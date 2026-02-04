Andalucía tiene ya 10 embalses "en riesgo extremo" por las lluvias de la borrasca Leonardo

En los últimos días, muchos de los embalses andaluces se han dedicado a desaguar después de haber recibido una importante cantidad de lluvia y ante la previsión de las precipitaciones que traerían la borrasca Leonardo y río atmosférico. Sin embargo, el nuevo frente ha dejado una cantidad de agua en la comunidad autónoma que ha vuelto a dejar los pantanos en máximos y el agua ha comenzado a desbordarse.

Andalucía tiene en estos momentos 10 embalses "en situación roja de riesgo extremo". Además, la situación parece que no va a cambiar mucho en las próximas horas, cuando se espera que continúen las precipitaciones. De hecho, en algunos puntos de la comunidad como Grazalema se contabilizan cifras superiores a 350 litros en 24 horas. Aun así, "la anticipación está permitiendo que no haya incidencias graves".

Estos desembalses han permitido que la situación no sea crítica en la comunidad autónoma y que las múltiples inundaciones que se repiten por el territorio andaluz no se deban a los embalses sino a la crecida de los ríos. Fuentes de la propia Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, confirman que esta decisión, tomada por la administración autonómica y estatal, ha sido fundamental para no tener que lamentar daños mayores.

Qué embalses andaluces están al borde de su capacidad

Pese a los desembalses, algunas presas andaluzas se sitúan ya en máximos de capacidad. En concreto, los embalses que tienen un mayor nivel de agua en estos momentos son: Charco Redondo, al 99,70%; Barbate, al 100%; Arcos, al 92%; Celenín, al 100%; Almodóvar, al 100%; Limonero, al 100%; Piedras, al 100%; Chanza, al 91,7%; Los Machos, al 100%, y Olivargas al 100%. Además, en la provincia de Sevilla hay embalses que rondan ya el 97%.

"Todo lo que caiga nos dejaría en situación de aliviadero", ha explicado el consejero de Emergencias, Antonio Sanz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Así, ha detallado que, en estos momentos "está saliendo el agua por el superior después de haber estado desembalsando". "Si no se hubiera hecho, lo que hubiera ocurrido hubiera sido de una enorme gravedad", ha insistido el dirigente popular a la presa.

De hecho, pese a estar en niveles máximos, no son los embalses andaluces los que preocupan al Gobierno de la comunidad autónoma, sino el de Alqueva en la vecina Portugal. El pantano, de dimensiones muy superiores a las de los andaluces, no desembalsa agua desde 2013 y la fuerza del agua después de lo llovido estos días supera las expectativas. Así, la Junta vigila la situación de crecidas en Ayamonte y Sanlúcar de Guadiana.

Problemas en los ríos

A la situación de los embalses se le suma también la de los ríos. La comunidad autónoma cuenta en estos momentos con 14 ríos en situación roja, "con riesgo extremo", que están obligando a la evacuación de hasta 3.500 personas en todo el territorio andaluz. Además, las autoridades vigilan también los cauces de otros 31, que se encuentran en niveles naranja. Aun así, según la evolución del temporal, estos riesgos podrían cambiar a mejor o peor.

Sanz ha recordado que los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Infoca se mantienen activados en la comunidad autónoma. En concreto, hay 1.200 miembros de los cuerpos de emergencias trabajando en el territorio andaluz "para reparar situaciones y afrontar todo tipo de actuaciones en taludes, limpieza de carretera...". Además, también trabajan efectivos de la Guardia Civil, Protección Civil y los distintos cuerpos de policía.