Cortes de suministro eléctrico y de fibra: el temporal deja sin móvil a 3.798 vecinos de Cádiz

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha hecho balance de la situación en Andalucía, que vive una jornada crítica con varias zonas en alerta roja de la Aemet, con riesgo extremo de inundaciones por las fuertes lluvias de la borrasca Leonardo. La Junta de Andalucía decretó el nivel 2 de emergencias y el Gobierno participa de forma activa en el despliegue de los efectivos y en el comité asesor que decide sobre el plan para atender incidencias.

En las zonas con aviso rojo todos los ciudadanos, salvo absoluta necesidad, deben permanecer en sus domicilios y en zonas seguras dentro de sus viviendas, preferiblemente en las partes más altas. Se recomienda también tener los móviles cargados y preparados y alejarse de cauces, ríos y arroyos y de cualquier zona que se considere inundable. Toda la comunidad autónoma permanece en alerta meteorológica por ese aviso de riesgo a la población, tanto por lluvias como por crecimiento de los cauces de los ríos, que puede provocar inundaciones.

En algunos casos, se registra también un fuerte viento. La borrasca está afectando prácticamente a la totalidad de Andalucía, en menor medida a Almería, y azota especialmente a Cádiz, concretamente a las comarcas del Campo de Gibraltar y de Grazalema, Málaga, en la comarca de Ronda, y su entorno. En Jaén, está en alerta roja la zona de Los Puentes, cerca de los Villares y Andújar.

Riesgo extremo de inundaciones

Están en aviso también y en especial vigilancia los municipios de la desembocadura del río Guadiana, en Huelva, en Sanlúcar del Guadiana, que son los municipios más afectados, la zona de Ayamonte o El Granado, que son municipios que están en esa desembocadura. Están registrándose desembalses, en este caso concreto, en el tramo internacional del Guadiana, en la parte de la presa de Alqueva (Portugal), lo que propicia que haya “un nivel de desembalse importante y que estemos por los 2.700 metros cúbicos por segunda aproximadamente en ese caudal”.

Son 110 las carreteras afectadas, bien por corte total o por afección de corte de algunos de sus carriles de circulación, informó el delegado del Gobierno. De esas 110 carreteras afectadas, 38 de ellas pertenecen a la provincia de Cádiz, que es la provincia más afectada en el Campo de Gibraltar y Grazalema, así como también la campiña jerezana, en el entorno del Guadalete.

Las crecidas del caudal se han producido en 19 cauces de ríos, de los cuales seis están en nivel rojo. Se registran también cortes de suministro eléctrico y de fibra. Son unos 3.798 en este momento los afectados por esos cortes de suministro en toda Andalucía, excepto en Almería. Son 53 municipios y especialmente de nuevo Cádiz, con el Campo de Gibralta como el más perjudicado. “Una situación que la compañía suministradora está permanentemente monitorizando y está intentando solventarlo de manera inmediata. Por lo tanto, esto va cambiando e irá cambiando a medida que avancen las horas”, informó Fernández.

Sin trenes

Están suspendidos los servicios ferroviarios, concretamente la media distancia entre Córdoba y Sevilla, todas las cercanías de Sevilla, el ALVIA en toda la comunidad autónoma, el AVE Madrid-Sevilla, Málaga-Granada. También hay suspensión del tráfico marítimo en el Estrecho, toda vez que las navieras, por las inclemencias meteorológicas, por la altura de las olas, han decidido no navegar. “Se está llevando a cabo una tarea importante de reubicación de todo el tráfico pesado, que precisamente va buscando el tránsito hasta Ceuta, hasta Melilla, hasta Marruecos, y se están propiciando las condiciones para que puedan estar estacionados perfectamente, sin generar ningún tipo de colapso en el entorno portuario y en la ciudad de Algeciras”, aseguró el delegado en su comparecencia.

No hay incidencias en este momento en lo que a los aeropuertos se refiere en Andalucía.

6.000 efectivos del Estado

Hay un despliegue importante de efectivos por parte del Gobierno de España, que colaboran de manera estrecha con todas las capacidades que pone a disposición la Junta de Andalucía y otras administraciones, como diputaciones y los propios ayuntamientos. En este caso, en el caso del Gobierno de España, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, la UME, Dirección General de Tráfico, Protección Civil, también todos los funcionarios de Aemet, Capitanía Marítima… que en total suman unos seis mil efectivos que están a disposición de la emergencia por parte del Gobierno de España y, por lo tanto, de la dirección concreta de la emergencia, la Dirección General de Emergencia de la Consejería de Presidencia y Emergencias.

La Unidad Militar de Emergencia (UME) está activada en siete de las ocho provincias, excepto en Almería. Son ahora mismo un total de trescientos militares los que están desplegados aquí en Andalucía, con 128 medios a disposición. Estos efectivos militares tienen tres objetivos concretos: la contención de residuos minerales en balsas, el apoyo al corrimiento de taludes y paredes que, como consecuencia de estar colmatado y colapsado el suelo, se puedan producir, y el rescate acuático para zonas que puedan resultar inundadas y haya que proceder al rescate mediante medios como pueden ser las zodiacs.

Tras actuar en San Roque, la UME se dirige a la zona de Grazalema, donde hay problemas, especialmente con el saneamiento en el propio municipio, como consecuencia de la cantidad ingente de agua que está cayendo y que ya está acumulada.

Desalojos en Huelva

En Huelva están trabajando en la desembocadura del Guadiana y en Aznalcóllar, en la Mina Los Frailes, dentro de las balsas, para propiciar su custodia y vigilancia. En Granada están alojados en la base aérea de Armilla, y especialmente su desplazamiento a esta ciudad y a la provincia tenía que ver con desprendimiento de posibles taludes y paredes verticales que, como consecuencia de ese colapso de la tierra, puedan propiciar la caída. Estos militares se ha desplegado desde las bases de Morón de la Frontera y Torrejón de Ardoz.

"El Ejército de Tierra tiene preparadas todas las potencialidades y capacidades que fueran necesarias por si, en un momento determinado, los 300 efectivos de la UME que están desplegados tuvieran que incrementarse o los medios materiales con los que se encuentra hubiera que incrementarlos de forma inmediata y proceder a su activación", informó el delegado del Gobierno. En cuanto a la Guardia Civil, son 2.371 los efectivos que están actuando en esta emergencia con funciones de desalojo.

La Guardia Civil ha efectuado 1.468 desalojos y cinco rescates y, por supuesto, todas las labores que le corresponden de control de carreteras, de auxilio de viandantes, actuaciones en los puertos, etc. Hay 2.240 policías nacionales activados y han participado en 176 desalojos.