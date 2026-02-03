Daniel López, pionero en crear desde Sevilla una startup global, vuelve a emprender ahora con IA

"No me quiero perder esta etapa de la evolución tecnológica. Estar aprendiendo todos los días me motiva muchísimo. En mí sigue encendida esa llama interior para emprender. Y el auge de la inteligencia artificial es un momento fantástico para hacerlo. Es un cambio mucho más importante de lo que fue la web y de lo que ha aportado el cloud". Testimonio de Daniel López Ridruejo, sevillano, de 50 años de edad, que vive una segunda etapa como fundador de startup en el sector software. Conocido internacionalmente por Bitnami, que fundó en el año 2004, y fue adquirida por la multinacional norteamericana Vmware en 2019, ha puesto en marcha Endor, creadora de herramientas para desarrolladores con el fin de que gestionen los agentes de inteligencia artificial de generación de código.

Dos cabalgan juntos en esta iniciativa emprendedora. De dos generaciones consecutivas y complementarias. Ángel de Miguel, nacido en Jerez hace 34 años, fichado por Daniel López para Bitnami en 2016, y que pronto destacó por su brillantez técnica, ha dado el paso para ser cofundador y socio. "Ángel es quien lidera en Endor su desarrollo tecnológico. Es una nueva sensación para mí. Yo estaba acostumbrado a ser quien encabezaba en la empresa esa vertiente, además de la dirección ejecutiva".

Daniel López, sin alharacas, alejado del escaparate 'startupero', centrado en crear herramientas de ingeniería informática de primer nivel en la competencia global, y dirigiendo de modo muy sensato el crecimiento de su empresa, ha sido durante dos décadas un ejemplo a seguir para muchos emprendedores de Sevilla. Impulsó Bitnami residiendo más en San Francisco que en su ciudad natal, porque en la metrópoli californiana estaban los grandes contactos para participar en el desarrollo de negocio. Pero a la vez impulsando que todo el equipo de talento tecnológico de la empresa estaba en Sevilla y creaba más empleo de ese perfil en la oficina que tenían en el barrio de Los Remedios.

Daniel López y Ángel de Miguel, explicando qué es un agente de código durante un encuentro en Sevilla, en Espacio RES / J.L.P.

Merced a la calidad técnica de sus aplicaciones, que daban mejor soporte a las empresas para trasladar a la 'nube' sus operaciones, Bitnami llegó a tener 100 personas en plantilla, la mitad de ellas en Sevilla, y el resto en Estados Unidos, Polonia, India, Reino Unido, Canadá, Australia e Italia. Cuando Vmware compró Bitnami, la integró como unidad de negocio de servicios 'cloud' y su equipo pasó a formar parte de dicha multinacional.

Segunda gran etapa emprendedora

Daniel López decidió en 2023 concluir esa etapa y hacer las maletas con su esposa y sus dos hijas para volver a residir de modo habitual en Sevilla. Desde donde trabajaba en remoto Ángel de Miguel para Vmware, absorbida a su vez por otro gigante Broadcom. Éste también tomó otro rumbo, según nos comenta porque "ya me sentía estancado y trabajando de modo rutinario. Al principio aprendí mucho en Vmware, y trabajé con personas en diversos países. Pero cuando pasas a formar parte de una empresa de 15.000 trabajadores, las dinámicas son muy diferentes a cuando me ficharon para Bitnami y éramos solamente 10".

Ambos han dejado atrás salarios altos, y tras un breve periodo de descanso y descompresión, comenzaron a verse en Sevilla, y entre café y café, conversando sobre tecnología e innovaciones, subía la dosis de motivación, comenta Daniel: “Nosotros nos dedicábamos más al cloud computing y al web assembly, y ahora queremos participar en la revolución de la inteligencia artificial y aportar nuestro granito de arena”.

Así explican qué aporta Endor: “Creamos herramientas para desarrolladores. La herramienta con más éxito hasta ahora, y en la que estamos centrados, es Rover, un gestor de agentes de código. Puede pensarse en los agentes de código como un 'ChatGPT para programadores' a los que dar instrucciones. Pueden escribir o revisar código escrito en los lenguajes de programacion más comunes, algo que tradicionalmente era posible solo para humanos. Todas las grandes compañias de IA como OpenAI, Google y Microsoft han sacado agentes de código. Están evolucionando muy rapido, y en muchos aspectos han superado al código que puede hacerse manualmente”.

Los fundadores de Endor durante su participación en la convención tecnológica Wasm I/O, realizada en Barcelona en 2025. / J.L.P.

“Rover es una herramienta que ayuda a los programadores a gestionar sus agentes. Les da capacidades extra a los agentes para que puedan entender mejor lo que tienen que hacer, así como acceder a bases de datos o poder ejecutar comandos en el sistema operativo de manera segura. Tambien permite al programador gestionar múltiples agentes. Es como tener un equipo a tu cargo, solo que en vez de ser personas son agentes de IA. Rover facilita asignar tareas a cada uno, que se revisen entre sí lo que hacen y que no se pisen entre ellos. "Esto permite impulsar en paralelo el trabajo de los agentes. Ahora se puede hacer en días lo que antes se tardaban semanas y meses".

