Aemet avisa: otra borrasca amenaza Andalucía tras Leonardo, habrá lluvias persistentes y fuertes vientos en estas provincias

En una última hora de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prevé para el sábado 7 de febrero la entrada de una nueva borrasca en Andalucía distinta de Leonardo con fuertes vientos y lluvias persistentes en la comunidad.

Esta nueva borrasca daría lugar a una nueva intensificación tanto de las lluvias como del viento, especialmente sobre zonas del tercio sur muy afectadas en días previos. Podrían darse de nuevo precipitaciones persistentes a barlovento de las Béticas así como en el Sistema central de la península, también en el entorno del Estrecho y en la fachada mediterránea andaluza, es decir, Málaga, Cádiz, Granada y parte de Almería. Aunque las lluvias serán generalizadas en la comunidad, con posibilidad de tormentas, según indican los mapas meteorológicos de Aemet. En cuanto al viento, es posible que se produzcan rachas muy fuertes en el tercio sur y sureste peninsular.

Previsión el sábado de 06.00 a 12.00 horas. / Aemet

El domingo 8, tras el paso de la borrasca atlántica, se prevé que las altas presiones se establezcan por el suroeste peninsular y aunque existe la posibilidad de lluvias, La Aemet mantiene este jueves una situación de avisos meteorológicos amarillos y naranjas en todas las provincias de Andalucía, con especial incidencia durante buena parte del día por lluvias, viento y fenómenos costeros. Los avisos más persistentes se concentran en Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla, donde el riesgo se prolonga desde la madrugada hasta la tarde, mientras que en Granada, Córdoba, Jaén y Almería los avisos se activan principalmente en las primeras horas y vuelven a intensificarse a última hora del día.

¿Qué pasará con Leonardo? ¿Seguirán las lluvias?

En los próximos días y antes de esa nueva borrasca, según Aemet, se espera que se mantenga la borrasca Leonardo y sus frentes, pero tenderá a debilitarse, aunque el jueves será un día duro en Andalucía, de nuevo con todas las provincias en alerta. Los avisos más persistentes se concentran en Almería, Granada, Córdoba, Jaén y Málaga, con avisos naranjas. Almería con aviso naranja por viento y oleaje las 24 horas; Cádiz con aviso amarillo por lluvia, viento y oleaje todo el día; Córdoba con aviso naranja por viento hasta las 18.00; Granada con aviso naranja por viento y oleaje hasta las 18.00, bajando a amarilla hasta el final del día; Huelva con aviso amarillo por viento y oleaje hasta las 18.00 horas; Jaén con aviso naranja por viento hasta las 18.00 y amarillo por lluvias hasta el final de la jornada; Málaga tendrá aviso naranja el jueves por oleaje hasta las 12.00 y amarillo por lluvias y viento hasta las 20.00 horas; y Sevilla, con aviso amarillo por viento hasta las 18.00 horas.

Durante el viernes 6, se espera que Leonardo comience a debilitarse progresivamente, si bien continuará su influencia sobre Andalucía aunque en menor medida, con precipitaciones en el seno de la masa fría postfrontal que afectarían principalmente a la vertiente atlántica peninsular y con menor probabilidad al entorno mediterráneo. Aun así, el panorama será de inestabilidad con lluvias y posibles tormentas.