Ingrid, Kristin y Leonardo cambian el panorama del agua: los embalses andaluces ya superan el 61%

Los pantanos andaluces encadenan nueve semanas consecutivas al alza y alcanzan este martes el 61,26% de su capacidad: 6.790 hectómetros cúbicos almacenados sobre un total de 11.084 hm³. En solo siete días han sumado 989 hm³ más, impulsados por el paso de las borrascas Ingrid, Kristin y Leonardo, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press.

El nivel actual se sitúa 20 puntos por encima de la media de la última década (41,14%, con 4.560 hm³) y más de 23 puntos por encima del mismo periodo del año pasado, cuando los embalses acumulaban 4.203 hm³.

Guadalquivir y Cádiz lideran el aumento semanal

La cuenca del Guadalquivir, la mayoritaria en la comunidad, se coloca en el 59,09% con 4.745 hm³, tras sumar 758 hm³ en una semana. Además, mejora la media de los últimos diez años (3.210 hm³) y se sitúa 1.579 hm³ por encima del dato de hace un año (3.166 hm³).

En la demarcación de Guadalete-Barbate (Cádiz), las reservas suben al 68,99%, con 1.139 hm³, lo que supone 178 hm³ más que la semana anterior. Este nivel también supera la media decenal (696 hm³) y queda muy por encima del registro del año pasado (486 hm³).

Subida sostenida en la Mediterránea y máximos en Huelva

La Cuenca Mediterránea Andaluza asciende al 58,69% con 689 hm³, tras ganar 50 hm³ en siete días. También se mantiene por encima tanto de la media de los últimos diez años (473 hm³) como del dato del año pasado (340 hm³).

En Huelva, los embalses del Tinto, Odiel y Piedras registran un incremento más leve: alcanzan 217 hm³ (tres más que hace una semana) y se sitúan al 94,76% de su capacidad, un nivel superior a la media decenal (181 hm³) y ligeramente por encima del año pasado (211 hm³).

Panorama nacional

En el conjunto del país, la reserva hídrica se encuentra al 67,3%. Los embalses españoles almacenan 37.706 hm³, tras aumentar 4.516 hm³ en el último periodo analizado.