La crecida del río Odiel obliga a los primeros desalojos en Huelva por riesgo de inundaciones

Las lluvias siguen cayendo con intensidad en Andalucía por el paso de la borrasca Leonardo y hay más de 3.000 desalojos forzosos decretados en distintos puntos de la comunidad autónoma. El Ayuntamiento de Huelva ha comunicado que "de manera preventiva" se suma también al desalojo de la zona de Peguerillas. La crecida del río Odiel fuerza este traslado de los vecinos en el entorno de Gibraleón y cerca de Huelva capital. Lo que más preocupa ahora mismo es el crecimiento de los cauces, teniendo en cuenta que tenemos seis ríos ya en nivel rojo, con riesgo extremo, y 18 están en situación naranja, por tanto, en crecimiento importante. Se espera un día complejo, un día difícil.

Aún no ha trascendido el número de afectados por el desalojo, desde el consistorio onubense subrayan que se les ha garantizado alojamiento en la capital mientras estén fuera de sus viviendas.

Desde el Ayuntamiento de Huelva han rogado a toda la ciudadanía "máxima precaución", así como "seguir las indicaciones de las autoridades". El Consistorio onubense activó su Plan de Emergencias Municipal a las 20,00 horas del martes después de que la Junta informara de la activación de un dispositivo especial de respuesta para prevenir los efectos del temporal que recorrerá toda Andalucía.

El dispositivo especial está integrado por Policía Local, Bomberos, Aguas de Huelva, Infraestructuras y servicios de emergencias y ha estado estará durante toda la noche para atender las incidencias. Además, están en preaviso y disponibles para ser movilizados en caso de necesidad todos los recursos municipales.

El Ayuntamiento recomienda evitar los desplazamientos innecesarios, alejarse de los cauces de ríos y las zonas arboladas así como retirar de ventanas, terrazas y balcones todos los objetos que puedan ser desplazados por el viento. En el caso de inundaciones en garajes es recomendable no entrar en ellos a sacar los coches.

La UME desplegada

Un contingente formado por más de 250 militares y 90 vehículos especializados ya se encuentra operando en las provincias de Huelva, Cádiz y Granada para paliar los efectos del temporal y garantizar la seguridad de la población. La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha desplegado ya para incorporarse al dispositivo de emergencias de forma excepcional y ante la petición de la Junta de Andalucía, que elevó a nivel 2 la fase operativa del Plan de Emergencias.

A la UME se le ha pedido que extreme la vigilancia ante la posibilidad de desbordamiento de las balsas mineras en las provincias de Huelva y Sevilla. Una de las preocupaciones del Gobierno andaluz apunta a las infraestructuras de residuos industriales en la provincia onubense, donde las lluvias torrenciales podrían comprometer la seguridad de las grandes balsas mineras. El Ejército ha distribuido videos donde se muestra sus trabajos para sellar balsas mineras en Los Frailes y Aznalcóllar.