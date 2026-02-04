Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo alerta roja AndalucíaRiesgo inundaciones AndalucíaEstado inundación ríos SevillaCortes carretera temporalInundación ValdezorrasAviso rojo en CádizColiseo AndalucíaEmbalses Andalucía
instagramlinkedin

Aemet habla de "situación extraordinaria" en Andalucía: ¿dónde está el mayor peligro ahora?

Las precipitaciones acumuladas y las que aún están por llegar elevan el riesgo de crecidas e inundaciones en amplias zonas del sur peninsular

Sigue en directo la última hora de la borrasca Leonardo en Andalucía

VÍDEO | Rubén del Campo: "Habrá posibles impactos importantes en forma de crecidas, inundaciones y deslizamientos de tierra"

VÍDEO | Rubén del Campo: "Habrá posibles impactos importantes en forma de crecidas, inundaciones y deslizamientos de tierra"

Aemet

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

La borrasca Leonardo está haciendo estragos en Andalucía este miércoles con multitud de incidencias, con Cádiz y Málaga en riesgo extremo con aviso rojo. Aemet, a través de su portavoz, Rubén del Campo, ha informado de lo que significa este día y los riesgos y peligros a tener en cuenta por la población.

Una situación meteorológica de alto impacto que ocurre en buena parte del sur peninsular, con lluvias persistentes y un riesgo elevado de inundaciones: "la borrasca Leonardo nos está dejando una situación de lluvias extraordinaria", afirma Del Campo.

Según explica el meteorólogo, el episodio viene impulsado por una masa de aire muy húmedo procedente del Atlántico, que "llega hasta nuestro país e impacta directamente sobre todo en zonas del sur de la península", ha indicado. Esta situación está dejando precipitaciones muy abundantes, sobre todo en Andalucía, donde el problema se agrava por el contexto previo. "Esperamos precipitaciones muy abundantes, especialmente en Andalucía, con una situación que además se agravará por el hecho de que ya ha estado lloviendo con intensidad en las últimas semanas", ha añadido.

Suelos saturados y riesgo de inundaciones

Del Campo ha alertado de que las lluvias acumuladas en las últimas semanas elevan notablemente el riesgo y peligro de incidentes: "los suelos están muy saturados, los cauces ya llevan mucha agua" y, con las precipitaciones actuales y las que aún están por llegar, "es probable que se produzcan crecidas, inundaciones y deslizamientos de tierra", ha advertido.

Aunque los avisos rojos se concentran en las provincias de Cádiz y Málaga, el portavoz de Aemet ha subrayado que el peligro no se limita únicamente a estas zonas. "No sólo necesariamente en las zonas donde tenemos avisos rojos", ha explicado, ya que "en otras zonas del sur y del este de Andalucía también va a llover mucho". Incluso en áreas donde las lluvias no sean especialmente intensas, ha insistido en que "hay que prestar mucha atención a estos cauces porque pueden bajar muy muy crecidos".

Noticias relacionadas y más

Ante este escenario, Aemet insiste en extremar las precauciones y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia. Del Campo ha pedido "seguir las recomendaciones de protección civil, tratar de alejarse de los cauces, no realizar actividades al aire libre en la medida de lo posible y no viajar, salvo que sea estrictamente necesario". Además, ha recalcado la importancia de mantenerse informados sobre la evolución de la situación meteorológica y del estado de los cauces, y actuar con "mucha mucha precaución en este día complicado".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Andalucía, en alerta total el miércoles: aviso rojo en Cádiz, todas las provincias en alerta y hasta 200 litros lluvia por metro cuadrado
  2. Moreno anuncia la 'suspensión de la actividad lectiva en toda Andalucía salvo Almería' este miércoles
  3. ¿Hasta cuándo seguirá lloviendo? La previsión día a día en Andalucía
  4. Hasta 15.000 euros más al año: los funcionarios andaluces igualan su sueldo al resto de España
  5. Aemet alerta de lluvias torrenciales: así es la masa de aire caribeño que entra por Huelva a partir de las 21 horas
  6. El Ministerio del Interior pide máxima precaución ante el impacto este miércoles de la borrasca Leonardo en Andalucía
  7. De 600 a 30.000 euros de multa: el duro castigo por saltarse las medidas del temporal este miércoles en Andalucía
  8. Aprobadas las nuevas ratios de Infantil el próximo curso en Andalucía: 22 alumnos de 3 años y 13 en las aulas mixtas

Andalucía tiene ya 10 embalses "en riesgo extremo" por las lluvias de la borrasca Leonardo

Andalucía tiene ya 10 embalses "en riesgo extremo" por las lluvias de la borrasca Leonardo

Alerta en la citricultura: detectan las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos

Alerta en la citricultura: detectan las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos

Aemet habla de "situación extraordinaria" en Andalucía: ¿dónde está el mayor peligro ahora?

Aemet habla de "situación extraordinaria" en Andalucía: ¿dónde está el mayor peligro ahora?

Una herida en Ubrique tras el desprendimiento de una roca de grandes dimensiones sobre una vivienda al paso del temporal

Una herida en Ubrique tras el desprendimiento de una roca de grandes dimensiones sobre una vivienda al paso del temporal

Así está El Rocío, anegado por las últimas lluvias: "Totalmente saturado, la tierra ya no puede absorber más agua"

La Junta pospone a la tarde la apertura de los colegios este jueves: "No hay una decisión definitiva"

La Junta pospone a la tarde la apertura de los colegios este jueves: "No hay una decisión definitiva"

Los municipios andaluces donde más ha llovido esta noche por la borrasca Leonardo: Grazalema sobrepasa los 201 litros por metro cuadrado

Los municipios andaluces donde más ha llovido esta noche por la borrasca Leonardo: Grazalema sobrepasa los 201 litros por metro cuadrado

¿Qué pasa si hay que evacuar el Estadio de la Cartuja?: El Betis se prepara ante una emergencia grave

¿Qué pasa si hay que evacuar el Estadio de la Cartuja?: El Betis se prepara ante una emergencia grave
Tracking Pixel Contents