"Ademas de Rover, Endor tiene una aplicacion web que permite que los programadores tengan un ordenador virtual en el navegador. Esto permite correr sistemas operativos como Linux, así como entornos de desarrollo web y aplicaciones como WordPress. Es un servicio gratuito que lo han usado decenas de miles de personas para aprender a programar o experimentar con software que por cualquier razón no quieren o no pueden instalar localmente. Todo se ejecuta de manera fácil en el navegador, y cuando ya no lo necesitan, con cerrar la pestaña basta”, precisa Daniel López.

El tercer integrante del equipo de Endor, en su caso como profesional asalariado, es el madrileño Rafael Fernández López, a quien conocen porque también trabajó con ellos en Vmware. Con él están avanzando en la creación de herramientas basada en software libre.

Aportaciones de los usuarios

Han optado por no cobrar de momento a los usuarios. "Es un momento en el que todo el mundo está probando muchas herramientas y plataformas, no queremos crear barreras. Estamos logrando un buen nivel de adopción, lo están usando profesionales que están en grandes compañías, en empresas que cotizan en bolsa, en startups, etc. Queremos que lo use el mayor número posible de profesionales. Ya llegará el momento de monetizar, hay muchas maneras de hacerlo: dando soporte a las empresas, haciendo customizaciones, reforzando el cumplimiento de las normas para que los datos no salgan de la empresa, etcétera. Ahora la clave no está en generar negocio, sino en que lo usen los desarrolladores”, argumenta Daniel López.

Ángel de Miguel añade que “tenemos claro que los primeros usuarios son muy importantes para mejorar el producto. Porque lo puedes modelar con tus criterios y que sea éxito, pero incorporar sus comentarios, te da mucha idea sobre lo que funciona en la práctica. Y al ser software libre podemos tener contribuciones externas. De la versión 2.0 que hemos sacado hace escasos días en Endor, el 20 o 25% proviene de aportaciones de usuarios”.

Aunque vivan en Sevilla, siguen en contacto con personas de alto nivel en los ámbitos empresariales, tecnológicos e inversores. “Hay mucho interés en lo que estamos haciendo. Es volver a empezar, desde cero. Bitnami llegó a tener millones de usuarios, y nosotros ahora tenemos unos pocos. Volvemos a competir con gigantes. De momento, todo lo vamos a hacer sin buscar inversores. Y seguimos al día de lo que se realiza y se decide a nivel tecnológico y ejecutivo en California”.

El gran impacto de la IA

Sus experiencias y criterios son muy interesantes para tenerlos en cuenta por el conjunto de la ciudadanía, y por los emprendedores, sobre qué consecuencias va a causar el apogeo de la inteligencia artificial. A juicio de Daniel López, “quien diga lo que sucederá más allá de los próximos tres meses o seis meses, dudo mucho que acierte. Estamos en una fase temprana y la velocidad del cambio es tremenda. Lo que antes se medía en meses, o en semanas, ahora varía de un día para otro”.

A su juicio, “puede suceder una paradoja: al ser un cambio disruptivo que baja tanto los costes de la producción de software, quizá se genere tal demanda de programadores que seguirán siendo muy solicitados. Pero con otro tipo de trabajo. Lo que va a desaparecer es el programador tradicional, porque su cometido lo puede hacer mejor la IA. Tiene que situarse profesionalmente en un nivel superior: en lugar de escribir código, se dedicará a gestionar los agentes de IA, a asegurar que hacen lo que se les encomienda”.

Gran oportunidad para emprender

Sobre el impacto en la productividad, aporta estas referencias: “Si comparo el balance de lo que hacemos en Endor respecto a lo que se podía realizar en nuestras empresas en años anteriores, ahora logramos entre los tres lo que antes necesitaba un equipo de 15 personas. Por otro lado, Meta ha afirmado que el rendimiento de sus programadores ha aumentado un 80%. Si en una compañía tan eficiente consiguen esos saltos, el incremento de productividad puede ser muy superior a ese en empresas que hoy tienen menos nivel de eficiencia. Hay cometidos que antes requerían más de una jornada de trabajo de una persona y ahora se hacen en una hora”.

Tanto Daniel como Ángel animan a no tener miedo para emprender. “Es una época bastante mejor para eso. Porque grupos de pocas personas pueden lograr posicionarse con impacto global en menos tiempo que antes, y con muchísima menos necesidad de personal y de recursos económicos o financieros. Hay muchas menos barreras de entrada. Es una gran oportunidad. Se va a premiar mucho la creatividad”.

Por otro lado, recomiendan a las empresas ya existentes “a que se pongan las pilas y no se acomoden. Quien no aporte pronto un nivel superior de calidad, un valor añadido en sus productos o servicios, se puede ver rebasado en muy poco tiempo. El carácter exponencial de la tecnología de inteligencia artificial es lo que aún mucha gente no percibe en el ámbito empresarial”.