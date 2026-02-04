El alcalde de Cortes de la Frontera ante el grave riesgo de inundaciones: "El agua ha tomado las calles y va a peor, que nadie salga de casa"

"La situación es bastante crítica y de aquí a unas tres horas incluso va a empeorar". Esta es la predicción que realiza José Antonio Zurera, el alcalde de Cortes de la Frontera, una localidad situada en la serranía de Ronda en Málaga donde el río Guadiaro ha comenzado a tomar algunas calles del municipio alrededor de las 10:00 horas a causa de las fuertes lluvias que está dejando la borrasca Leonardo en Andalucía. Un total de 50 vecinos han sido desalojados ante el riesgo de inundación por el desbordamiento del cauce del río y la mayoría de carreteras de acceso al pueblo están cortadas tras producirse socavones.

El alcalde informa que la lluvia que cae y la escorrentía es cada vez más intensa, por tanto, la situación aún está lejos de mejorar: "me comentan desde Ronda que allí está diluviando y ese agua todavía tiene que llegar hasta aquí".

Todas las personas vulnerables o susceptibles de verse afectadas están desalojadas y reubicadas en lugares seguros. El consistorio ha habilitado para ello sus instalaciones municipales, tales como el enclave social o el antiguo camping, que están abiertos y equipados para pasar el día. Además, están preparados para acoger a más vecinos de forma prolongada habilitando el espacio Inturjoven de la localidad.

Han sido alrededor de 50 vecinos desalojados, muchos de ellos por su propia voluntad, aunque siguen pendientes de las familias que no han querido abandonar su vivienda, pero el alcalde insiste de momento que "nadie corre peligro". En el municipio, actúa a esta hora un amplio despliegue de los servicios de emergencias con efectivos de bomberos, policía local, guardia civil y medio ambiente.

El río comenzó a crecer a las cuatro de la madrugada

Alrededor de las 4:00 horas de la madrugada, el río Guadiaro comenzó a crecer muy rápido, según afirma el alcalde: "en cuestión de tres cuartos de hora subió, en torno a unos 60 centímetros, aunque afortunadamente descendió a los pocos minutos". En ese momento, ya había cerca de 24 desalojos, por lo que en Cortes de la Frontera estuvieron pendientes, pero "sin mucha alarma", ya que lo peor se espera para las próximas tres horas.

La mayoría de carreteras de acceso están cortadas

Zurera afirma que las carreteras están en su mayoría cortadas: "cada vez me van diciendo más puntos donde no es posible circular por la vía". Entre estas, se encuentran la A-373, especialmente en dirección al municipio de Ronda y Gaucín, cuyas vías están gravemente afectadas con socavones en las laderas que hacen impracticable circular y que, según indica el alcalde, tardarán tiempo en reparar.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) establece para el municipio el aviso rojo por peligro extraordinario de lluvias con precipitaciones acumuladas en 12 horas de 150 mm y de 30 mm en una hora, hasta la medianoche. Ante esto, el alcalde de Cortes de la Frontera pide a sus vecinos que no salgan de casa para nada: "en los hogares es donde mejor estamos". De esta manera, afirma que Emergencias 112 dispone de efectivos suficientes para llegar de forma inmediata a socorrer a quien haga falta.