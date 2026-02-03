Las universidades se suman a la suspensión de clases en Andalucía: estos son los campus que cierran por el temporal

El paso de la borrasca Leonardo ha provocado la suspensión de las clases este miércoles en todos los colegios e institutos de Andalucía, a excepción de Almería. A esta orden se han sumado las universidades andaluzas de las siete provincias afectadas, que también cancelan su jornada lectiva presencial y cerrarán sus campus debido a los fenómenos meteorológicos adversos que se esperan en la próxima jornada.

Ya es oficial la suspensión de la jornada lectiva presencial en la Universidad de Sevilla, la Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad de Málaga, la Universidad de Granada y la Universidad de Huelva. Tampoco abrirán sus puertas la Universidad de Cádiz, la Universidad de Jaén y la Universidad de Córdoba. Tal como apunta la Consejería de Universidades, se verán afectados por el cierre de las aulas 239.555 universitarios, la cifra total sin contar los alumnos de Almería, la única provincia donde no se ha decretado el cierre de clases en colegios e institutos.

Sobre si se llevarán a cabo las clases del jueves, las universidades tomarán la decisión a lo largo del miércoles, dependiendo de cómo avancen los partes meteorológicos. El escenario es el siguiente: la borrasca Leonardo, que arrastra una masa de aire muy húmedo caribeño que se denomina río atmosférico, descargará lluvias muy intensas y constantes con importante riesgo de inundaciones, con alertas rojas, naranjas y amarillas en distintos puntos de la comunidad. El problema no es solo la lluvia sino la enorme acumulación de agua después de tantos días de borrasca. El propio presidente de la Junta ha advertido de que "hay puntos de Andalucía en los que podrá llover estos días prácticamente lo mismo que llueve a lo largo de todo el año.

Las universidades lanzan comunicados por cierre

La primera en confirmar la suspensión de su actividad lectiva ha sido la Universidad de Sevilla, que ha decidido sumarse a la decisión del gobierno andaluz y cancelar la actividad docente este miércoles y ofrecer servicios esenciales para el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS). En este sentido, el centro asegura que la Dirección de Recursos Humanos remitirá las instrucciones correspondientes para garantizar, cuando proceda, la prestación de los servicios mínimos y esenciales, así como la organización del trabajo no presencial.

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha hecho pública su decisión a través de sus redes sociales. En su caso, cancela sus clases presenciales y solo las impartirá de manera virtual. Además, también informa de la suspensión de las actividades al aire libre, así como las salidas de campo. Por su parte, la Universidad Pablo de Olavide ha decidido cerrar el campus y cancelar las clases de forma presencial sin impartir clases online.

La Universidad de Granada ha abogado por "mantener en formato virtual" clases (posgrado y formación permanente), actividades, tutorías y revisiones de exámenes que estuvieran programadas "siempre que sea posible".

En cuanto a los exámenes presenciales de la convocatoria extraordinaria del primer semestre previstas para este miércoles se realizarán el lunes 16 de febrero en la misma localización y en el mismo horario. Se fomentará el teletrabajo "salvo para aquellas actividades esenciales" y se retrasa el comienzo del periodo docente del segundo semestre al martes 17 de febrero. No habrá comedores, ni salas de estudios ni actividades en los centros deportivos.

La Universidad de Jaén ha anunciado la suspensión de toda actividad académica presencial en los Campus de Las Lagunillas (Jaén) y Científico-Tecnológico (Linares) durante el día de mañana. En su caso, confirman que la actividad se reanudará con normalidad el jueves, 5 de febrero, "salvo que las condiciones meteorológicas aconsejen lo contrario".

A estos anuncios se han ido sumando los de la Universidad de Córdoba, la Universidad de Cádiz, la Universidad de Málada, la Universidad de Huelva y la Universidad de Granada.

Cierre de colegios e institutos

En Andalucía se cerrarán alrededor de 7.000 colegios este miércoles, con la única excepción de aquellos que estén situados en la provincia de Almería. Es decir, más de un millón y medio de alumnos tendrán que quedarse en sus casos durante toda la jornada, incluyendo centros públicos, concertados y privados.

Este escenario es consecuencia de una situación atmosférica excepcional. A partir de las 21:00 de este martes llegará a la comunidad una masa de aire muy húmedo de origen caribeño que se extiende desde Santo Domingo hasta el Sur de la Península Ibérica, donde se une también a la borrasca Leonardo, que afecta ya al territorio. Así, se vivirá una situación compleja que, sumada a las lluvias de los últimos días, dejará riesgos de inundación en distintos puntos de la geografía.

La previsión de precipitaciones persistentes a partir del martes por la noche ha llevado a la Junta de Andalucía a reforzar la coordinación institucional ante un escenario de "alto riesgo hidrológico" en gran parte de la comunidad.