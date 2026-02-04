Cuartos de final COAC 2026: ¿A qué hora cantan Los Calaíta, Yuyu y Bienvenido en el Falla? Orden de actuación de hoy 4 de febrero

Los dos primeros premios del pasado COAC 2025 coinciden en la misma sesión de cuartos de final. Porque este miércoles en las tablas del Falla actúan la chirigota Los amish del mono fuimos a por piononos (La decepción), de Ale el Peluca, y la comparsa de Jesús Bienvenido, DSAS3. O lo que es lo mismo: Los calaíta y Las ratas, en el último Concurso.

Además, también da su segundo pase la chirigota del Yuyu, Los que van a coger papas, que dejó unas sensaciones inmejorables en su estreno en preliminares. También interpretará su repertorio la comparsa de Nene Cheza y el Canijo, Los pájaros carpinteros, y el grupo gaditano que sacó Los inhumanos el pasado año, que para este 2026 presentan Los camper del sur.

Orden de actuación

20:00 Coro ¡Qué pechá de paja!. El coro de Valdés vuelve a apostar por un repertorio desenfadado y con tintes humorísticos. Una propuesta que le ha servido para pasar a esta segunda fase del COAC 2026.

20:45 Chirigota Los amish del mono fuimos a por piononos (La decepción). Tras el primer premio del año pasado con Los calaíta, Ale el Peluca ha vuelto a traer una chirigota personalísima y original tanto en su concepción como en el desarrollo.

21:30 Comparsa Los pájaros carpinteros. El tándem de Nene Cheza y el Canijo de Carmona resultó ser tan fructífero como prometía. En este segundo pase, esta comparsa gaditana intentará hacerse un hueco entre las favoritas de la modalidad.

22:15 Chirigota Los que van a coger papas. El Falla se convirtió en la Capilla Sixtina, sede del cónclave papal, durante la actuación de la chirigota del Yuyu en preliminares. Una idea que le ha dado mucho juego al genial humorista gaditano.

23:00 Comparsa DSAS3. Después del alzarse con el primer premio con Las ratas, Jesús Bienvenido ha vuelto con otra comparsa cargada de crítica y mensaje, centrada esta vez en la defensa de la sanidad pública. Como siempre, la propuesta musical y la interpretación del grupo están a un altísimo nivel.

23:45 Chirigota Los camper del sur. El grupo de Los inhumanos, con Víctor Jurado y Miguel Ángel Ríos al frente, reparte críticas este año a la situación de la vivienda en Cádiz. Por eso todos sus integrantes no tienen otra que vivir en una furgoneta camperizada.

00:30 Comparsa La carne-vale. Con caras tan reconocibles en la historia reciente de la comparsa como Javi el Loco o Julián Delgado, este conjunto de Cádiz ha conseguido acceder a cuartos de final en su estreno como grupo.