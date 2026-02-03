Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SANIDAD PÚBLICA

Diabetes, anemia y neumonías: el Macarena participa en un macroestudio sobre síntomas asociados a cánceres concretos

El hospital sevillano y el Instituto de Biomedicina de Sevilla han formado parte de una investigación a nivel europeo que ha analizado los casos de 1,8 millones de ciudadanos

Una oncóloga observa las imágenes tomadas por SBRT.

Una oncóloga observa las imágenes tomadas por SBRT. / El Correo

Rocío Soler Coll

Rocío Soler Coll

La anemia, la diabetes o las neumonías. Estas son algunas de las enfermedades que, según un macroestudio publicado en la prestigiosa revista científica The Lancet en el que ha participado el Hospital Virgen Macarena y el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS), son frecuentes antes de un diagnóstico oncológico. Esta ha sido la principal conclusión de la investigación: la existencia habitual de ciertas enfermedades previas a determinadas neoplasias. Para obtener estos resultados, se ha llevado a cabo una investigación a nivel europeo que ha analizado de forma "estandarizada y anonimizada" información relacionada con ocho tipos de cánceres prevalentes en Europa.

Según el macroestudio, la anemia es un síntoma frecuente antes del diagnóstico de los cánceres gastrointestinales; la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y las neumonías son habituales en personas con cáncer de pulmón; y la diabetes y las enfermedades hepáticas crónicas son comunes en los cánceres de páncreas y de hígado. Una información, que el estudio dilucida, "resulta fundamental para comprender mejor el proceso diagnóstico, detectar posibles señales de alerta temprana y diseñar estrategias de prevención y diagnóstico más eficientes".

Los reveladores resultados de este estudio se han publicado recientemente en la revista The Lancet Regional Health–Europe. Dicha investigación aporta una "nueva perspectiva sobre la trayectoria real de los pacientes con cáncer a partir de bases de datos del mundo real".

Estos resultados están orientados a proponer y mejorar la atención de los enfermos con cáncer desde la prevención, el diagnóstico precoz y unos mejores tratamientos

Doctor Carlos Míguez

— Jefe de Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Virgen Macarena

El doctor Carlos Míguez, jefe de Servicio de Oncología Radioterápica del Virgen Macarena, ha señalado la importancia de la participación en un estudio de este calibre. "Se han analizado datos de salud de 1,7 millones de europeos y nosotros particularmente, de una manera totalmente anónima, hemos dado información de 12.000 pacientes que hemos tratado con diferentes tipos de cáncer del hospital", ha puntualizado.

En este sentido, el doctor sostiene que esta investigación se engloba "dentro de línea estratégica de generar conocimiento, de generar evidencia científica y que mejore la salud de las personas" que atiende el Macarena. "Estos resultados están orientados a proponer y mejorar la atención de los enfermos con cáncer desde la prevención, el diagnóstico precoz y unos mejores tratamientos de diagnóstico para los pacientes con cáncer", ha concluido.

De acuerdo con el Hospital Virgen Macarena, los datos que han servido de base al estudio fueron extraídos de ciudadanos de ocho países europeos diagnosticados entre los años 2000 y 2019 de algunos de los siguientes tumores: mama, próstata, colorrectal, pulmón, páncreas, estómago, hígado y cabeza y cuello. Los investigadores de la Unidad de Innovación y Análisis de Datos, Jesús Moreno y Alberto Moreno, junto con el Oncólogo Carlos Míguez, han coordinado la contribución del hospital sevillano aportando información de más de 12.000 casos.

Mama y próstata: mayores tasas de supervivencia

Otra de las conclusiones más reseñables de la investigación son las grandes diferencias en las supervivencia según el tipo de tumor. Los cánceres de mama y próstata presentan las tasas de supervivencia más elevadas, con una supervivencia a cinco años situada aproximadamente entre el 75 % y el 85 %. Por otro lado, el cáncer de páncreas continúa teniendo el peor pronóstico, con una supervivencia a cinco años que en algunos países no alcanza el 5 %. Las bases de datos aportadas por los diferentes centros, que ha recluido más de 1,7 millones de personas, sitúan a España como una de las que presentan mejores tasas de supervivencia.

El estudio ha contado con la participación de investigadores e investigadoras de todo el mundo. Los centros españoles participantes han sido: el Hospital Universitario Virgen Macarena, el Instituto de Biomedicina de Sevilla, el Hospital del Mar Research Institute, el Instituto de Investigación Biomédica de Girona, el Instituto Catalán de Oncología y el Instituto de Investigación en Atención Primaria de Salud Jordi Gol.

Diabetes, anemia y neumonías: el Macarena participa en un macroestudio sobre síntomas asociados a cánceres concretos

Diabetes, anemia y neumonías: el Macarena participa en un macroestudio sobre síntomas asociados a cánceres concretos

