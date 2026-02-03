La Universidad CEU Fernando III amplía su oferta de másteres universitarios con cinco nuevos programas orientados a la empleabilidad

La Universidad CEU Fernando III (CEU UF3) amplía su oferta de posgrado para el curso 2026/27 con la incorporación de cinco nuevos másteres universitarios oficiales, diseñados para responder a las necesidades reales del mercado laboral y a la creciente demanda de especialización en ámbitos clave como el derecho, la salud, la educación y el deporte.

Esta ampliación consolida la estrategia académica de la CEU UF3, centrada en ofrecer titulaciones alineadas con las demandas actuales del mercado laboral y con las necesidades de especialización de los profesionales.

La propuesta académica de la Universidad CEU Fernando III se apoya en un modelo formativo integral que combina rigurosidad académica, aprendizaje práctico y contacto directo con la realidad profesional. Este enfoque favorece tanto la inserción laboral como el desarrollo de perfiles altamente cualificados.

Todos los nuevos programas son másteres universitarios oficiales, cuentan con créditos europeos (ECTS) y se integran en una oferta que se completa con más de 500 convenios de prácticas propios y el respaldo de los más de 12.000 convenios del grupo CEU.

Cinco nuevos másteres universitarios oficiales Máster Universitario en Acceso a la Abogacía y la Procura: Un máster habilitante dirigido a graduados en Derecho que desean ejercer como abogados y procuradores. Ofrece formación jurídica avanzada, preparación para la prueba oficial de acceso y un fuerte componente práctico vinculado al ejercicio profesional. Máster Universitario en Nutrición Deportiva, Rendimiento y Salud: Orientado a profesionales del ámbito de la salud y el deporte, este programa proporciona competencias especializadas en nutrición aplicada al rendimiento deportivo y al bienestar integral, un sector en clara expansión. Máster Universitario en Enfermería de Urgencias, Emergencias y Cuidados Críticos: Diseñado para enfermeros que buscan especializarse en contextos asistenciales de alta complejidad, con especial atención a la toma de decisiones clínicas en situaciones críticas y al trabajo en urgencias, emergencias y UCI. Máster Universitario en Neuroeducación y Psicomotricidad: Una titulación que integra los avances de la neurociencia con la práctica educativa y psicomotriz, formando profesionales capaces de intervenir en contextos educativos, terapéuticos y socioeducativos. Máster Universitario en Gestión y Dirección de Centros Educativos: Dirigido a docentes y profesionales del ámbito educativo que aspiran a asumir responsabilidades directivas, con formación en liderazgo, gestión de equipos, planificación estratégica y calidad educativa.

Compromiso con la empleabilidad y la formación de calidad

Con esta ampliación de su oferta de posgrado, la Universidad CEU Fernando III refuerza su compromiso con una formación universitaria de calidad, orientada a los retos actuales del mercado laboral y al desarrollo profesional de sus estudiantes.

La incorporación de estos nuevos másteres consolida a la CEU UF3 como un referente en formación especializada en Andalucía, con programas diseñados para responder a las necesidades reales de empresas, instituciones y profesionales.