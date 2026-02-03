Máxima alerta en Andalucía: Los militares de la UME se despliegan para la contención de balsas mineras tóxicas en Huelva

Un contingente formado por más de 250 militares y 90 vehículos especializados ya se encuentra operando en las provincias de Huelva, Cádiz y Granada para paliar los efectos del temporal y garantizar la seguridad de la población. La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha desplegado ya para incorporarse al dispositivo de emergencias de forma excepcional y ante la petición de la Junta de Andalucía, que ha elevado a nivel 2 la fase operativa del Plan de Emergencias.

Según indicó el propio presidente Juanma Moreno durante su comparecencia, a la UME se le ha pedido que extreme la vigilancia ante la posibilidad de desbordamiento de las balsas mineras en las provincias de Huelva y Sevilla. Una de las preocupaciones del Gobierno andaluz apunta a las infraestructuras de residuos industriales en la provincia onubense, donde las lluvias torrenciales podrían comprometer la seguridad de las grandes balsas mineras.

Balsas con materiales tóxicos

La movilización militar responde a la necesidad de "anticipación", explicó la Junta, para evitar tener que esperar cuatro o cinco que necesita esta unidad para movilizarse. Ya está preparada y dispuesta para actuar. "Son balsas mineras que podrían desbordarse con materiales que algunos son tóxicos, sobre todo de manera muy especial en la provincia de Huelva y algo en la provincia de Sevilla", apuntó Moreno.

Según informó la delegación del Gobierno en Andalucía, el operativo está integrado por unidades procedentes del Primer Batallón de Intervención en Emergencias, con base en Torrejón de Ardoz (Madrid), y el Segundo Batallón, con sede en Morón de la Frontera (Sevilla).

Para hacer frente a la magnitud de los daños, se han desplegado diversas capacidades críticas. En concreto, estos militares están especializados en salvamento y rescate, con equipos especializados en búsqueda, rescate y evacuación de personas en zonas de difícil acceso. También se encargarán de tareas de ingeniería y desescombro, con misiones de limpieza de viales, apuntalamiento básico de estructuras dañadas y movimiento de tierras ante el peligro de aludes y desprendimientos de piedras por las fuertes lluvias.

Igualmente, hay desplegado un equipo de gestión de aguas, dedicados a las tareas de contención, canalización de masas de agua y el uso de maquinaria de alta capacidad para el achique de agua y lodos en áreas inundadas.

En el apoyo aéreo, el Ministerio de Defensa ha dispuesto el respaldo de dos helicópteros del Ejército de Tierra, fundamentales para misiones de reconocimiento y evacuaciones de emergencia.