamente durante la jornada del miércoles y el jueves. Quizás haya una tregua el viernes y volverá a llover el sábado hasta al menos el lunes.

Se trata de una masa de aire muy húmedo caribeño, que forma una especie de río que viaja por la atmósfera. Ese “río atmosférico” se extenderá por la comunidad a partir de este miércoles por la tarde noche y generará una situación “compleja” y con “riesgo de inundaciones muy alto” en distintos puntos de Andalucía.

El fenómeno es habitual en zonas tropicales o en el Caribe pero desconocido para los andaluces. Una especie de río que viaja por la atmósfera, una banda de humedad de gran extensión, que abarca desde el Norte de la Isla de Santo Domingo hasta el Sur de la Península Ibérica, pasando por las islas Azores y que transporta más agua que cualquier otro fenómeno.

Mapa andaluz, según las alertas

El aviso rojo afecta al norte y sur de Grazalema, en la Sierra de Cádiz, en la ciudad de Ronda (Málaga) y en el Estrecho de Gibraltar. En Cádiz el aviso es por lluvias, viento y oleaje y se mantiene en rojo durante las 24 horas, con al menos 120 litros de lluvia por metro cuadrado en 12 horas y más de 200 litros por metro cuadrado en 24 horas en Grazalema. El resto de la provincia gaditana tendrán avisos de nivel naranja por lluvias, viento y fenómenos costeros.

En Málaga, también por lluvias, viento y costeros, el nivel es naranja por lluvias y oleaje todo el día, y amarillo por viento. En Almería y Granada (ambas con lluvias, viento y costeros) el aviso arranca en amarillo durante las 24 horas por lluvias y viento, subiendo a naranja a partir de las 08.00 horas por oleaje.

En el resto, los avisos son menos severos. Huelva (con lluvias, viento y fenómenos costeros) y Jaén (con lluvias y viento) permanecen en amarillo todo el día (00:00–23:00). En Córdoba y Sevilla (ambas por lluvias y viento) el aviso está en amarillo de 00:00 a 15:00 y queda sin aviso desde las 16:00 hasta las 23:00.