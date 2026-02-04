Aemet habla de "situación extraordinaria" en Andalucía: ¿dónde está el mayor peligro ahora?
Las precipitaciones acumuladas y las que aún están por llegar elevan el riesgo de crecidas e inundaciones en amplias zonas del sur peninsular
Sigue en directo la última hora de la borrasca Leonardo en Andalucía
La borrasca Leonardo está haciendo estragos en Andalucía este miércoles con multitud de incidencias, con Cádiz y Málaga en riesgo extremo con aviso rojo. Aemet, a través de su portavoz, Rubén del Campo, ha informado de lo que significa este día y los riesgos y peligros a tener en cuenta por la población.
Una situación meteorológica de alto impacto que ocurre en buena parte del sur peninsular, con lluvias persistentes y un riesgo elevado de inundaciones: "la borrasca Leonardo nos está dejando una situación de lluvias extraordinaria", afirma Del Campo.
Según explica el meteorólogo, el episodio viene impulsado por una masa de aire muy húmedo procedente del Atlántico, que "llega hasta nuestro país e impacta directamente sobre todo en zonas del sur de la península", ha indicado. Esta situación está dejando precipitaciones muy abundantes, sobre todo en Andalucía, donde el problema se agrava por el contexto previo. "Esperamos precipitaciones muy abundantes, especialmente en Andalucía, con una situación que además se agravará por el hecho de que ya ha estado lloviendo con intensidad en las últimas semanas", ha añadido.
Suelos saturados y riesgo de inundaciones
Del Campo ha alertado de que las lluvias acumuladas en las últimas semanas elevan notablemente el riesgo y peligro de incidentes: "los suelos están muy saturados, los cauces ya llevan mucha agua" y, con las precipitaciones actuales y las que aún están por llegar, "es probable que se produzcan crecidas, inundaciones y deslizamientos de tierra", ha advertido.
Aunque los avisos rojos se concentran en las provincias de Cádiz y Málaga, el portavoz de Aemet ha subrayado que el peligro no se limita únicamente a estas zonas. "No sólo necesariamente en las zonas donde tenemos avisos rojos", ha explicado, ya que "en otras zonas del sur y del este de Andalucía también va a llover mucho". Incluso en áreas donde las lluvias no sean especialmente intensas, ha insistido en que "hay que prestar mucha atención a estos cauces porque pueden bajar muy muy crecidos".
Ante este escenario, Aemet insiste en extremar las precauciones y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia. Del Campo ha pedido "seguir las recomendaciones de protección civil, tratar de alejarse de los cauces, no realizar actividades al aire libre en la medida de lo posible y no viajar, salvo que sea estrictamente necesario". Además, ha recalcado la importancia de mantenerse informados sobre la evolución de la situación meteorológica y del estado de los cauces, y actuar con "mucha mucha precaución en este día complicado".
