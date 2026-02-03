La borrasca Leonardo amenaza a Jerez: "Tenemos el río Guadalete en nivel rojo y eso va a provocar una masiva cantidad de agua"

Jerez encara la llegada de Leonardo con gran preocupación. Las poblaciones rurales tuvieron que ser desalojadas la pasada semana por la crecida del Guadalete y esta vez lloverá sobre mojado. María José García Pelayo, alcaldesa de la localidad, ha afirmado este martes que "afrontamos dos días muy complicados". "Fundamentalmente dos días porque pueden ser más", ha insistido. "A partir de esta noche se va a producir la llegada de la borrasca, del temporal, como quieran llamarlo, Leonardo, que va a ser especialmente grave en la zona de Jerez".

Las previsiones de la AEMET apuntan a un 100% de probabilidad de lluvia durante la tarde de este martes y el miércoles al completo. Sin embargo, la mayor preocupación es el agua que puede bajar desde Grazalema, donde nace el río Guadalete. Allí los pronósticos hablan de aviso rojo. "Se pueden acumular más de 150 mm en 12 horas y los acumulados pueden superar los 200 mm en 24 horas", avisa el Ayuntamiento grazalemeño.

El aumento del caudal del Guadalete es lo que preocupa a Jerez. Por el momento, se ha catalogado la zona en aviso naranja, aunque "con muchas posibilidades de pasar a rojo", avisa García-Pelayo. "Tenemos el río también en nivel rojo y eso va a provocar una cantidad masiva de agua". Además, la gran cantidad de lluvia "no solamente" se dará en la zona rural, "sino también, muy importante, en la zona urbana".

Cabe recordar que Jerez cuenta con el segundo término municipal más grande de Andalucía y el sexto de España, con 1.188,14 kilómetros cuadrados de extensión, compuesto por el núcleo urbano, siete entidades locales autónomas, 16 barriadas rurales y una decena de asentamientos diseminados.

La semana pasada ya se desalojaron La Ina, Las Pachecas y otros doce puntos rurales de Jerez debido a la crecida del cauce del río. La alcaldesa ha convocado este martes a todos los grupos políticos para "mantenerles informados de la complejidad de las próximas horas y las actuaciones que llevarán a cabo".

Lucía Feijoo Viera

Un cartel contra los bulos

La alcaldesa de Jerez salió a hablar desde el Puesto de Mando Avanzado de Emergencias. Lo hizo con un cartel delante en el que se leía 3 de febrero de 2026. La idea: que esas palabras no puedan ser utilizadas en otro momento. A lo largo de la mañana, en distintos grupos de WhatsApp se han ido enviando imágenes falsas sobre la cancelación de las clases.

"Incluso, os aviso, se están produciendo muchísimos bulos. Se están poniendo en mi boca palabras o bien que no he dicho, o palabras o declaraciones que hice hace meses y que no se corresponden con la situación o con la realidad actual", destacó García-Pelayo. "Pido de verdad que sigáis la información a través de todos los canales oficiales".

"Es muy importante, de verdad, ser muy responsables, que sigamos las normas, las instrucciones que nos dirige o que nos da la Junta", prosiguió la alcaldesa. "Y ¡por Dios!, que no hagáis caso a los que intoxican, no hagáis caso a los que lanzan bulos".

En esa comparecencia, García-Pelayo anunció que este miércoles "no habrá colegio ni en Infantil, ni en Primaria, ni tampoco en Enseñanza Secundaria". El campus universitario de Jerez no contará con clases presenciales.

La alcaldesa pasará la noche en el Puesto de Mando. "Tenemos que ser una piña: para afrontar Leonardo tenemos que estar juntos", insistió García-Pelayo. "Por favor, no os dejéis intoxicar, no os dejéis contaminar y tened las ideas muy claras para garantizar, sobre todo, vuestra seguridad".

Preocupa el pantano de Bornos

Son cinco los embalses que afectan al caudal del río Guadalete. El de Zahara-El Gastor puede acumular hasta 94,88 hectómetros cúbicos y este 2 de febrero se encuentra al 43%. El siguiente menos lleno, en porcentaje de reserva, es el de Guadalcacín, que puede albergar hasta 538,95 hectómetros cúbicos y está al 67%. Es el más grande de todos los que afectan a este río.

El más lleno es el de Arcos, al 95% este martes. Este embalse, sin embargo, tiene una capacidad de 13,81 hectómetros cúbicos. El que se encuentra en el Charco de los Hurones está al 89% de su capacidad y cuenta con una cuenca de 119,78 hectómetros cúbicos.

Por último, el que preocupa es el pantano de Bornos. Las lluvias que se prevén en la sierra de Grazalema llenarán un embalse que está al 79% de su capacidad este martes. Es el segundo más grande tras el de Guadalcacín, con 157,56 hectómetros cúbicos. Este es el que más preocupa, después de que en los últimos días se hayan realizado vaciados preventivos que han logrado liberar unos 47 hectómetros cúbicos.