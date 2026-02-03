Todo lo que debes saber sobre la suspensión de clases en Andalucía: un millón y medio de alumnos afectados

Más de un millón y medio de alumnos no irán a clase este miércoles por el paso de la borrasca Leonardo por Andalucía. Este martes, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado la suspensión de la actividad lectiva presencial en colegios e institutos públicos, concertados y privados tras llevar a cabo la reunión del Plan de Emergencias. Así, el Gobierno andaluz ha decidido cancelar las clases presenciales en los centros educativos de toda la comunidad andaluza a excepción, por el momento, de Almería tras elevar a situación operativa 2 del Plan de Emergencias de Andalucía por el riesgo de inundaciones y fenómenos meteorológicos adversos.

La suspensión se mantiene a este miércoles, aunque el presidente no ha descartado que la medida pueda alargarse al jueves, algo que dependerá de la evolución meteorológica. Asimismo, el presidente ha valorado que la orden pueda extenderse a Almería.

Tras el anuncio, las direcciones de los centros y las familias han recibido a través de la plataforma Séneca la comunicación de la suspensión de la actividad lectiva presencial, activándose, en su caso, la docencia telemática conforme a los previsto en el proyecto educativo de cada centro. Del mismo modo, también se ha avisado a todas las empresas de servicios, transporte escolar, aulas matinales y comedores escolares.

Ante este escenario, alrededor de 7.000 colegios, institutos y centros de Formación Profesional andaluces de Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba, Málaga, Granada y Jaén cerrarán sus puertas durante toda la jornada lectiva, incluyendo actividades extraescolares para evitar desplazamientos. En este sentido, el presidente andaluz ha señalado que Andalucía vivirá "un fenómeno excepcional y muy poco frecuente". Las lluvias serán "intensas y constantes" y supondrán "riesgo de inundaciones" en distintos puntos del territorio.

Estas son las principales consecuencias derivadas de una situación atmosférica excepcional. A partir de las 21:00 de este martes llegará a la comunidad una masa de aire muy húmedo de origen caribeño que se extiende desde Santo Domingo hasta el Sur de la Península Ibérica, donde se une también a la borrasca Leonardo, que afecta ya al territorio. Así, se vivirá una situación compleja que, sumada a las lluvias de los últimos días, dejará riesgos de inundación en distintos puntos de la geografía.

La previsión de precipitaciones persistentes a partir del martes por la noche ha llevado a la Junta de Andalucía a reforzar la coordinación institucional ante un escenario de "alto riesgo hidrológico" en gran parte de la comunidad.

Se supende la actividad en centros para mayores

El presidente también ha anunciado que, al igual que las clases, se suspende para mañana en las siete provincias afectadas, la actividad en los centros de participación y centros asistenciales de día para personas mayores o personas con algún tipo de discapacidad. También se recomienda a ayuntamientos de las zonas afectadas la suspensión de la actividad deportiva al aire libre.

Noticias relacionadas

"Prevención y anticipación, esas son las dos máximas clave con las que hay que manejarse ante situaciones de emergencia como la que estamos viviendo o la que vamos a vivir en los próximos días", ha indicado el presidente, que ha hecho "un llamamiento a la prudencia de todos los andaluces, vivan donde vivan, porque aunque no estén en alerta roja, esa situación podría cambiar de manera súbita y pasar de amarilla a naranja o pasar de naranja a roja".