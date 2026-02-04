La borrasca Leonardo paraliza la actividad del Puerto de Algeciras: sin barcos a Ceuta y Tánger ni entrada de camiones

La borrasca Leonardo mantiene prácticamente paralizada la actividad en el Puerto de Algeciras, uno de los principales nodos logísticos del sur de Europa, como consecuencia del fuerte temporal que afecta al Estrecho y que mantiene activa la alerta roja del Plan de Emergencia de Andalucía en el Campo de Gibraltar, donde ya hay más de mil desalojos y la población de Jimena de la Frontera incomunicada por carretera. En las últimas horas, el temporal ha dejado fortísimas rachas de viento intenso y un fuerte oleaje en el Estrecho que han obligado a suspender por completo el tráfico marítimo de pasajeros y a restringir el acceso de transporte pesado a las instalaciones portuarias.

Según ha informado la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), todas las salidas de ferris previstas para este miércoles 4 de febrero han quedado canceladas tanto en las líneas Algeciras-Ceuta como Algeciras-Tánger Med. El último buque en zarpar desde el puerto algecireño lo hizo en la noche del martes, alrededor de las 23.00 horas, el Kattegat de DFDS, que llegó in extremis al principal puerto marroquí. También se han suspendido todas las conexiones marítimas desde el Puerto de Tarifa hacia Tánger Ciudad.

Además, la actividad en las terminales de contenedores permanece completamente detenida. El elevado nivel de ocupación del recinto portuario ha llevado al cierre del acceso a camiones, independientemente de su destino, ya sea Ceuta, Tánger Med o las propias terminales de contenedores. Entre el jueves pasado y la salida del último barco, se estima que cerca de 5.000 camiones lograron embarcar rumbo a Tánger Med, aliviando parcialmente la presión logística antes del cierre total.

Se ha cancelado toda la actividad en los muelles industriales de Acerinox, Moeve, Cernaval y EVOS y se ha recomendado que no entren vehículos ajenos a la actividad portuaria

Por razones de seguridad, y a propuesta de los Prácticos y de la Capitanía Marítima, se han desalojado los fondeaderos y se ha cancelado desde las 21.00 horas del martes toda la actividad en los muelles industriales de Acerinox, Moeve, Cernaval y EVOS. Asimismo, se mantiene la recomendación de evitar la circulación de vehículos ajenos a la actividad portuaria.

A pesar de la magnitud del temporal y de las restricciones adoptadas, fuentes de la Autoridad Portuaria han confirmado que no se han registrado incidencias destacables en el recinto. Las previsiones para este miércoles apuntan a la continuidad de las medidas hasta que mejoren las condiciones meteorológicas en el Estrecho.