Cuartos de final COAC 2026: ¿A qué hora cantan el cuarteto del Gago y Los desconfiaos? Orden de actuación de hoy 3 de febrero en el Falla

La sesión de este miércoles 3 de febrero en el Falla viene bien surtida de coplas. Para empezar, los tangos del coro de Pedro y David Fernández, una de las agrupaciones más destacadas de la modalidad año tras año. En cuartetos, le toca el turno al Gago, que ya cuajó un magnífico estreno en preliminares. Por su parte, en chirigotas coinciden Los compay, esos cubanos de los Molina, con Los desconfiaos de los Villegas y la agrupación de Antoñito Molina. Y por último, hoy también actúan la comparsa de Niñas de Alcalá, la de Fran Quintana y la de Nono Galán.

Orden de actuación

20:00 Coro La esencia. El coro de José Manuel Pedrosa y David Fernández lleva muchos años asentado en la parte alta. En este Concurso, con La esencia, a buen seguro luchará por un hueco en la Gran Final.

20:45 Comparsa Las jorobadas. Las Niñas de Alcalá pisan otra vez los cuartos de final. A su favor, como siempre, un tipo muy llamativo y original y un buen grupo de voces.

21:30 Cuarteto ¡Que no vengan!. Entre sherpas y aventureros en el Everest, el cuarteto del Gago volvió a traer un cuarteto de gran altura. Como en los últimos años, peleará por el primer premio en la modalidad.

22:15 Chirigota Los compay. Desde Chiclana y vestidos de cubanos regresaron los Molina con la misma fórmula que los llevó a la parte alta de la modalidad: mucho compás, buenas músicas y un conjunto que interpreta con garra y pasión las coplas.

23:00 Comparsa Los hijos de Cádiz. Fran Quintana ha apostado esta vez por una propuesta muy gaditana que le ha valido acceder a cuartos. En su segundo pase intentará convencer al jurado para estar entre las 10 mejores comparsas.

23:45 Chirigota Piensa mal y acertarás (Los desconfiaos). Los Villegas continúan su senda en la modalidad con un estilo muy reconocible y unos buenos cuplés. Tras Los disléxicos y Los exageraos, este grupo gaditano esperan cantar de nuevo en la Gran Final.

00:30 Comparsa El jovencito Frankenstein. Después de varios años componiendo agrupaciones para la cantera, Nono Galán ha vuelto a la categoría de adultos con la comparsa El jovencito Frankestein.

01:15 Chirigota Los muerting planner, una chirigota pa to tus muertos. La chirigota de Antoñito Molina, con fichajes en la autoría como David Carapapa y Juanmi Villegas, dejó buenas sensaciones en su primer pase de este COAC 2026.