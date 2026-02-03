La inversión en conservación y mantenimiento de carreteras y red ferroviaria se recorta en Andalucía

La Junta de Andalucía invierte un 50% en la conservación de infraestructuras que en la primera década del siglo. El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) ha denunciado este lunes la reducción en el mantenimiento de las infraestructuras, como las carreteras o la red ferroviaria, que se produce en la comunidad y aseguran que "supone una grave irresponsabilidad desde el punto de vista económico, social y técnico".

Tras reconocer la inflación por el paso del tiempo, Ceacop ha denunciado que la inversión actual ni siquiera alcanza el 50% de la que había en 2010. La media de la primera década del siglo se situó en de 17.000 millones, con un pico en 2010 de 22.500 millones. Sin embargo, los datos a los que ha podido tener acceso el Círculo revelan que en 2024, la inversión en Andalucía se redujo a 10.100 millones.

"El problema es estructural: mientras las necesidades aumentan, las asignaciones presupuestarias efectivas se reducen de forma muy significativa, y eso no es compatible con lo que la sociedad y las propias infraestructuras requieren", detalla el secretario general de Ceacop, Arturo Coloma. Esta falta de mantenimiento produce, según Ceacop, un deterioro que, en un principio, no es perceptible para la ciudadanía, pero se agrava con el tiempo.

El estado de las carreteras

Según los estudios que maneja del Círculo, el mantenimiento de las infraestructuras requeriría de una inversión de alrededor de unos 300.000 millones de euros en todo el país durante los próximos 10 años. Esta cifra permitiría que España cumpliera con la normativa dada por la Unión Europea para mantener en las condiciones necesarias lo construido, especialmente en el transporte y la obra hidráulica.

Pese al manifiesto malestar de Ceacop con las inversiones de la Junta de Andalucía, sí que aplauden que las cuentas andaluzas para 2026 incluyan una dotación adicional cercana a los 140 millones de euros para el refuerzo del firme de la red de carreteras regional, ampliable a un ejercicio más. Una cifra que se aproxima a lo que, según ha calculado el Círculo, necesitaría la comunidad para mantenerlas.

En realidad, hace años que la patronal reclama que los presupuestos tanto andaluces como nacionales cuenten con una partida estable y suficiente para el mantenimiento de la red viaria. Ahora, en Andalucía, la inversión total prevista en refuerzo y mantenimiento alcanzará los 234 millones de euros, una cifra próxima a la que la asociación considera necesaria para garantizar un nivel óptimo de servicio y conservación.

La red ferroviaria, debajo de la media europea

No solo las carreteras se ven perjudicadas por la falta de inversión. Esta situación se extiende también a otros transportes como el ferroviario. Desde Ceacop apuntan a El Correo de Andalucía que conocer los datos específicos de las inversiones en Andalucía es complicado, ya que son partidas que provienen directamente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, responsable de la red ferroviaria.

Desde Ceacop realizan una fotografía general en la que apuntan a que la inversión en mantenimiento en España en la red ferroviaria se sitúa en torno al 50% de la media europea. De hecho, es inferior a la mayoría de los estados de la Unión. Ante esta situación, desde el Círculo lamentan que las inversiones dependen del partido que legisle: "No puede depender el mantenimiento de un patrimonio estratégico como son nuestras infraestructuras de las voluntades de cada momento".

Aunque las inversiones crecen en términos absolutos, la inversión en mantenimiento de la red de alta velocidad fue de 470 millones de euros en 2024 y 438 millones en 2023. Sin embargo, el tráfico ha crecido por lo que desde Ceacop lamentan que las inversiones "se han mantenido constantes a lo largo de los años". "No se ajustan al aumento real del tráfico ni a la antigüedad de la red, que requieren esfuerzos adicionales", insisten.