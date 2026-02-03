Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana: "Las lluvia viene bien, pero estamos lejos de recuperar el acuífero"

La lluvia no da tregua en Andalucía, sin embargo, no da respiro al acuífero de Doñana. Hace dos semanas que la borrasca se ha instalado en Andalucía y ver el sol se ha convertido en todo un suceso después de jornadas incesantes de nubes, lluvias y viento. Aunque las borrascas que se repiten desde principios del otoño han cambiado la tendencia de sequía en Andalucía, no son suficientes para recuperar el acuífero de Doñana

Andalucía ha amanecido en alerta por lluvia y viento este lunes, una situación que se ha convertido en un habitual en los que va de año. Estas lluvias han llenado las marismas de Doñana, cuyo aspecto actual choca de forma llamativa con la imagen que presentaba hace solo un par de años, cuando estaban completamente secas. Pero sin una reducción del uso del agua, este buen aspecto no se traslada al acuífero.

"Las lluvias están viniendo muy bien, es el mejor momento, la marisma de Doñana tiene agua, lo que ocurre es que el acuífero va mucho mas despacio", explica Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana. Recuperar el acuífero se ha convertido en el gran objetivo de las administraciones, sin embargo, el profesor de Investigación del CSIC, señala que "eso va a llevar más tiempo" y que aún "no se ha recuperado".

Cambio de tendencia

Aunque los dos últimos años hídricos han sido positivos en cuando al número de precipitaciones, Revilla puntualiza que "estamos lejos de recuperar el sistema del acuífero". Así, explica a El Correo de Andalucía que "el año pasado ya hubo un cambio de tendencia en el que dejó de empeorar". "A lo largo del tiempo, está cayendo una buena cantidad de agua y es positivo", insiste para subrayar que "va a permitir recuperar sistemas perdidos de fuentes, arroyos, ríos, que tienen crecidas".

La sequía prolongada que ha padecido la comunidad autónoma, sumada al uso indiscriminado del agua en el entorno del parque, que han provocado que su estado actual sea delicado. De hecho, Revilla apunta a que la única forma de recuperar el estado idóneo del acuífero sería "reducir la demanda de agua en la comarca". En esto trabajan ya los gobiernos de España y Andalucía que buscan reducir las extracciones para encontrar el equilibrio.

Las lluvias se suman a las actuaciones desarrolladas por las administraciones estatal y autonómica. El pasado 15 de octubre, la Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) aprobó el Plan de Actuaciones de la Masa de Agua Subterránea de La Rocina, que prevé reducir un 15% las extracciones de cara a 2026. Estas actuaciones buscan sacar el acuífero de la lista de riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.

La demanda impide mejoras en el acuífero

Las administraciones públicas no quieren vetar por completo el uso del acuífero. De esta forma, el acuerdo alcanzado por la Junta de Andalucía y el Gobierno de España tiene como objetivo, no ya dejar de extraer agua del acuífero, algo que resulta de vital importancia para la economía de la zona, sino que la que se saque no dañe al entorno natural. Todo, con el objetivo de recuperar el equilibrio ambiental.

"Que llueva más, mejora la disponibilidad, pero si la demanda sigue alta, el problema sigue ahí porque demandamos más demanda de la que hay disponible", insiste el director de la Estación Biológica. Así, puntualiza que "la sequía es un mal encaje entre la disponibilidad y la demanda", y recuerda que hay un problema "si gestionamos un sistema con mas demanda que la disponibilidad", ya que no se puede recuperar.

Este lunes se ha celebrado el Día Internacional de los Humedales y Revilla aprovecha para recordar que "son sistemas que nos dan vida, son muy importantes, están muy amenazados". El profesor investigador de CSIC sostiene que su importancia no es solo fundamental para la biodiversidad, sino que también lo es para los humanos. Aun así, pide mirar los espacios no protegidos, como ríos y arroyos, que están "en mal estado de conservación".