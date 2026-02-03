Las recomendaciones de Interior por la borrasca Leonardo en Andalucía: qué hacer ante inundaciones y fuerte viento

La Borrasca Leonardo ha puesto en alerta a Andalucía. Las próximas horas atravesará la comunidad un fenómeno meteorológico adverso que ha llevado a la Junta de Andalucía a suspender la actividad lectiva en todas las provincias, excepto Almería, y a la Aemet a declarar alertas rojas, naranjas y amarillas en distintos puntos de la región.

Ante esta circunstancia, el Ministerio del Interior ha anunciado que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias mantiene la alerta por temporal atlántico en gran parte de la Península al menos hasta el sábado 7 de febrero, incluyendo a Andalucía.

Además, ha emitido una serie de consejos a seguir para evitar desagradables incidentes que se pueden evitar ante la actual situación meteorológica.

Qué hacer ante lluvias intensas

En el caso de tener que desplazarse -se recomienda no hacerlo si es posible-, hay que disminuir la velocidad, extremar las precauciones y no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua, subraya Interior. En el caso de tener que viajar, hay que circular preferentemente por carreteras principales y autopistas.

En caso de tormentas súbitas y lluvias intensas, se debe tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos. El rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los que se encuentren aparcados sobre zonas inundables y, además, arrastrarlos, provocando daños a bienes ajenos e incluso obstaculizar el flujo natural de la corriente.

Si comienza a llover de manera torrencial, hay que pensar si existe riesgo de inundación. En cualquier caso, no se deben atravesar con el vehículo ni a pie los tramos inundados, porque se desconoce lo que puede haber debajo del agua. Asimismo, hay que localizar los puntos más altos de la zona. "No intente salvar su automóvil en medio de una inundación", subraya en su nota de prensa.

En el caso de estar en el campo, hay que alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, evitando atravesar vados inundados. Igualmente, hay que dirigirse a los puntos más altos de la zona.

Ante inundaciones: cerrar las tomas de electricidad y gas

Ante las inundaciones, Emergencias y Protección Civil recomiendan mantenerse permanentemente informado, "a través de la radio y de otros medios de comunicación, de las predicciones meteorológicas y del estado de la situación".

También aconseja no conducir en áreas inundadas y abandonar el automóvil y buscar un terreno más alto cuando el conductor se vea rodeado por una corriente de agua.

"Procure circular, preferentemente, por carreteras principales y autopistas" y "alejarse de vías y torrentes y no trate de atravesar a pie vados inundados o corrientes de agua", aseguran desde Interior. En el caso de tener que evacuar el domicilio, "traslade los artículos esenciales a los pisos más altos, cierre la toma principal de electricidad y gas y siga las instrucciones de las autoridades".

Fenómenos costeros y fuertes vientos

En el caso de tener que hacer frente a fenómenos costeros adversos y fuertes vientos, hay que asegurar puertas, ventanas y todos aquellos objetos que puedan caer a la vía pública y alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse.

En el caso de ir conduciendo, "extreme las precauciones, especialmente en la salida de túneles, adelantamientos y cruce con vehículos pesados", al tiempo que hay que prestar atención ante la posible presencia de obstáculos en la carretera.

"Si se encuentra en zonas marítimas, procure alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes", añaden estas recomendaciones, además de evitar estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje. "No ponga en riesgo su vida ante las imágenes espectaculares del fuerte oleaje", concluye.

Nieve y bajas temperaturas

Las recomendaciones en relación a la nieve y bajas temperaturas, Interior aconseja tener especial cuidado con las placas de hielo, llevar ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería de recambio y/o cargador de automóvil.

En el caso de quedar atrapado en la nieve, se aconseja permanecer en el coche, con la calefacción puesta, y renovando cada cierto tiempo el aire. En caso de quedarse aislado y necesitar ayuda, "no intente resolver la situación por sí mismo, trate de informar de este hecho y, salvo que la situación sea insostenible, espere asistencia".

Qué hacer si estás de viaje

Si la persona tiene que realizar un viaje en condiciones adversas para la circulación, como las que suelen producirse en época invernal, es recomendable tener en cuenta, por la seguridad de todos, los siguientes consejos:

Informarse adecuadamente de las condiciones meteorológicas y de la situación de la ruta elegida. Es imprescindible disponer de cadenas, o de cualquier otro dispositivo antideslizamiento, sobre todo para viajes por zonas montañosas.

• Atender en todo momento las instrucciones de los agentes de vigilancia en las carreteras, así como de la información de los paneles de mensajes en carretera.

• Mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente.

• En presencia de nieve o hielo, es aconsejable no adelantar, salvo que se trate de vehículos extremadamente lentos y que se disponga de amplio espacio libre al frente. Los conductores de camiones deben evitar adelantamientos en todo caso.

• Hacerse ver mediante la utilización correcta del alumbrado.

• Es importante, en vía desdoblada, circular por el carril derecho y, si tiene que detener el vehículo, hágalo siempre fuera de la calzada o en el arcén.