Cierre de colegios y la UME en alerta: las medidas "extraordinarias" de la Junta de Andalucía por la borrasca Leonardo

Andalucía se enfrenta estos días a las mayores lluvias del siglo. Una situación que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha calificado como "excepcional". En algunos puntos de la comunidad autónoma, como Grazalema, se alcanzarán los 500 o 700 litros por metro cuadrado. Con este panorama, sumado a las lluvias de los últimos días, con pantanos llenos y zonas con riesgo de inundación, la Junta ha tomado medidas "excepcionales".

El Gobierno andaluz aboga por la "prevención y la anticipación", como ha señalado el propio Moreno. De esta forma, la Junta de Andalucía ha desarrollado una serie de medidas clasificadas como "excepcionales" para evitar tener que lamentar nada grave. "Nos movemos en función de las previsiones, pero no son ciencia exacta, van evolucionando, pueden ir a peor o a mejor", ha explicado el dirigente popular en una rueda de prensa.

Después de días en los que el nivel 1 de emergencias se había convertido en un habitual, la Junta ha decidido pasar al nivel 2, que supone una situación de riesgo grave por las intensas lluvias y la posibilidad de inundaciones. La Aemet ha previsto que durante las primeras 12 horas del temporal se acumulen 120 litros por metro cuadrado, unas lluvias que continuarán durante todo el miércoles y el jueves.

Llegará el mensaje ES-Alert a las 20:00

Una de las medidas de más calado y que afecta a más ciudadanos es la suspensión de las clases presenciales en colegios e institutos en toda la comunidad autónoma a excepción de Almería, aunque se mantendrán las clases online. Además, la Junta ha recomendado la suspensión de las universidades, que son autónomas, y estas han anunciado, ya que tampoco se celebrarán clases en sus centros.

Los problemas comenzarán en la noche de este mismo martes. A las 20:00 la Junta enviará el ES-Alert a las zonas que vayan a estar en alerta roja por riesgo de lluvias muy elevado o por inundaciones en Grazalema, la zona de Gibraltar, Ronda y la urbanización de Los Puentes. Todo a la espera de que las precipitaciones alcancen Huelva a las 21:00. Estas zonas podrán ampliarse o reducirse según la evolución.

La llegada del conocido como río atmosférico, después de semanas afectadas por un tren de borrasca, dibuja un "fenómeno excepcional y muy poco frecuente". Este nuevo temporal traerá "lluvias de carácter intensas y constantes con un importante riesgo de inundaciones". Es por ello, que las autoridades han recomendado a la población evitar los desplazamientos que no sean necesarios y no acercarse a zonas inundables.

Refuerzos en los cuerpos de emergencias

Además de la suspensión de las clases, el Gobierno andaluz ha ordenado también la suspensión de las actividades deportivas al aire libre, algo que ya ocurrió la semana pasada con la borrasca Kristin, y el cierre de centros de día y de participación activa. La caída de árboles por el reblandecimiento del terreno se ha convertido en una preocupación primordial. Por el momento, la Junta no ha impuesto el teletrabajo entre sus funcionarios, aunque dependerá de cómo se desarrolle el temporal.

Para hacer frente a la situación, la Junta ha pedido preposicionar a la UME para contener balsas mineras o taludes. Sin esta decisión, la movilización de los efectivos podría tardar cuatro o cinco horas. Además, la Junta ha acordado activar toda la Protección Civil y los policías locales. De forma complementaria, trabajan ya con la Cruz Roja, la Guardia Civil, los Colegios de Psicólogos y han activado al Infoca al 100%.

El presidente andaluz ha advertido de que aquellos que no cumplan con las instrucciones, que no recomendaciones, de la Junta de Andalucía podrán enfrentarse a sanciones administrativas. Así, desde la Junta se ha recordado la importancia de seguir los canales de comunicación oficial. De hecho, Moreno ha puntualizado que el riesgo puede aumentar o reducirse según la evolución de este frente.