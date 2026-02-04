La crecida de los ríos Odiel, Chanza y Guadiana pone en alerta a la provincia de Huelva

Las fuertes lluvias causadas por la borrasca Leonardo han obligado a desalojar a los vecinos de la zona de Peguerillas, entre Huelva capital y Gibraleón, debido al aumento del caudal del río Odiel. En la provincia, el Ayuntamiento de Rosal de la Frontera ha alertado de que existe un "riesgo elevado" de desbordamiento del río Chanza, mientras están también en especial vigilancia los municipios de la desembocadura del río Guadiana: Sanlúcar del Guadiana, la zona de Ayamonte o El Granado.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha explicado en un audio remitido a los medios que el río Odiel viene "con mucho caudal", por lo que se ha desalojado de manera preventiva las casas de la zona de Peguerillas a 14 personas. Sin embargo, ha apuntado que no hay previsto ningún otro desalojo en la capital ya que, como han incidido, "se ha hecho un buen trabajo preventivo". Igualmente, el Ayuntamiento de Huelva ha cortado la carretera HU-3101, en dirección al cementerio de la capital, como medida de seguridad.

También, por precaución, el Ayuntamiento de Punta Umbría ha gestionado que las nueve familias de El Portil y El Rincón afectadas por vivir en zonas inundables, que fueron desalojadas anoche, hayan podido pasar la madrugada en unos apartamentos. Tras esto, los técnicos municipales han levantado acta este miércoles para iniciar una obra de emergencia de protección del litoral portileño tras los destrozos existentes en la primera línea de playa de El Portil, agravados por el paso de la borrasca Leonardo.

Preocupación por el previsible desbordamiento del río Chanza

Por su parte, el Ayuntamiento de Rosal de la Frontera ha alertado de que el río Chanza ha incrementado "notablemente" su caudal y existe un "riesgo elevado" de desbordamiento. De hecho, se ha procedido al corte de la A-495, ya que los accesos y márgenes cercanos al puente de esta vía presentan acumulación de agua y zonas inestables.

Por ello, se ha recomendado a la población evitar transitar por zonas próximas a cauces, barrancos y márgenes del río; no circular por caminos rurales o pasos inundados; mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales del Ayuntamiento y servicios de emergencia.

También, están en aviso y especial vigilancia los municipios de la desembocadura del río Guadiana: Sanlúcar del Guadiana, la zona de Ayamonte o El Granado. Están registrándose desembalses, en este caso concreto, en el tramo internacional del Guadiana, en la parte de la Alqueva (Portugal), lo que propicia que haya un nivel de desembalse importante con 2.700 metros cúbicos por segundo aproximadamente en ese caudal.

Desplegada la Unidad Militar de Emergencias

Un contingente formado por más de 250 militares y 90 vehículos especializados ya se encuentra operando en las provincias de Huelva, Cádiz y Granada para paliar los efectos del temporal y garantizar la seguridad de la población. La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha desplegado ya para incorporarse al dispositivo de emergencias de forma excepcional y ante la petición de la Junta de Andalucía, que elevó a nivel 2 la fase operativa del Plan de Emergencias.

A la UME se le ha pedido que extreme la vigilancia ante la posibilidad de desbordamiento de las balsas mineras en las provincias de Huelva y Sevilla. Una de las preocupaciones del Gobierno andaluz apunta a las infraestructuras de residuos industriales en la provincia onubense, donde las lluvias torrenciales podrían comprometer la seguridad de las grandes balsas mineras.