Sucesos
Dos detenidos tras una persecución a una narcolancha refugiada del temporal en el río Guadalquivir
Tras una persecución que se extendió hasta la noche del martes, la Guardia Civil arrestó a dos individuos de 35 y 25 años, con antecedentes, en Isla Mayor.
Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos personas que viajaban en una narcolancha interceptada en el río Guadalquivir, en un operativo desarrollado en la zona de Isla Mayor. La embarcación fue localizada cuando intentaba refugiarse del temporal, pero acabó siendo perseguida por aire y mar.
El dispositivo se activó tras detectar la presencia de dos narcolanchas cuatrimotoras ocupadas por varias personas en aguas interiores del río. Una de las embarcaciones consiguió escapar a alta mar, pero la otra fue interceptada horas después.
Operativo con medios aéreos y marítimos
La Guardia Civil desplegó unidades terrestres, una patrullera del Servicio Marítimo Provincial de Cádiz y un helicóptero del Servicio Aéreo de Sevilla, que localizaron las embarcaciones y provocaron la huida a gran velocidad hacia la desembocadura.
La persecución se prolongó hasta pasadas las 20:00 horas del martes, cuando una de las narcolanchas fue alcanzada e interceptada. Sus dos ocupantes, de 35 y 25 años y con múltiples antecedentes, fueron detenidos.
Los arrestados y la embarcación fueron trasladados al puerto de Bonanza, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Mientras tanto, la segunda narcolancha logró fugarse mar adentro y continúa siendo buscada por las autoridades.
