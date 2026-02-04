La Junta anuncia la vuelta a las clases en Huelva, Sevilla y Cádiz, salvo la Sierra de Grazalema y el Campo de Gibraltar

Tras la reunión de este miércoles a última hora de la tarde, el consejero de Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que se retoman las clases en Sevilla, Huelva y Cádiz, salvo las zonas afectadas de la sierra de Cádiz, como Grazalema y la zona del Campo de Gibraltar por riesgo de viento y lluvia. Además, este jueves se cancelan las clases en la provincia de Almería y en Jaén Capital.

En Sevilla, tanto en la campiña como en Sierra Sur, hay una situación "más conflictiva" como en los municipios de Lora, Carmona, Torre del Águila (El Palmar), donde el riesgo es por viento. "En el resto de la provincia se vuelve a la normalidad", ha asegurado el consejero.

En la comunidad se han registrado más 650 incidencias y 3.500 desalojados por desbordamientos y hay más de 400 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias desplegados por diferentes puntos del territorio.

El impacto en las infraestructuras está siendo notable: se han cortado más de un centenar de carreteras en toda Andalucía y Renfe ha anunciado la suspensión de los trenes de alta velocidad, Cercanías y Media Distancia. La atención se centra en el estado de los ríos y los arroyos, cuyos cauces están al límite después de varias jornadas de lluvias.

En Grazalema llueve en horas lo que en Madrid en un año

Los principales problemas se han visto en Grazalema. Allí se han desalojado a 400 personas y ha llovido en apenas unas horas una cantidad de lluvia equivalente a la que cae en Madrid a lo largo de todo un año. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Grazalema ha recogido 390 litros por metro cuadrado entre la medianoche y las 16.30 horas de este miércoles.

Según el consejero, "la red de saneamiento está provocando que salga el agua en las casas". En Grazalema, donde muchas de las carreteras se mantienen cortadas, se ha instalado un puesto de mando avanzado de Emergencias 112 y ha llegado la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Si bien este jueves se esperan menos precipitaciones, Sanz ha señalado que esto "no quiere decir que baje el peligro". "El mayor peligro siempre es después por las escorrentías y la bajada de los cauces es días después de las lluvias", ha subrayado el responsable de emergencias en la comunidad autónoma. Es por ello que ha destacado la importancia de no cruzar los cauces de los ríos, algo que ha definido como "prohibido", aunque se conozcan.

"Las situaciones más preocupantes tienen que ver con los cauces", ha aclarado Sanz. "En estos momentos hay 14 ríos en situación de riesgo extremo en el territorio andaluz, a los que se suman también 10 embalses en situación roja de riesgo extremo. Además, hay otros 31 ríos en nivel naranja. "El nivel de riesgo extendido al conjunto de Andalucía es muy elevado", ha detallado el consejero de Emergencias, que ha apuntado que "queda mucho que abordar".

Más de 3.500 personas desalojadas en Andalucía

Estas crecidas de los cauces han provocado que haya alrededor de 3.500 personas desalojadas. Durante su intervención este mediodía, el dirigente popular no ha dejado de enumerar las zonas de la comunidad autónoma en las que los servicios de emergencias han tenido que evacuar a las personas de su casa de forma preventiva. Si bien se da con mayor fuerza en los sitios previstos, las evacuaciones se han ampliado a otros puntos de la geografía andaluza.

Noticias relacionadas

En concreto, Sanz ha indicado que los mayores desalojos se han dado en la zona de Jerez, donde el número ha aumentado por la crecida del Guadalete. También ha habido "desalojos importantes" en el Campo de Gibraltar, en la zona del Guadarranque, Guadiaro y Charco Redondo. Además, como ya avisó la Junta el martes, hay 600 personas evacuadas en la urbanización de Los Puentes en Jaén Capital y más desalojados en Loja, Huétor Tájar y dos urbanizaciones en Málaga.